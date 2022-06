Roman Wie unsere Vorfahren lebten, litten, protzten und sich gerne auch ausserehelich paarten Der Luzerner Artur Kilian Vogel erzählt in seinem neuen Roman «Gnadenhochzeit» von Generationen einer grossen Schweizer Sippe. Dabei geben Einzelschicksale spannende Einblicke ins damalige Leben.

Artur Kilian Vogel erzählt vom früheren Leben in der Schweiz.

Es ist Sommer 1984, und in Genf feiert eine grosse Schweizer Familie den 70. Hochzeitstag von Grossvater und Grossmutter Corbaz. Der Tisch ist für 24 Personen gedeckt, diese treffen nach und nach ein, um sich im Laufe des opulenten Mahls in allerlei Gespräche und Erinnerungen zu verwickeln. Ein Enkel der Jubilare, der Anwalt Emmanuel Stierli, steuert als Erzähler zahlreiche Rückblenden bei, welche die Geschichte der ganzen Sippe erzählen, bis weit ins 19. Jahrhundert zurück, immer mit Fokus auf gewisse Einzelpersonen.

Im neuen Roman des gebürtigen Luzerners Artur Kilian Vogel (68), ehemaligen Chefredaktors von «Der Bund», ist es eine Herausforderung, die Übersicht über all die weitverzweigten Figuren und ihre Beziehungen zu behalten. Wer rechtzeitig den Stammbaum am Ende des Buches entdeckt, kann sich vielleicht damit behelfen. Doch vielleicht ist dieser Überblick gar nicht entscheidend.

Aufkommen des Tourismus, Weltkriege und heute

Denn die meisten der vielen kurzen Episoden sind für sich selber interessant. Eine gewisse Ordnung ergibt sich aus der mehr oder weniger chronologischen Anordnung. Und vor allem aus zeitgeschichtlichen Hintergründe, die der Autor mit grosser Kenntnis schildert. Schwerpunkte liegen bei den gesellschaftlichen Entwicklungen um 1900, etwa dem Aufblühen des Tourismus, dann beim Ersten Weltkrieg, schweizerischen Aspekten wie dem Generalstreik, später bei der Wirtschaftskrise, dem Zweiten Weltkrieg bis hin zur 1968er-Bewegung. Gegen Ende des Romans geht es sogar bis zur kürzlichen Gegenwart.

Mindestens so interessant wie diese Hintergründe sind aber die Einblicke in das Leben unserer Vorfahren. Und da staunt man immer wieder, wie nur wenige Generationen zurück die Welt eine ganz andere scheint: Wie das Dasein zum Teil sehr einfach war, ärmlich sogar, überschattet von Zwängen der Gesellschaft, vor allem auch der Religion. Gleichzeitig lebten einige Leute auf grossem Fuss, bewohnten Villen, besassen neue Errungenschaften wie Automobile und zeigten ihren Reichtum sehr gerne. Die fiktive Familie im Roman gehört grossmehrheitlich zu den Gutsituierten und Einflussreichen.

Viel Sex und – dabei auch initiative Frauen

Bei etlichen Personen bewundert man unternehmerisches Talent und Risikobereitschaft. Darunter sind einige Frauen, die insgesamt im Roman erstaunlich selbstbewusst auftreten. Gerade auch, wenn es um die Paarung geht.

Vogel erzählt in vielen Episoden, wie sich zu verschiedenen Zeiten Partner kennen gelernt haben. Das ist schön zu lesen, wenn auch die Häufigkeit expliziter Sexszenen etwa Geschmacksache ist. So wird uns vors geistige Auge geführt:

Die Alten waren ebenfalls mal jung. Und Sex spielte schon früher eine zentrale Rolle.

Zwar verborgener als heute, aber gerne auch ausserehelich. So mancher Familienvater und Patron pflegte seine Liebschaften und nutzte dafür sogar kommerzielle Angebote. Derweil die Frauen auch in erotischen Dingen recht häufig die Initiative ergriffen. Vielleicht etwas zielorientierter und wählerischer. Was ja vielleicht auch heute noch stimmt.

Artur Kilian Vogel: Gnadenhochzeit. Cameo. 350 S., Fr. 21.90.