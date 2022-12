Kinostarts vom 8. Dezember Ein Weihnachtsfilm für die ganze Familie mit Luzerner Beteiligung und Endo Anaconda in Albert-Anker-Dokfilm als Vorpremiere Diese Filme starten am 8. Dezember in den Zentralschweizer Kinos – und die langersehnte Avatar-Fortsetzung bereits am Mittwoch 14. Dezember.

«Hotel Sinestra»: Abenteuer im Unterengadin mit Joey, Riek, Asha, Dex und Ava. Bild: Keplerfilm/Zodiac Pictures Ltd

Albert Anker. Malstunden bei Raffael – Vorpremiere

Avatar: The Way of Water

Mehr als ein Jahrzehnt nach den Ereignissen des ersten Films erzählt Regisseur James Cameron die Geschichte der Familie Sully (Jake, Neytiri und ihre Kinder): Von den Problemen, die sie verfolgen, den Mühen, die sie auf sich nehmen, um einander zu beschützen, sowie den dramatischen Erlebnissen und die Kämpfen, die sie führen, um zu überleben. Mehr dazu in der Woche vom 12. Dezember.

Echo (Bergmál) – Cinedolcevita

Der ultimative Weihnachtsfilm kam 2019 aus Island. In kleinen, unverbundenen Geschichten erzählt Regisseur Rúnar Rúnarsson, wie die Isländer die Feiertage begehen und was sie beschäftigt. Es geht dabei ums Zwischenmenschliche, aber auch um Politik und Soziales – oder einfach nur um die beste Rakete für Silvester. Ein einmaliger, bittersüsser Gesellschaftsreigen in 56 Ta­bleaus. (reg)

Fargo – Special

Geister & Gäste – Fliz-Filmclub

«In Memoriam Grand Hotel Brissago» – Kinopremiere des digital restaurierten Films von Isa Hesse-Rabinovitch (BRD/CH 1989).

Hotel Sinestra

Als die elfjährige Ava sich in den Weihnachtsferien im Hotel Sinestra ihre nervigen Eltern wegwünscht, sind am nächsten Morgen auf wundersame Weise tatsächlich alle Erwachsenen verschwunden. Endlich können die Kinder tun und lassen was sie wollen! Doch als unter anderem das Essen langsam knapp wird und der Strom ausfällt, realisieren die Kinder, dass ein Leben ohne Eltern eben doch nicht ganz ihren Vorstellungen entspricht. So setzen sie alles daran, ihre Liebsten rechtzeitig zu finden und gemeinsam ein tolles Weihnachtsfest zu feiern. Der Schweizer Weihnachtsfilm für die ganze Familie, coproduziert von der Luzerner Firma Zodiac Pictures («De Räuber Hotzenplotz»): «Alleine der Drehort des schlossähnlichen Kurhotels ist filmreif», sagt Lukas Hobi. «Darum freuen wir uns sehr, unsere eigene Geschichte des sagenumwobenen Hotels Sinestra als Familienfilm in die Kinos zu bringen.»

L’innocent

Abel gerät in Panik, als er erfährt, dass seine 60-jährige Mutter Sylvie einen Gefängnisinsassen heiraten will. Unterstützt von seiner besten Freundin Clémence versucht er alles, um die Beziehung zu sabotieren. Doch die Begegnung mit seinem neuen Stiefvater Michel liefert Abel auch unerwartete Einsichten. Krimikomödie von und mit Louis Garrel («The Dreamers»). Lesen Sie das Interview mit dem französischen Filmstar.

Ab morgen im Bourbaki, Luzern; Kino Engelberg.

Mi país imaginario – Filmtage Menschenrechte

Der Dokumentarfilm von Patricio Guzmán über die heftigen sozialen Proteste im Oktober 2019 in Chile – ein Zeitdokument direkt von der Strasse – läuft im Rahmen der Comundo Filmtage Menschenrechte Luzern (9./10. Dezember; siehe Bericht vom Fr, 2.12.).

Puss in Boots: The Last Wish – Vorpremieren am Sonntag, 11.12.

Deutscher Titel: «Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch».

She Said

Lesen Sie die Besprechung.

Vera

Serbisches Thrillerdrama.

Bourbaki, Luzern: So 11.30.