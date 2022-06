Programm Von Impro bis Hip-Hop: Jazz-Festival Willisau bietet bei seinem Comeback noch viel mehr als Jazz Eine grosse musikalische Vielfalt bietet das Programm des Jazz-Festivals Willisau, das ab dem 31. August nach zwei Jahren Corona-Stille wieder über die Bühne geht. Auf fünf Tage verteilt, gibt es 23 Konzerte auf verschiedenen Bühnen.

Weibliche Superkräfte der besonderen Art: Die Acid Amazonians sind in am Jazz-Festival Willisau dabei. Bilder: PD

Trotz des Labels «Jazz» lässt sich das Festival längst nicht mehr in Genreschubladen stecken. Sondern will Musikerlebnisse bieten, die in dieser Kombination sonst nur selten zusammenkommen.

Für Überraschungen sorgen soll das Basler Mondrian Ensemble mit zeitgenössischer Kammermusik von drei Streicherinnen und einer Pianistin. Hochstehende Impro bietet das Tiger Trio mit Musikerinnen aus Frankreich und den USA: Myra Melford (p), Joelle Léandre (b) und Nicole Mitchell (fl).

Mondrian Ensemble.

Von Impro-Charakteren bis roher Girlpower

Auch einheimisches Musikschaffen wird geboten. Sound of Serendipity sind vier Charakterköpfe der Schweizer Improvisationsmusik; Tizia Zimmermann (acc), Silke Strahl (sax), Christian Weber (b) und Lucas Niggli (dr). Das Impro-Trio Blindflug hat sich vor zehn Jahren in Luzern zusammengefunden; mit Lauren Newton (voc), Sebastian Strinning (sax) und Emanuel Künzi (dr). Auch bei uns bestens bekannt sind die rootsigen Moes Anthill mit dem Urner Frontmann Mario Moe Schelbert oder das fulminante Luzerner Trio Schnellertollermeier

Moes Anthill.

Ein gutes Beispiel für die Öffnung des Jazz nach allen Seiten ist der Chicagoer Experimentalmusiker Ben LaMar Guy. Mit einem Quartett entwirft er eine Musik, die zwischen Populärem und Vertracktem pendelt und Stilkategorien überwindet. Ein Wiederhören mit Marc Ribot (g) und Chad Taylor (dr) gibt es im Quartett des US-Saxofonisten Avram Fefer.

Ben LaMar Guy.

Der britische Elektronik-Musiker Mark Fell tritt mit dem australischen Drummer Will Guthrie auf. Die Basler Jazz-Pianistin Vera Kappeler spielt ein Monk-Programm. Die Winterthurer Rapperin Big Zis und die Acid Amazonians aus Zürich stehen für Hip-Hop Groove und rohe Girlpower. (are)