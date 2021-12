Weihnachtskonzert Gabrieli Consort mit Händels «Messiah»: «Halleluja» als musikalischer Booster Trotz vereinzelter Absagen finden die Weihnachtskonzerte im KKL statt. Einen phänomenalen Höhepunkt markierte der Auftritt des Gabrieli Consort unter dem Alte-Musik-Star Paul McCreesh. Händels Oratorium «Messiah» überwältigte im Konzertsaal mit nur 22 Sängerinnen und Sängern.

Dirigierte einen «Messiah» voller Magie und Drama: Der englische Alte-Musik-Star Paul McCreesh. pd

Die prominente Aufführung von Georg Friedrich Händels Oratorium «Messiah» am Freitag im KKL rief in Erinnerung, dass geistliche Musik in diesen Pandemie-Zeiten immer wieder eine Sonderrolle spielt. So gelangte im letzten Konzert im KKL vor dem Shutdown im Frühling 2019 Bachs Johannes-Passion zur Aufführung. Später war die Aufführung von Live-Musik nur in Gottesdiensten möglich.

Weihnachtsoratorium und andere Konzerte finden statt

Und jetzt, wo die Weihnachtskonzerte im KKL Hochkonjunktur haben, kommt es wegen der hohen Fallzahlen wieder vereinzelt zu Absagen. So gab das Ensemble Corund eben bekannt, dass es auf die Durchführung seines Konzerts am 26. Dezember verzichtet. Nicht abgesagt wurden zwar im KKL die Konzerte unmittelbar vor Weihnachten wie «New York Christmas» (21. Dezember), «The Sound of Christmas» (mit dem City Light Symphony Orchestra, 22. Dezember) und der Weihnachts-Klassiker schlechthin – Bachs Weihnachtsoratorium mit dem Bach Ensemble Luzern, das sicher durchgeführt wird (23. Dezember).

Aber auch da bestätigt der zögerliche Vorverkauf die Corona-bedingte Zurückhaltung des Publikums. Das galt auch für die «Messiah»-Tournee des Gabrieli Consort und des Kammerorchesters Basel, die unter der Leitung des Alte-Musik-Stars Paul McCreesh am Freitag im KKL startete. Die Aufführung war aber nicht nur wegen Umstände denkwürdig, sondern entsprach auch interpretatorisch der Dramatik der gegenwärtigen Situation.

Schon in der Ouvertüre schlug das Kammerorchester Basel mit einem tief grundierten, zur Höhe hin filigran artikulierten Klang den leidenschaftlichen Ton an, der den Abend prägte. Wie sehr McCreesh auf Kontrast und Spannung setzte, wurde klar, als Benjam Hulett, der Tenor im exzellenten Solistenquartett, den Trost in lang gespannten Tönen hinauszögerte und in der anschliessenden Arie in umso freudiger erregte Zuversicht auflöste.

Drama zwischen Magie und Temporausch

McCreesh verstärkte den Eindruck eines Dramas, indem er Nummern zu übergreifend gestalteten Szenen verband. Exemplarisch wurde dadurch etwa die Geburt Jesu in den Fokus gerückt: Die «Pifa»-Hirtenmusik, hier handfest und dynamisch musiziert wie von einer Folk-Combo, lancierte kurz die Engelszenen, die der Chor nahtlos ins Monumentale überhöhte. Lediglich in der Bravourarie «Rejoice» steigerte sich das zum Temporausch, der den betörenden Glanz von Mary Bevans Sopran an der blühenden Entfaltung hinderte.

Höhepunkte dieser dramatischen Raffung von Szenen fanden sich im - zweiten - Passionsteil, wo McCreesh die Wendung vom Opfertod zur Auferstehung in magischer Zeitlupe festhielt («Thy rebuke») oder mit virtuos-gellenden Volksrufen («Let us break») voranpeitschte. Dass die 22 Sängerinnen und Sänger des phänomenalen Gabrieli Consort im anschliessenden «Halleluja»-Chor – und später im Schlusschor – noch einmal an transparent strahlender, ja überwältigender Klangkraft zulegen konnten, war ein Wunder eigener Art. Wer vergeblich auf seinen Termin für den Booster wartet, bekam ihn hier schon mal musikalisch verabreicht.