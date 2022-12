Zentralschweiz Vom Grimm-Klassiker bis zur Schneekönigin – diese Kindertheater werden aufgeführt Im Dezember sind die Programme der Bühnenhäuser voll mit Kinder- und Märchentheater. Hier eine kleine Auswahl an Stücken in der Zentralschweiz.

Szene aus «Die Schneekönigin» im Luzerner Theater. Bild: Ingo Höhn

Advents- und Weihnachtszeit ist immer auch Märli- und Kindertheaterzeit. In der Zentralschweiz sind zahlreiche Inszenierungen unterschiedlichster Art zu erleben. Das reicht von der Profi-Grossproduktion «Die Schneekönigin» über berührendes Figuren- und Puppenspiel bis zu Aufführungen von Laientheatergruppen, die Grimm-Klassiker auf die Bühne bringen. Es folgt eine kleine Übersicht und Auswahl an Produktionen in Häusern von Sarnen über Luzern bis Zug – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Hans Christian Andersens «Die Schneekönigin» läuft im Luzerner Theater als modern interpretierte Kinderoper – ein farbenfrohes und bildgewaltiges Spektakel, das zuweilen an ein Musical erinnert (Do, 15.12., So, 18.12., Sa, 24.12. und Mo, 26.12., www.luzernertheater.ch – weitere Termine auch nach Weihnachten). In der Kulturmühle Horw können kleine Krimi- und Figurentheaterfans zuschauen, wie die «Soko Schafskopf ermittelt», um nach der verschollenen Artgenossin Socke zu suchen (So, 18.12., www.kulturmuehle.ch – weitere Termine auch nach Weihnachten). Im Luzerner Theater Spektakulum, spezialisiert auf Märchen- und Figurentheater, ist das Duo Olrun mit Judith Wieser mit «Die Nibelungen aus dem Hut gezaubert» zu Gast. Darin nähert sich das Ensemble spielerisch und musikalisch dem mittelalterlichen Sagenstück (Fr/Sa, 16./17.12., www.dunjascha.ch). Ganz im Norden des Kantons Luzern kommt ein wahrer Klassiker unter den Kindererzählungen zum Zug: Das Märchentheater Triengen zeigt «Hänsel und Gretel» der Brüder Grimm (Sa/So, 17./18.12., www.maerchentriengen.ch).

Das Märlitheater Obwalden zeigt im Alten Gymnasium Sarnen «D’r Kater Zorbas & die chlii Möwe». Darin verspricht ein Hafenkater einer sterbenden Möwe, ihren Nachwuchs zu beschützen und aufzuziehen (Do, 15., bis So, 18.12., und Do, 22., bis Sa, 24.12., www.maerlitheater.ch). Eine «Schöne Bescherung» bringen die Theaterratten ins Kinder- und Jugendtheater in der Metalli Zug, wobei Schlagzeilen wie «Gefährliche Weihnachtszeit – wie das Fest der Liebe Ihrem Herzen zusetzt» die Chefin der Himmelszentrale erzürnen (Fr bis So, 16. bis 18.12., www.kindertheaterzug.ch).