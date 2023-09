Tagung Ranfter Gespräche: Wie Musik, Spiritualität, Frieden und Menschenrechte zusammenfinden Heute starten zum sechsten Mal die Ranfter Gespräche, die bis Sonntag dauern. Ziel der Tagung ist laut Ursula Bründler Stadler, Leiterin Zentrum Ranft, den Zusammenhang von Spiritualität, Musik und dem Einsatz für Menschenrechte aufzuzeigen. Deshalb treten Referierende aus diesen Bereichen auf.

Peter Kirchschläger. Bilder: zvg

Den Anfang macht heute Abend Peter G. Kirchschläger. Professor für theologische Ethik und Leiter des Instituts für Sozialethik ISE an der Uni Luzern. Dank seinem Engagement bei «Musicians for Human Rights» hat er einen direkten Bezug zum Thema der Tagung.

Susanna Maeder.

Am Samstagmorgen plädiert Susanna Maeder für eine «sinnliche, spirituelle Revolution». Susanna Maeder ist Gesangspädagogin und Co-Leiterin der Fachschule für Rituale in Rüti. Sie leitet Singkreise mit Hunderten Teilnehmerinnen, setzt sich für weibliche, sinnlich geprägte Spiritualität ein und gestaltet die Tagung musikalisch mit.

Helge Burggrabe.

Anschliessend beschäftigt sich Helge Burggrabe in seinem Referat «Instrument für den Frieden werden» mit der Frage, wie Meditation und Tanz die Resilienz junger Menschen stärken können, damit das Engagement für mehr Menschenrechte und Frieden nicht versiegt. Helge Burggrabe realisiert als Komponist international Kulturprojekte, die Musik, Tanz, Literatur und Lichtkunst verbinden. Zudem ist er Initiator und künstlerischer Leiter des zivilgesellschaftlichen Kulturprojekts «Human».

Abt Notker Wolf.

Nach dem Mittagessen liest Abt Notker Wolf OSB, Autor zahlreicher Bücher, aus seinem 2021 erschienenen Buch «Öffne deine Augen. Jeder kann Mystiker werden». Notker Wolf trat 1961 in die Benediktinerabtei St. Ottilien ein und wurde 1977 zum Erzabt gewählt. Von 2000 bis 2016 stand er als Abtprimas mit Sitz in Rom an der Spitze der Benediktiner weltweit und war damit der höchste Repräsentant von mehr als 800 Klöstern und Abteien. Den Ausklang der Tagung gestaltet Susanna Maeder. Anschliessend führt Ursula Bründler Stadler, Präsidentin und Leiterin des zentrumRANFT sowie Organisatorin und Moderatorin der Ranfter Gespräche, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einer Meditation in den Ranft.

Am Samstagabend folgt in der Kirche von Sachseln das Konzert «Hagios» von und mit Helge Burggrabe. Das altgriechische Wort «Hagios» steht für das Heilige und das Nicht-Nennbare, auf das alle Religionen ausgerichtet sind. Der von Helge Burggrabe entwickelte Liederfundus führt die alte Gesangstradition der Klöster und Gemeinschaften wie Taizé in neuer Weise fort. Es sind ein- bis vierstimmige Gesänge, die das Heilige umkreisen und in die Meditation und Stille führen. Die 6. Ranfter Gespräche finden am Sonntagmorgen ihren Abschluss mit einer Feier in der Kapelle des zentrumRANFT – mit Susanna Maeder, Helge Burggrabe, Abt Notker Wolf und Ursula Bründler. (pd/are)