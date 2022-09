Luzerner Theater Bettina Oberli verführt zur Freiheit in der Oper wie im Film Sie ist vor allem als Filmemacherin bekannt. Nun inszeniert Bettina Oberli am Luzerner Theater Tschaikowskis «Eugen Onegin» – ihre erste Oper.

Filmregisseurin Bettina Oberli inszeniert in Luzern ihre erste Oper. Bild: Swiss Films/PD

Die grosse Liebe, die man in der Jugend verpasst, lässt sich später nicht nachholen. Weil es für alles im Leben den richtigen Zeitpunkt gibt – oder eben den falschen. Davon handelt, hochemotional und melancholisch, Peter Tschaikowskis Oper «Eugen Onegin». In ihr tut der überhebliche Dandy die Liebeserklärung der Tatjana – eine der berührendsten Briefszenen der Operngeschichte – als jugendliche Schwärmerei ab. Als er ihr Jahre später wiederbegegnet, ist sie es, die vornehm verheiratete Frau, die seine zu spät erwiderte Liebe zurückweist.

«Tschaikowskis Musik hat nichts mit dem zu tun, was Putins Regime macht»

Wie kaum eine andere Produktion am Luzerner Theater musste auch die Neuinszenierung des Werks auf den richtigen Moment warten. Dabei war sie unter prominenter Affiche gestartet. Denn das Luzerner Theater engagierte die Filmregisseurin Bettina Oberli («Die Herbstzeitlosen») für ihre erste Regiearbeit im Bereich Oper. Oberli hatte sie im Frühjahr 2020 gerade fertiggestellt, als sie wegen Corona auf Eis gelegt werden musste.

Dann kamen der Krieg und die Diskussion darum, ob die Aufführung einer russischen Oper jetzt passend sei. Dabei gab es gute Gründe, daran festzuhalten. Nicht nur habe «Tschaikowskis Musik nichts mit dem zu tun, was jetzt Putins Regime macht», sagte etwa die ukrainische Dirigentin Oksana Lyniv vor ihrem Auftritt am Lucerne Festival.

«Tschaikowski war auch nie chauvinistisch gegen die Ukraine. Er hatte sogar künstlerisch eine enge Beziehung zu unserem Land und liess sich immer wieder vom Liedgut und von Themen aus der Ukraine inspirieren.»

Vom Mädchen zur selbstbewussten Frau

Die Verzögerungen tangierten die Produktion aber auch konkret: Das Luzerner Theater hat inzwischen ein komplett neues Sängerensemble, die Proben mit ihm übernahmen in den letzten Wochen Oberlis Assistentin und Dramaturgin.

Die Grundkonzeption aber bleibt. Oberli stellt die Rolle der Tatjana ins Zentrum.

«Für mich ist ‹Eugen Onegin› ein Stück über die Freiheit. Die grösste Freiheit ist diejenige, selbst eine Wahl treffen zu können, und das macht die Protagonistin am Ende der Oper.»

Bis dahin entwickelt sich Tatjana von einem naiven Mädchen hin zu einer selbstbewussten Frau, die ihre eigene Meinung vertritt und mutig Entscheidungen trifft. «Insofern», so Oberli, «war sie ihrer Zeit weit voraus.» Dass sie am Ende Onegin nicht folgt, versteht die Regisseurin nicht als «unglücklichen Verzicht auf die grosse Liebe, sondern als ein Ja zu der Liebe und dem Leben, wie man sie im Moment hat».

Wichtig sind für Oberli bei der Umsetzung die kleinen alltäglich-psychologischen Gesten, und dass die Sänger «im Spiel und in der Gestik in einem natürlichen Realismus erscheinen». Dennoch gibt es ein paar visuelle Effekte. «Denn jede Oper und eigentlich jede erzählerische Kunstform sollen ja auch ein Genuss für die Zuschauerinnen und Zuschauer sein: eine Überraschung, eine sinnliche Verführung. Dafür geht man in die Oper oder ins Kino.»