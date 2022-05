Programm Top Gun: Maverick, Dog oder Stasikomödie – diese Filme sind in den Zentralschweizer Kinos zu sehen Diese Filme starten am 19. Mai in den Zentralschweizer Kinos.

Mary, eine zum Islam konvertierte Engländerin, findet sich in der Hafenstadt Dover nach dem unerwarteten Tod ihres Mannes plötzlich als Witwe wieder. Sie erfährt, dass er jenseits des Ärmelkanals, in Calais, ein grosses Geheimnis verbarg. Mehrfach ausgezeichneter Débutfilm des Engländers Aleem Khan.

Zum Saisonabschluss: Dokumentarfilm über Fawzi und Mahmoud, die als syrische Flüchtlinge im Lager Zaatari in Jordanien leben und den Fussball als Ausweg in eine bessere Zukunft sehen.

Der ehemalige Army Ranger Jackson Briggs (Channing Tatum) ist auf der Suche nach einem Neuanfang, als er auf die belgische Schäferhündin Lulu trifft. Widerwillig begeben sie sich auf einen Roadtrip entlang der US-Pazifikküste, um rechtzeitig zur Beerdigung eines gemeinsamen Freundes zu kommen.

Regisseur Steven Vit begleitet seinen Vater in die erste Phase der Pensionierung und lernt ihn wie auch seine Mutter von einer neuen Seite kennen.

Film von und mit Schülerinnen und Schülern zum 60-Jahr-Jubiläum der Heilpädagogischen Schule Luzern.

Der neueste Film aus der Reihe «Die Letzten ihres Handwerks?».

Inspiriert von seinem gehörlosen Vater, zeichnet der Schweizer Regisseur Maurizius Staerkle Drux ein Porträt des französischen Pantomimen Marcel Marceau (1923–2007) und zeigt, wie dessen Familie, Weggefährten und heutige Kunstschaffende Marceaus Erbe weiterentwickeln.

«Insekten & Spinnen» des Luzerner Naturfotografen Roman Willi, in Zusammenarbeit mit Pro Natura Luzern.

Ludger Fuchs (Jörg Schüttauf), Romanautor und einstiger Held des Widerstands, erhält Einsicht in seine Stasi-Akte und erinnert sich an den jungen Ludger (David Kross), den die Stasi einst angeworben hatte, um in die Bohème des Prenzlauer Bergs einzutauchen, sie auszukundschaften und zu zersetzen. Die Komödie von Leander Haussmann ist nach «Sonnenallee» und «NVA» der dritte und letzte Teil seiner DDR-Trilogie. Ein köstlicher Kinospass mit Tiefgang. (dpa)

Yuni ist eine junge, kluge Frau, die in der Provinz lebt und die Träume ihrer Generation teilt. Traditionsgemäss soll die 16-Jährige verheiratet werden; sie will studieren, sich verlieben und ein eigenes Leben führen. Die 36-jährige indonesische Filmemacherin Kamila Andini schuf ein «bewegendes Porträt einer Jugend, die zwischen der Sehnsucht nach Freiheit und lokaler Tradition balanciert».