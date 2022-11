Talentwettbewerb Diese vier Nachwuchsband haben es ins Sprungfeder-Finale geschafft Die Vorrunden des Zentralschweizer Nachwuchswettbewerbs Sprungfeder sind Geschichte - die Sieger-Bands spielen Anfang Dezember in der Luzerner Schüür.

Bild: Michael Kaegi

Der Zentralschweizer Musik-Nachwuchswettbewerb Sprungfeder kennt seine Finalteilnehmerinnen und -teilnehmer für die Ausgabe 2022. Nach den nun beendeten vier Vorrunden in Luzern, Zug, Altdorf und Lungern gehen Aanim, Club Arielle, Dombr 3 (alle aus Luzern) sowie Flames of Tomorrow aus Nid- und Obwalden in die Endausscheidung am Mittwoch, 7. Dezember, in der Schüür.

Aanim spielen sphärisch und instrumental dominierten Pop-Rock, während Club Arielle eine breite Genrepalette aus Rock, Worldmusic (mitsamt Bläser), Funk, Jazz bis experimentellem Krautrock abdecken. Dombr3 wiederum ist im Alternativ-Hip-Hop zuhause, gerappt auf Schweizerdeutsch. Und Flames of Tomorrow beweisen, dass klassischer Rock auch bei der jungen Generation noch lange nicht tot ist. Das Publikum kann sich somit auf einen musikalisch vielseitigen Abend im Luzerner Konzerthaus freuen. (sw)