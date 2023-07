Übersicht Cooler Hund und mutiger Regisseur: Diese Filme sind neu in den Zentralschweizer Kinos Die neue Kinowoche vom Donnerstag, 27. bis Mittwoch, 2. August in den Zentralschweizer Lichtspielhäusern.

Das neuste Kino-Abenteuer mit dem legendären Collie-Helden kommt aus Deutschland. Da Flo sich nicht von Lassie trennen will, verbringen sie die Sommerferien nicht mit den Eltern auf Gran Canaria, sondern im Hof von Tante Cosima im Südtirol. Sie lebt dort mit ihren Pflegekindern. Als die jungen Protagonisten von Hundediebstählen im Ort erfahren, wollen sie den Räubern das Handwerk legen.

In dieser ägyptischen Fantasy-Komödie verliebt sich Musiklehrer Tag in eine tolle Frau. Und entwickelt in der Folge Superkräfte, von denen er keine Ahnung hat, woher sie kommen. Um sie zu verbergen, tut er alles Mögliche. Aber er gerät immer wieder in Situationen, die ihn zwingen, einzugreifen. Vor allem, als sein Bruder unverhofft wieder in sein Leben tritt.

Gruselkomödie aus den USA mit Stars wie Jamie Lee Curtis, Rosario Dawson, Owen Wilson, Danny DeVito und Jared Leto. Eine alleinerziehende Mutter zieht mit dem neunjährigen Sohn in eine Villa in New Orleans. Der Preis für diese war erstaunlich niedrig. Warum, das merken sie bald: Im Haus spukt es. Ein Priester, ein Medium, ein unbedarfter Experte für Übersinnliches und ein mürrischer Historiker werden zu Hilfe geholt. Versteht sich, dass bei dieser zusammengewürfelten Truppe alles drunter und drüber geht.

Der iranische Filmemacher Jafar Panahi ist in seiner Heimat gerade erneut vorübergehend verhaftet worden. Sein neuer Film verbindet Doku und Fiktion. Er zeigt, wie Panahi selber an der türkisch-iranischen Grenze einen Film zu drehen versucht – über ein Liebespaar, das mit gefälschten Pässen nach Frankreich flüchten will. Es geht also um die Kultur, die sich der staatlichen Repression zu entziehen sucht, und eine verbotene Liebe, die ein autoritär regiertes Dorf auf den Kopf stellt. Der Film gewann an den Filmfestspielen von Venedig den Jury-Spezialpreis.

Horror und Mystery aus Australien: Die 17-jährige Mia will mit Freunden via Séancen mit ihrer verstorbenen Mutter in Kontakt treten. Das gelingt. Doch bald verwischt sich die Grenze zwischen Lebenden und Toten. (are)