Vitznau Das sind die ersten Konzerteindrücke vom neuen Kammermusiksaal Der neue Kammermusiksaal in Vitznau ist optisch wie akustisch ein Prunkstück. Die Eröffnung zeigte aber noch ganz andere Qualitäten. Und wie fällt der Vergleich mit dem KKL aus?

Vitznaus Gemeindepräsident Herbert Imbach beim Flügel im golden schimmernden Kammermusiksaal. Bild: Sunny Estafanous / PD (Vitznau, 10. Februar 2023

Noch ein neuer, prestigeträchtiger Konzertsaal? Das mochte man sich fragen, als der Investor Peter Pühringer vor zwei Jahren den Bau eines neuen Kammermusiksaals in Vitznau angekündigt hat. Denn in den letzten Jahren sind nicht nur in Luzern neue mittlere Säle entstanden. Sondern auch in den touristischen Hotspots Bürgenstock und Andermatt.

Aber gestern machte schon die Fahrt zum Eröffnungskonzert des Kammermusiksaals in Vitznau dessen Vorzüge klar. In der Sonne punktete der Vierwaldstättersee mit mediterranem Flair, das mit Bergen und jeder schönen Aussicht von dort mithalten kann. Zudem kann der Saal – neben Rigi- und anderen Touristen – an dieser Riviera auf ein ortsansässiges Publikum zählen. Und mit dem ÖV nur eine Stunde von Luzern entfernt, gehört er zum erweiterten Einzugsgebiet von dessen Agglomeration.

Gemeindepräsident bringt Resonanzraum zum Klingen

Aber nicht nur die Lage ist günstig. Auch optisch ist der in das Hotel «Das Morgen» integrierte Saal ein Schmuckstück (wir berichteten). Das alles ist erfolgversprechend – sofern die Akustik wie angekündigt höchsten Ansprüchen genügt. An der Eröffnungsgala kamen zwar auch Projektverantwortliche und der Gemeindepräsident Herbert Imbach zu Wort, der mit einer Stimmgabel zum Mitsummen die Chance dieses verbindenden «Resonanzraums» beschwor. Doch die musikalischen Beiträge waren darauf angelegt, die Akustik von verschiedenen Seiten zu prüfen.

Bild: Sunny Estafanous / PD (Vitznau, 10. Februar 2023

Schon der Weg in den 10 Meter tief in den Untergrund eingegrabenen Saal ist ein Erlebnis. Elke Hesse, im Planungsteam zuständig für Fragen der Programmierung, verglich in einer vorgängigen Medienorientierung den Gang in die Unterwelt gar mit einem Abstieg in den Hades. Und so, wie man in diesen über den Fluss des Vergessens gelangt, unterzieht man sich hier, im Foyer, einem symbolischen Reinigungsritual.

Nach der Trance ein magischer Moment

Das Foyer nämlich ist ein Multimediasaal, dessen Flächen mit 20 Projektoren audiovisuell und interaktiv bespielt werden können. Schon die Standardeinstellung vor Konzerten – «Magische Strömungen» – liess dessen Potenzial für Kulturprojekte und Präsentationen erahnen. Da versetzte das vielspurig verschlungene Linienspiel auf Boden und Seitenwänden sowie eine Klangwolke mit obenaufschwimmenden Jodelgesängen die Besucher in eine Art Trance vor dem Eintritt in den Kammermusiksaal.

Magie des ersten Tons unter dem Sternenhimmel des neuen Kammermusiksaals in Vitznau. Bild: Sunny Estafanous / PD (Vitznau, 10. Februar 2023

Als hier aus goldschimmerndem Dämmerlicht und absoluter Stille heraus der erste Ton erklang, war es tatsächlich ein «magischer Moment», wie Gute-Laune-Moderatorin Cloé Salzgeber meinte. In einem Präludium von Bach strich Cellist Sebastian Braun die Basstöne so profund aus seinem Instrument, dass sie die darüber gewölbten Bögen mühelos trugen. Der erste Test war geglückt: Der Klang auch nur eines Instruments hat eine geradezu körperliche Präsenz, ja Intensität, die in den hinteren Reihen noch zunimmt. Dies dank dem hohen Raumvolumen und einem angenehmen Nachhall (1,6 Sekunden) im mit 279 Besuchern vollen Saal.

Dass die Akustik den Klang bis ins Pianissimo mühelos trägt, dabei aber «Brillanz» wahrt, war ein weiteres Ziel des Akustikers Martijn Vercammen. Dass es erreicht worden ist, bewies Pianist Alexander Jansen mit romantischen Stücken und einer jazzigen Eigenkomposition. Der Flügel sang wunderbar, neigte in den Fortissimo-Kaskaden von Chopins Scherzo Nr. 2 aber zu Härten, was mit dem Temperament des jugendlichen Pianisten (17) zusammenhängen mochte.

Kein kleines KKL, aber vorzügliche Akustik

Das alles sind perfekte Voraussetzungen auch für die Darbietungen mit Streichquartett, wie im Konzert ein Ensemble der Wiener Philharmoniker zeigte. Schon in einem Vorkonzert hatte sich allerdings – mit einem Quartett der Musikhochschule Luzern – erwiesen: Der Saal bietet nicht das «immersive» Klangerlebnis – ein weiteres Ziel Vercammens – , wie man es von grösseren Räumen kennt. Das mag damit zusammenhängen, dass er bewusst auf Kammermusik ausgerichtet wurde – etwa mit gefalteten Wänden und glatten Oberflächen. Diese streuen die Reflexionen weniger als zum Beispiel die Reliefstrukturen im KKL. Aber sie verstärken, so der Akustiker, den Direktschall und die frühen Reflexionen.

Keine Frage: Für Kammermusik genügt diese Akustik, die für verstärkte Konzerte gedämpft werden kann, tatsächlich höchsten Ansprüchen. Damit empfiehlt sie sich für Koproduktionspartner, die wie die Swiss Alps Classics oder die Sergej-Rachmaninoff-Stiftung bereits beim Eröffnungsfestival an diesem Wochenende involviert sind.

Aber nicht nur die Kammermusik hat in Vitznau neu einen Platz an der Sonne. Die an einer Medienpräsentation vorgeführten Applikationen im Multi­mediasaal empfehlen diesen als ­Experimentierlabor für neue Formate, die – so Elke Hesse – Kammermusik- und Multimediasaal «analog und digital» verbinden. Entsprechende Koproduktionen zum Beispiel mit der Musik- oder der Design-Hochschule in Luzern, die bereits in diese Richtung zusammenarbeiten, sind laut Hesse durchaus denkbar. Den Ruf als «Kleines KKL» wird Vitznau dem Orchesterhaus des Luzerner Sinfonieorchesters nicht nehmen. Aber sein Multimediasaal steht als «Salle modulable en miniature» momentan konkurrenzlos da.