Theater Shakespeare im Kleintheater Luzern und Frauenpower im «Südpol» in Kriens Einem Hamlet am Rande des Nervenzusammenbruchs zuschauen oder dabei sein, wenn es darum geht, dass Frauen künftig Subjekte statt Objekte sind – am Dienstag, 30. Mai, gibt es gleich zwei Theaterpremieren im Raum Luzern.

Susanne Kunz ist Hamlet – im Kleintheater Luzern. Dort spannen mehrere Theaterkollektive zusammen, um Shakespeare auf die Bühne zu bringen. Bild: PD

Auf gleich zwei Premieren dürfen sich Theaterliebhaber in der kommenden Woche freuen, entscheiden müssen sie sich zunächst für ein Stück, da beide Stücke am Dienstag, 30. Mai, um 20 Uhr Premiere feiern. Da wäre einmal die Produktion «Hamlet» im Kleintheater Luzern und dann zum Zweiten die Produktion «ultra: Where is your partner» im «Südpol» in Kriens.

Hier knallt Selbstsucher Hamlet noch einmal so richtig durch

«Hamlet» wird unter der Leitung von Gilda Laneve produziert vom Kleintheater Luzern und von Fetter Vetter & Friends: Zum Abschluss der Co-Leitung von Sonja Eisl und Judith Rohrbach im Kleintheater produzieren Fetter Vetter & Oma Hommage gemeinsam mit einer Supergroup aus der Freien Theater- und Tanzszene das grösste anzunehmende Drama – «Hamlet» von William Shakespeare. Musik trifft auf Tanz, Sprechtheater auf stumme Kleinkunst. In sechs «letzten» Vorstellungen gerät der Staat noch einmal aus den Fugen, verfault noch einmal die privilegierte Gesellschaft und knallt Hamlet, dieser personifizierte Selbstsucher, noch einmal durch.

In dieser ambitionierten Produktion zum Saisonabschluss spannen die Theaterkollektive Fetter Vetter & Oma Hommage, Germann // Gehrig, Theater Aeternam und Nebert sowie die Luzerner Tänzerin I-Fen Lin, das Kleinkunst-Duo «Ohne Rolf» und Schauspielerin Susanne Kunz zusammen.

Wenn Frauen nicht mehr nur Objekte sein wollen

Im «Südpol» wird`s nicht weniger politisch. Auf der Bühne vergewissert sich eine Gruppe von Frauen ihrer Existenz und fordert eine Veränderung der Verhältnisse. Die «Unsichtbarkeit» von Frauen als Subjekte und ihr Objektstatus (als «Töchter», «Mütter» oder «Partnerinnen») in der patriarchal strukturierten Gesellschaft legitimierten häusliche Gewalt und Femizid als Normalität. In «Where is your partner» treten die Agierenden der Gruppe «ultra» zusammen mit dem Publikum in «die Auseinandersetzung mit der patriarchalen männlichen Macht ein, mit Kontrolle und Aggression, die unser Leben auf verschiedenartige Weise durchziehen». «ultra» möchte diesem Machtsystem eine selbstermächtigte Sichtbarmachung entgegenstellen.

Im «Südpol» in Kriens setzt sich die Gruppe «ultra» mit den «patriarchalen männlichen Machtstrukturen, mit Kontrolle und Aggression» auseinander. Bild: Pius Bacher

Und zitiert als Hilfestellung aus Carmen Maria Machados Erzählungen «Ihr Körper und andere Teilhaber»: «Drei Tage in Folge gibt es im gesamten Bezirk kein einziges Opfer. Keine Vergewaltigungen. Keine Vergewaltigungsmorde. Keine Entführungen. Kinderpornografie wird weder produziert noch gehandelt. Kein Missbrauch. Keine sexuellen Übergriffe. Keine sexuelle Belästigung. Keine Zwangsprostitution. Kein Menschenhandel. Kein U-Bahn-Grapschen. Kein Inzest. Kein Stalking. Nicht einmal ein Stöhnanruf. In der Abenddämmerung eines Mittwochs pfeift schliesslich ein Mann einer Frau hinterher. Die ganze Stadt lässt den lange angehaltenen Atem entweichen, und die Normalität kehrt wieder ein.»

Die Gruppe «ultra» wurde 2013 gegründet, sie agiert von Luzern, Genf und Bern aus in Theaterstücken, Performances und Installationen «an den Rändern des Stabilen». 2016 war die Gruppe für den Schweizer Performancepreis nominiert.

Der «Südpol» weist darauf hin, dass aufgrund der Sensibilität des Themas bei jeder Vorstellung eine Fachperson der Opferberatungsstelle Kanton Luzern anwesend ist.