Comics-Festival Fumetto bietet Vielfalt: Von glücklichen Geschöpfen bis zum harten Alltag Das Comics-Festival zeigt vom 18. bis 26. März zehn Hauptausstellungen und rund 30 Satelliten-Ausstellungen.

Ausschnitt mit glücklichen Geschöpfen von Jakub Ferri.

Neun Tage lang wird die Stadt Luzern wieder im Zeichen der Comics-Kunst stehen. So zeigt der Kosovare Jakup Ferri im Kunstmuseum seine bunte Bildwelt voller glücklicher Geschöpfe. Menschen, Tiere und Mischwesen treffen sich draussen zu Sport, Spiel oder Picknick.

Im Schweizerhof sind Zeichnungen von Paola Gaviria Silguero aus Kolumbien/Ecuador zu sehen. Sie zeichnet den Alltag auch mit seinen harten Seiten, mit Familienkrisen, Liebeskummer oder Suchtproblemen.

Aus Finnland kommt Terhi Adler. Sie erforscht dreidimensionale Möglichkeiten des Comic-Romans. Man darf gespannt sein, wie man in der Ausstellung im Roten Haus förmlich in ihre Werke eintauchen kann.

Eine der drei Protagonisten von Marie Pohl alias Marijpol.

«sic! Elephanthouse» zeigt Zeichnungen von Marie Pohl aus Deutschland. Sie erzählt von drei Frauen, die in einer WG leben. Eine hat ihren Körper mit Schlangengliedern modifiziert, eine ist Bodybuilderin, extrem muskulös, und die Dritte ist eine Riesin. Was nach Action klingen könnte, geht um Freundschaft, Fürsorglichkeit und Zuhause.

Der Franzose El Marto alias Grégory Dabilougo thematisiert im Sentitreff auf journalistische Art brutale Ereignisse in Afrika, etwa den Bürgerkrieg in Ruanda oder humanitäre Krisen wie in Burkina Faso. Dies in Kooperation mit «Ärzte ohne Grenzen».

Die Schweiz ist am Fumetto etwa durch die Zürcherin Milva Stutz vertreten. Sie zeigt in der Kunsthalle junge Personen mit üppigen, überdimensionierten Körpern. Es geht dabei auch um das Spiel mit Nähe und Lust. (are)