Kino Taxifahrer klaut wertvolles Gemälde – und welche Filme sonst noch in der Zentralschweiz starten Diese Filme starten am 12. Mai in den Zentralschweizer Kinos.

U.a. am renommierten DOK.fest München mit dem Hauptpreis ausgezeichnet, zeige der Dokumentarfilm der österreichischen Filmemacherin Sabine Derflinger eine Seite der 79-jährigen deutschen Intellektuellen, die über die einflussreiche Feministin und Journalistin hinausgehe, wie man sie aus ihrer Autobiografie kennt.

Im US-Horrorthriller geht es um ein Mädchen, das die einzigartige Fähigkeit hat, Feuer zu entfachen. Eine mysteriöse Behörde will sie als Massenvernichtungswaffe einsetzen. Die Eltern, gespielt von Zac Efron und Sydney Lemmon, sind mit ihrer Tochter auf der Flucht, um sie zu beschützen.

Yvan Attals Drama basiert auf dem preisgekrönten Bestseller «Menschliche Dinge» von Karine Tuil – inspiriert vom Stanford-Vergewaltigungsfall: Nach einer Verbindungsparty an der Elite-Uni Stanford im Januar 2015 vergewaltigte Brock Turner eine Frau, die während der Gewalttat bewusstlos war. Mit dabei u.a. Attals Sohn Ben und seine Frau Charlotte Gainsbourg.

Rabiye Kurnaz hat darum gekämpft, ihren Sohn Murat aus dem US-Gefangenenlager Guantánamo auf Kuba zu befreien. Jahrelang sass er dort ohne Anklage. Regisseur Andreas Dresen zeigt die Mutter als einfühlsame, witzige und schlagfertige Frau, die sich wie eine Löwin einsetzt. Hauptdarstellerin Meltem Kaptan gewann einen Silbernen Bären der Berlinale; auch das Drehbuch wurde prämiert. Ein kraftvoller Film, der eine wichtige Geschichte mit ­unerwartet viel Humor erzählt. (dpa)

Digitalisierte Version des Films von Edwin Beeler (1991). Ausführliche ­Berichterstattung folgt diese Woche.

Die Baslerin Fiona Ziegler erzählt in ihrem Kinofilmdebüt von Evžen (Dominique Jann), dem Sohn eines tschechischen Emigranten, der in Prag ein Leben der Bohème führt. Eine unerwartete Reise zurück in seine Heimatstadt Bern konfrontiert ihn mit dem geschmuggelten Krokodil Karlchen, der Lebenslüge seines Vaters und dem grotesken Charme der Bourgeoisie.

Spanische Komödie über die Komplexität von Liebe und Anziehung. Mit weiteren Kurzfilmen.

«The Duke»: Helen Mirren, Jim Broadbent und das geklaute Goya-Gemälde.

Die Geschichte hinter der Tragikomödie von Roger Michell mit Jim Broadbent und Helen Mirren in den Hauptrollen: 1961 stiehlt Kempton Bunton, 60-jähriger Taxifahrer aus der Arbeiterklasse Nordenglands, Goyas wertvolles Porträt des Herzogs von Wellington aus der National Gallery in London. Eine Art Robin Hood, tat er alles, um die Aufmerksamkeit der Medien auf verschiedene soziale Anliegen zu lenken.

Die Plattform «Video Window» setzt sich für die Förderung und Vermittlung von Videokunst ein. Gezeigt werden vier Videos des brasilianisch-schweizerischen Duos Dias&Riedweg aus Rio de Janeiro: «Casulo» und «Palco» zum Thema Psychiatrie als Premiere sowie zwei ältere zum Thema Favela.

