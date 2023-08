Neues Luzerner Theater Architekturtheoretiker Stanislaus von Moos: «Ich halte das Siegerprojekt nicht für das plausibelste» Neues Luzerner Theater: Wie beurteilen vier hochklassige Experten das Siegerprojekt? Völlig unterschiedlich, so zeigt ein gefilmtes Podium.

Die Visualisierung des Neuen Luzerner Theaters: Das Siegerprojekt «überall» von Ilg Santer Architekten aus Zürich ist nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch unter Experten sehr umstritten. Bild: PD

Seit das Siegerprojekt von Ilg Santer Architekten aus Zürich zum Theaterneubau Luzern bekannt gemacht wurde, gehen die Wogen hoch. Der dreiteilige Bau, der das alte Theater erhält, ist vielen zu wuchtig und in der Anmutung zu roh. Ein Leserbriefschreiber fühlte sich sogar an eine Seilbahnstation erinnert.

Nun diskutierte vor einigen Tagen eine hochklassige Expertenrunde in der Kornschütte das Projekt. Das Podium war nicht öffentlich, weil es im Rahmen eines neuen – privaten und unabhängigen – Web-Videoformats namens «Kritik am Bau» ab heute für jedermann im Netz zu sehen ist (siehe Hinweis und Infobox). Ziel dieses Formats ist es, aktuelle Themen zum erweiterten Begriff «Architektur und Städtebau» zu besprechen. Die Diskussionen sollen auf fachlich hohem Niveau populär vermittelt werden. Für 2023 sind drei Gespräche in verschiedenen Städten zu verschiedenen Themen geplant.

Mit dem brandheissen Thema des Luzerner Theaterneubaus startet das Web-Videoformat äusserst vielversprechend. Wer würde dieser Tage nicht gerne vier Experten in einer Runde dazu vernehmen? In der Kornschütte diskutierten über das umstrittene Siegerprojekt, aber auch über die Institution Theater im 21. Jahrhundert und über die Bedeutung historisch geschützter Bauten (bestehendes Theater, Jesuitenkirche) zwei Architektinnen, ein Kultur-, Kunst- und Architekturhistoriker sowie ein Theatermacher unter der Moderation von Remo Reginold, dem Präsidenten des Innerschweizer Heimatschutzes.

Siegerprojekt: «Anmutung eines ersten Entwurfs»

Da wären Giovanni Netzer, promovierter Theaterwissenschaftler und Leiter des Origen-Theaters in Graubünden, das zu den grössten Kulturinstitutionen im Kanton Graubünden zählt. Dann Stanislaus von Moos, einer der einflussreichsten Architekturtheoretiker der Gegenwart. Des Weiteren Ludovica Molo, seit 2016 Präsidentin des Bunds Schweizerischer Architekten (BSA). Molo ist Partnerin von studio we architects in Lugano. Und zu guter Letzt Fabienne Hoelzel, die nach ihrem Studium bei Herzog & de Meuron arbeitete und seit 2017 Professorin für Städtebau an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart ist.

Videoformat für Architekturkritik Der Webcast «Kritik am Bau» ist ein Videoformat für Architekturkritik und Städtebau. In Gesprächen werden aktuelle und kontroverse architektonische Projekte und städtebauliche Themen interdisziplinär diskutiert. Die Macher von «Kritik am Bau» sind Giacomo Paravicini, Pablo Callisaya und Remo Reginold. Die Sendungen werden auf Youtube (Videocast) und Spotify (Podcast) ausgestrahlt.

Für Stanislaus von Moos ist der Wettbewerb gescheitert:

«Ich halte diesen Wettbewerb für gescheitert, weil das Projekt aufgrund des Programms, das vorgegeben ist, Ausmasse annimmt, die eine Veränderung oder Erweiterung oder Reduktion ausserordentlich erschweren.»

Der Architekturtheoretiker schlägt gar ein Moratorium von 20 Jahren vor: Man solle eine Pause machen und dann noch mal schauen. Von Moos hält das Siegerprojekt «nicht für das plausibelste». Es habe die Anmutung eines ersten Entwurfs. Und: «Die Nostalgie des Projekts, das alte Theater zu erhalten, geht auf Kosten der Zurückhaltung gegenüber städtebaulicher Substanz und Kontext.» Dieser Kompromiss ärgere ihn.

Theatermacher Giovanni Netzer ist ebenfalls nicht gut aufs Siegerprojekt zu sprechen: Man nehme heute beim Theaterbau die Frage nach der gesellschaftlichen Funktion des Theaters nicht ernst. Es brauche mehr Nähe im Theater. Luzern habe eine grosse Theatergeschichte, die Jesuitenkirche habe eine grosse theatrale Tradition. Der Zugang zum Theater müsse niederschwellig sein.

«Und jetzt baut man einen Innenraum, der konventioneller nicht sein könnte.»

Wolle man einen Leuchtturm bauen, müsse man diesen vom Innenraum her denken, und nicht von der Fassade.

Fabienne Hoelzel wiederum verteidigt den geplanten Neubau, auch in seinem städtischen Kontext: «Es gibt nicht die eine perfekte Lösung.» Und: Eine Stadt sei immer unfertig. «Gerade das ist die Stadt.» Hier könnten sich Dinge auch mal extra nicht einfügen.

«Luzern lebt von seinem Postkartenbild. Daran zu säbeln, ist intellektuell extrem schwierig.»

Sie schätze am Siegerprojekt, dass der Altbau erhalten bleibe.

Für Ludovica Molo macht das Siegerprojekt die Stadt selbst zur Bühne: «Es ist nicht zu imposant und integriert sich in die Flusslandschaft.» So unterschiedlich blicken also auch Experten auf den geplanten Neubau des Luzerner Theaters.