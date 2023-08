Reisetagebuch Tournee-Blog Tag 1: Luzerner Sinfonieorchester verzaubert die 20-Millionen-Stadt São Paolo Das Luzerner Sinfonieorchester gibt vom 22. bis zum 28. August Konzerte in Metropolen in Südamerika. In diesem Blog gibt es laufend Einblicke in den Tourneealltag. Den Anfang macht die Postkarte «Benvindo di São Paolo, Brasil».

São Paulo, Brasilien, den 23. August 2023

Frühmorgens, kurz vor 6 Uhr, erreichen wir den Flughafen von São Paulo, voller Erwartung auf eine spannende Konzerttournee durch die Metropolen Südamerikas in Brasilien, Uruguay und Argentinien. Die Instrumente sind sicher angekommen, und die Vorfreude der Musikerinnen und Musiker ist förmlich spürbar. Die Mischung aus Tatendrang, Euphorie und Spannung lässt erahnen, dass aussergewöhnliche Tage bevorstehen.

Der Gedanke, das Wissen und die musikalische Erfahrung mit der nächsten Generation zu teilen ist auf jeder unserer Tourneen ein fester Bestandteil. So hiess es für einige von uns eine Masterclass für junge Brasilianer des Instituto Baccarelli, welche sich in der Favela Heliópolis befindet, zu halten.

Unser Cellist, Jonas Vischi, in seinem Element in der Masterclass für junge Brasilianer. Bilder: Bernhard Pompey/Luzerner Sinfonieorchester

Die pulsierende Energie von São Paulo und der Anblick der Sala Sao Paolo erinnert uns an den legendären brasilianischen Pianisten Nelson Freire, der uns 2014 bei unserer ersten Konzertreise in Südamerika als Konzertgast die Ehre erwies. Einige Jahre später durften wir ihm den «Life Time Achievement Award» in Luzern verleihen, eine bewegende Begegnung

Die Generalprobe vor dem Eröffnungskonzert fand im Probensaal des Sala São Paulo statt, einem architektonischen Meisterwerk, dem ehemaligen Hauptbahnhof. Die Akustik des von Russel Johnson gestalteten Saals sorgte für gespannte Erwartung. Denn wie würde er sich im Vergleich zu unserem Konzertsaal im KKL Luzern schlagen (welcher ebenfalls durch den Akustiker Russel Johnson konzipiert wurde)?

Die Transformation des ehemaligen Bahnhofs in ein Weltklasse-Auditorium begeisterte uns, und die Klänge, die unser Luzerner Sinfonieorchester hier zur Entfaltung brachte, wurden von der warmen Akustik herrlich absorbiert.

Das Tournee-Leben aus den Koffern. So fand die Generalproben beispielsweise vor selbigen statt.

Der Auftakt unserer Tournee wurde ein voller Erfolg. Beethovens Fünfte, von Michael Sanderling mit Verve und stark gezeichneten Konturen geleitet – bestens passend zuOscar Niemeyers ikonischer Architektur, an vielen Ecken der Stadt zu sehen.

Passend zum brasilianischen Temperament erhielten wir eine stürmische stehende Ovationen der Paulistas. Die Zugabe, «Nimrod» aus Elgars Enigma Variationen, füllte den Saal mit Emotionen und verband uns mit unserem begeisterten Publikum.

Eine begeisterte Konzertbesucherin kam unmittelbar nach dem Konzert zu uns und brachte ihre Freunde wie auch Bewunderung zum Ausdruck. Dass es uns gelungen wäre, dass sonst eher weniger disziplinierte Publikum so in den Bann zu ziehen, dass es mucksmäuschenstill die Pausen und leiseren Passagen in den Stücken durchlebte.

Während der Anspielprobe unmittelbar vor dem Konzert im Konzertsaal des Sala Sao Paulo.

Unser Chefdirigent, Michael Sanderling.

Was wir hier in São Paulo schnell merken: Es braucht viel Kraft. Nur was herausragt, kann sich abheben in diesem wahren Meer von Häusern mit zwanzig Millionen Einwohnern. Im morgigen Konzert, in dem Mendelssohns «Italienische» im Zentrum steht, werden uns diese Eindrücke begleiten – wie beispielsweise die Farbenpracht des tropischen Blütenmeers im Ibirapuera Park.

Chefdirigent Michael Sanderling.

Und inmitten all dieser Eindrücke bleiben wir unserer Mission treu: Musik verbindet, inspiriert und bewegt Menschen auf der ganzen Welt. Mit einem Hauch von Südamerika im Herzen setzen wir unsere musikalische Reise fort, bereit, weitere unvergessliche Momente zu schaffen.

Ihr Luzerner Sinfonieorchester