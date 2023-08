Theater Im neuen Stück der Theatergruppe Schötz bringen Frauen die Schwingerwelt aus den Fugen Zum 50-Jahr-Jubiläum spielt die Theatergruppe Schötz das Stück «Fraue i d’Hose». Das Premierenpublikum am Wochenende war begeistert.

Ein ungewöhnlicher Theaterauftakt: Jodler und Fahnenschwinger, Trychler und mittendrin das Publikum vor der Theaterschüür von Lisbeth Bossart in Schötz. Hurra-Rufe und Jauchzer, die Trychler treten in Aktion, und da ist er: Der Schwinger Robi Lutz (Thomas Strebel), der gekränzt in sein Dorf zurückkehrt. Alle lassen den Lokalmatador hoch leben.

Zu Beginn wird draussen der Kranzschwinger gefeiert. Bild: Boris Bürgisser (Schötz, 25. 8. 2023)

Doch da gibt er bekannt, dass er die Zwilchhosen an den Nagel hängen will. Das Ende der Schwing-Ära für das Dorf? Nein, denn das Schwingerblut pulsiert auch in den Adern von Robi Lutz’ Tochter Patrizia (Corinne Segenreich). Und Mutter Claudia (Manuela Frey) ist eine Expertin, ebenso Grosi Anna Lutz (Anita Hügi) und Sarah Huber (Sophie Hirschi). Zum Entsetzen der Männer geben die Frauen bekannt, einen Frauen-Schwingverein gründen zu wollen und noch ein kleines Bergfest durchzuführen.

Dann geht’s die Treppe hinauf in die Theaterschüür: das Publikum auf die Ränge, die Akteure auf die Bühne, in die währschafte Beiz, die da eingerichtet ist.

Die Bühne in der Theaterschüür ist als währschafte Beiz eingerichtet. Bild: Boris Bürgisser (Schötz, 25. 8. 2023)

Nun geht das Hin und Her los: Ex-Kranzschwinger Hansruedi Käser (Dino Lizio) will die Frauen bestenfalls bei rhythmischer Sportgymnastik sehen; Fahnenschwinger Sepp Burger (Daniel Birrer) geht’s «ums Prinzip» und Dorfbanker Peter J. Stauber (Marcel Bühler) will nichts von Sponsoring wissen.

Die Frauen bleiben aber standhaft. Männliche Unterstützung gibt’s für sie nur von Turi Willimann (Silvan Kaufmann), der sein Engagement aber nur als «Privatmann» und keineswegs als Gemeindepräsident sieht. Da taucht aufs Mal mit John (Urs Purtschert) ein sich grossspurig gebender «Fremder» auf. Nun – so viel sei verraten – das frauliche Unterfangen mündet in einem finanziellen Desaster.

Rollen sind überzeugend besetzt

Amüsant, immer wieder überraschend, ungezwungen und frech kommt die gut zweistündige Dorfposse daher. Regisseur Renato Cavoli (Regieassistenz Patricia Kunz) kennt und nutzt das Potenzial des Ensembles. Die Rollen sind überzeugend besetzt, die Figuren sind einzelnen Darstellern – so etwa Godi Huser als Franco und Thomas Strebel als reckenhafter Kranzschwinger – geradezu auf den Leib geschrieben.

Am Premierenwochenende wartete das Ensemble mit einer überzeugenden Gesamtleistung auf. Raffiniert sind Auftritte und Abgänge unter dem stimmungsvollen Scheunengebälk inszeniert, immer wieder passiert Überraschendes. Einnehmende Lichtstimmungen und gerade auch die Livemusik mit Karl Odermatt (Akkordeon) und Carmen Odermatt (Bratsche, Gesang) bereichern die Inszenierung. Stimmig ist auch der Auftritt des Jodlerklubs Bärgglöggli.

Geschafft und aufgelöst nach der Premiere

«Ich war nach der Premiere richtiggehend geschafft und emotional aufgelöst», sagt der glückliche Autor und Regisseur. Alle hätten eine grossartige Leistung gebracht und das Publikum spreche so toll darauf an. Cavioli hat schon einige Sketches und kleinere Stücke geschrieben, das Stück «Fraue i d’Hose» zum 50-Jahr-Jubiläum der Theatergruppe Schötz ist nun sein erstes abendfüllendes Werk. Der grosse Schlussapplaus zeigt: Es kommt bestens an. Der Vorverkauf läuft denn auch ausgezeichnet. Es gilt, sich zu beeilen, nur wenige freie Plätze sind noch vorhanden.