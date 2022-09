Luzerner Theater 2022/23 Mit theatralem Speeddating für die Bevölkerung in die neue Saison Das Luzerner Theater feiert am Sonntag die Saisoneröffnung mit einem Theaterfest, Einblicken hinter die Kulissen und einer Operngala zum Abschluss.

«Attacco!» 2021: Sopranistin Eyrún Unnarsdóttir als Solistin in der Operngala. Ingo Höhn/LT

Am 11. September öffnet das Luzerner Theater zur Saisoneröffnung alle Türen. Zum einen mit einem Theaterfest von 11 bis 16 Uhr auf dem Theaterplatz und in den drei Spielorten Theater, Box und UG. Und mit der Opernproduktion «Attacco!» abends auf der grossen Bühne, die Kostproben aus dem kommenden Opernspielplan bietet.

Vom Märchen ­ zum Leistungssport

Schon das Theaterfest selber präsentiert erste Ausschnitte aus dem Programm der neuen Spielzeit. Mitglieder des Schauspielensembles tun es mit szenischen Lesungen zu Dürrenmatts «Das Versprechen» oder dem diesjährigen Weihnachtsmärchen «Die Schneekönigin».

Um die Schneekönigin geht es auch in einem Workshop für Kinder mit Teresa Rotemberg, der Leiterin des Jungen Luzerner Theaters.

Auch die Oper ist bereits mit einem Liedprogramm vertreten. Und TanzLuzern öffnet sein Training und lässt mit waghalsigen Sprüngen auf der Bühne das Publikum erleben, dass Tanz durchaus Leistungssport ist.

Neben solchen Darbietungen gibt es hinter den Kulissen viel zu entdecken und auszuprobieren. Im Kostümatelier kann man miterleben, wie fleissig geschneidert und entworfen wird.

Bei einem Speeddating mit Ensemble-Mitgliedern des Theaters kann man Menschen treffen, die man bisher nur von der Bühne kennt.

Und Requisite, Maske und Kostümabteilung geben Einblicke in ihre Arbeit, die sonst im Verborgenen stattfindet.

Auch auf dem Theaterplatz ist einiges los. Die Werkstätten stellen eine Auswahl ihrer besonders eindrücklichen Arbeiten aus, während eine Fotoecke dazu einlädt, sich einmal selbst als Dandy zu inszenieren. Nicht zuletzt sorgt hier das Gastroteam des Luzerner Theaters für das leibliche Wohl der Besucher. Der Eintritt ist für alle frei, das genaue Programm wird in Kürze auf der Website des Luzerner Theaters bekannt gegeben.

Opernspielplan ­ im Kleinformat

In der Operngala «Attacco!», die am 23. September nochmals gezeigt wird, stellen um 19 Uhr das Opernensemble, der Chor des Luzerner Theaters und das Luzerner Sinfonieorchester Highlights der Opernsaison vor – moderiert von Intendantin Ina Karr:

Auszüge aus Händels Zauberoper «Alcina», Bartóks «Herzog Blaubarts Burg», Richard Strauss’ «Rosenkavalier» und Tschaikowskys «Eugen Onegin».

Zudem gibt es einen Einblick in das Schaffen der Komponistin in Residence Maja S.K. Ratkje. Beschwingt abgeschlossen wird die Operngala mit Auszügen aus der Offenbachiade «Revue des Folies», die das Theater gegen Ende der Spielzeit als Freilichtproduktion am See zeigen wird. (mat)