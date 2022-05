Lucerne Festival Festival startet mit Jugendorchester und Stardirigentin aus der Ukraine Lucerne Festival beginnt mit einem zusätzlichen Konzert am 8. August: Das Youth Symphony Orchestra of Ukraine ist Intendant Michael Haefliger wichtig als «Zeichen der Solidarität.» Chefdirigentin Oksana Lyniv hat nicht erst seit ihrem Bayreuther Debut 2021 Starstatus

Leitete letztes als erste Frau eine Opernproduktion an den Bayreuther Festspielen («Der fliegende Holländer»): Die ukrainische Dirigentin Oksana Lyniv. Oliver Wolf

Lucerne Festival startet bereits am 8. August mit dem Youth Symphony Orchestra of Ukraine unter der Leitung seiner Gründerin und Chefdirigentin Oksana Lyniv. «Wir freuen uns sehr, dass dieses Konzert so kurzfristig organisiert werden konnte», sagt Intendant Michael Haefliger zu diesem «Zeichen der Solidarität mit der Ukraine und für den Frieden.» Auf dem Programm stehen neben Mozart Werke ukrainischer Komponisten, Solist ist der ukrainische Geiger Andrii Murza.

Eine der gefragtesten Dirigentinnen Europas

Mit Oksana Lyniv, die spätestens mit ihrem Bayreuth-Debut 2021 Starstatus erlangte, ist es auch ein Beitrag zum Festivalmotto «Diversity», das auf Frauen und «People of Color» fokussiert. Lyniv leitet in Lviv das MozArt Festival und ist am Teatro Comunale di Bologna die erste Chefdirigentin eines italienischen Opernorchesters. Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine kämpft sie für das Ende des Kriegs in ihrem Heimatland.

Das Konzert eröffnet zudem die Reihe internationaler Jugendorchester, die das Sommer-Festival vor der offiziellen Eröffnung am 12. August einleiten. (mat)