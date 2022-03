Theater Bühnenstück zwischen Luzern und Südamerika: Das Männliche ist hier eine Form von Traurigkeit Zwei Männer und eine Freundschaft: Im Bühnenstück «Mi vida in transito» spielen Savino Caruso und Elvia Avila ihre Thematik. 11'000 Kilometer getrennt, und doch verbunden. Es läuft auf der Bühne des Luzerner Südpols.

Savino Caruso (rechts) und Elvia Avila in Argentinien. Bild: Ralph Kuehne

Da sind sie, Savino und Elvio, der Schweizer und der Argentinier. Gemeinsam und doch getrennt, aber verbunden in einem eindrücklichen Bühnenspiel, erzählen sie uns ihre Geschichte. Savino steht leibhaftig auf der Bühne, manchmal wird sein Gesicht auf eine Leinwand projiziert. Elvio ist in seiner Wohnung in Argentinien, er tritt nur virtuell via Laptop/Screen in Erscheinung. Aber Elvio ist trotzdem ganz stark da, mit seiner Melancholie und seinem Schalk, darin Savino sehr ähnlich. Ihre Präsenz und ihre Aufrichtigkeit, ob real oder digital, gehen unter die Haut.

Für ihre Produktion «Mi vida in transito» erhielten Savino Caruso und Elvio Avila den Schweizer Nachwuchspreis für junges Theater und Tanz. Nach langer Vorbereitungszeit war am Donnerstag die Premiere im Südpol. Das Stück ist eine Performance mit Text, Tanz, Musik. Erzählepisoden wechseln mit szenischen Einlagen. Gemeinsam und fragil singen die beiden «buenas tardes amigo» (Ween), den männertoxischen Sommerhit von 1995. Sie nehmen ihm die Erhabenheit und zeigen das innere Drama von Männlichkeit, Coolness, Verzweiflung, Depression.

Ihre Aufrichtigkeit ist mehr als Theater

Das grosse Verdrängungsthema zeichnen die beiden mit starken Bildern und einer authentischen Nähe. Ihre Aufrichtigkeit ist mehr als Theater. Nach zehn Jahren Aufenthalt mit Ausbildung und künstlerischer Tätigkeit musste Elvio 2020 die Schweiz verlassen. Er stürzte in eine tiefe Depression, erhielt psychiatrische Unterstützung und wollte sich mehrmals umbringen. Er machte es nicht, weil er an seine alten Eltern dachte und an Savino, mit dem er seit dieser Zeit freundschaftlich verbunden ist.

Szene aus «Mi vida in transito». Bild: Ralph Kuehne

Auch Savino, der Künstler und Aktivist, ist phasenweise von diesem «Nebel im Kopf» betroffen, der ihn lähmt, erdrückt, verletzlich macht. Ruhig spricht er ins Mikrofon, sein Gesicht ist gross auf der Leinwand. Beide kennen, je auf ihre Art, die inneren Abgründe. Darüber haben sie ihr Stück gemacht. Es sind lose Episoden, die weder moralisieren noch in den Betroffenheitskitsch fallen. Und wenn es einen Preis für die hybride Umsetzung (Bühne/Digitalität) geben würde, hätte ihn diese Produktion gerade aufgrund ihrer Schlichtheit und Natürlichkeit verdient.

Auch mal umwerfend komisch

Savino bringt die Helden der Leinwand in Erinnerung, diese coolen einsamen Männer. Elvio tanzt mit seinen offenen Lederstiefeln auf dem Holztisch, wo bald auch die versammelten Medikamente ins Hüpfen kommen. Ein Höhepunkt, wie er in seiner Performance zum Stück «Spiel mir das Lied vom Tod» das Sterben spielt. Das ist auch umwerfend komisch, weil er den Kern dessen enthüllt, was das männlich Heldenhafte am Ende auch so lächerlich machen kann. Eine Stunde Aufführung, die man sich in diesen aufwühlenden Zeiten von Herzen geben sollte.