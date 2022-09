Zentralschweiz Die Ausgangstipps fürs Wochenende Ob auf der Bühne, in den Galerien oder im Museum:

Unsere Ausgehtipps für die Zentralschweizer Kulturhäuser gibt's hier.

Zuger Chornacht: Chorsingen mit Mundartsänger Dabu

Die 2018 erstmals durchgeführte Zuger Chornacht wird in ihrer zweiten Ausgabe noch etwas grösser: Am 10. September demonstrieren 35 Gesangsformationen im Rahmen von 70 Auftritten die gesamte stilistische Bandbreite von Chorliteratur von Geistlich über Folklore und Gospel bis zu Pop/Rock. An acht Standorten – fünf davon unter freiem Himmel und einer direkt am See – wird von 18 bis 22.30 Uhr nonstop gesungen, und es gibt Verpflegungsmöglichkeiten. Der Eintritt ist überall frei; wer mag, kann die Chornacht mit einem Gönnerbändeli unterstützen.

Speziell an der Zuger Chornacht ist, dass ein grosser Teil davon unter freiem Himmel stattfindet: Ausserhalb von Kirchen und Sälen will auch ein Laufpublikum angesprochen werden. 2018 zogen so auch traditionelle Formationen wie Männer-, Kirchen-, Jodel- oder Trachtenchöre selbst ein junges Publikum in Scharen an. Eine Einladung zum Mitsingen in einem der Chöre ist zum Schluss die Grossveranstaltung im Theater Casino: Hier tritt mit einem aus interessierten Menschen aller Couleur zusammengestellten Ad-hoc-Chor der Schweizer Mundartpopsänger Dabu Bucher (von Dabu Fantastic) auf. (mat)

Stars präsentieren ihre Entdeckungen. Aber auch eigene Hits.

Die 2. Ausgabe des Festivals The Bash in Andermatt steht vor der Tür. Das Konzept (künstlerischer Leiter Phil Dankner) ist gleich wie letztes Jahr: Kunz, Michael von der Heide, Adrian Stern und Sina fungieren als Ambassadors, die je eine(n) Newcomer/in portieren. Höhepunkt ist die All-Star-Night am Samstag um 20 Uhr in der Konzerthalle. Wer wird mit wem zusammen was singen? Die Auswahl an Hits ist gross. (reg)

Die Bewegung als Kunstmittel: Die kinetische Klang­skulptur «Sounding Influencer» steht im Zentrum dieser Aufführung des «Kollektivdoppler». Schauspieler und Regisseur Oliver Stein schafft eine Verbindung zwischen fünf Kompositionen, die die Beziehung zwischen Menschen und Maschine verhandeln, und drei Installationen. Dazwischen Atemgeräusche in der Stille: «Breathe». Das Publikum wird durch einen klingenden Parcours geführt. Dieser mündet in ein Konzert mit sechs Uraufführungen. (reg)

Die Band, die den Rock ‹n› Roll wiederbeleben will, spielt auch Blues, Hardrock, Reggae, Funk und Soul – Covers und Eigenes.

Am Freitag mit Antonia Gasser, Daniel Korber (Initianten) und Haubi Songs u. a.; am Samstag steht etwa Müllmaa auf der Bühne, und Tobi Gmür macht den Abschluss. Mehr auf der Facebook-Page der Metzgerhalle

Explosiver Street Jazz mit dem Fischermanns Orchestra

Das Luzerner Ensemble Fischermanns Orchestra ist mit seiner Musik zwischen World Music, Jazz und Experimental schon weit herumgekommen. Jetzt tauft die 12-köpfige Band das neue Album «Space Friction».

Schweizer Musik, die ­international klingt

Auf ihrem starken 2. Album «I Am My Mother» haben Black Sea Dahu aus Zürich ihren Folk-Pop um einige Schwarztöne erweitert.

Literatur: Mit Jaroslav Rudis quer durch Europa

Der tschechische Schriftsteller Jaroslav Rudis liebt das Zugfahren. Das geht so weit, dass die Eisenbahn und verwandte Themen in seinem bisherigen Schaffen immer wieder zentrale Aspekte darstellen, um die sich seine Geschichten drehen – ob in Graphic Novels wie in «Alois Nebel» oder in Romanen wie «Winterbergs letzte Reise».

Mit «Gebrauchsanweisung fürs Zugreisen» legt der auf Tschechisch wie auf Deutsch schreibende Rudis Erzählungen vor, die er während langer Bahnfahrten quer durch Europa erlebt und erdacht hat. Sie haben oft historische Bezüge, sind mal feinfühlige Beobachtungen kurioser Alltagsbegegnungen, mal schwelgerisches Philosophieren über das Fortbewegen mit dem Zug an sich. Oder alles miteinander. Und natürlich sind sie letztlich auch eine Anleitung für entschleunigtes Reisen in einer hektischen, sich scheinbar immer schneller drehenden Welt.

Die Zuhörer erwartet ein wunderbares Sammelsurium mit Anekdoten aus Fahrten in toskanischen Regionalbahnen, böhmischen Restaurantwagen oder polnischen Nachtzügen. Da bietet das altehrwürdige Bahndepot in Erstfeld als Veranstaltungsort eine geradezu ideale Atmosphäre. (sw)

Polittheater: Der Demokratie auf den Zahn gefühlt

Erst Anfang dieses Jahres hat das junge Luzerner Theaterkollektiv Dionysos mit der Produktion «Aufzeichnungen aus dem Untergrund» zu überzeugen gewusst. Nun steht schon das nächste Stück in den Startlöchern. In «Freiheit Fortschritt Faterland» beschäftigt sich das Ensemble mit der Schweizer Demokratie. Unter anderem mit Hilfe von Texten Hannah Arendts, Lukas Bärfuss’ oder der Bundesverfassung fühlen die Spielenden der politischen Stimmung in der Schweizer Bevölkerung auf den Zahn. (sw)

Lesung I mit Monika Hürlimann

In ihrem autobiografischen Roman «Mutters Lüge» führt uns die Autorin weit zurück in ihre Kindheit und die Emigration aus dem sozialistischen Polen.

Veri mit seinem neuen Programm «In Veri Veritas»

Der Luzerner Kabarettist lässt sich in den Weltschmerz sinken und badet das Resignieren genüsslich humoristisch aus.

Lesung II mit Michael Fehr

Das Berner Multitalent entführt das Publikum in seinen vorgetragenen Passagen aus «Hotel der Zuversicht» in magische und traumhafte Geschehnisse.

Ein Nachmittag und Abend im Zeichen des Frauenfussballs

Seraina Degen und Bänz Friedli präsentieren ihre Bücher zum Thema Mädchen- und Frauenfussball und diskutieren abends mit Ex-Profi Lara Dickenmann.

Wunschkonzerte und «Diversity»

Lucerne Festival geht mit einem «Zauberflöten»-Game, Sinfoniekonzerten und einem Themengottesdienst zu En

Bis zuletzt bespielt Lucerne Festival alle Kanäle. An Familien richtet sich die «Zauberflöte» der Taschenoper Lübeck, die die Fantasy der Oper als heutiges Game adaptiert (Sa, 10. September, 11.00/14.00, Luzerner Saal, KKL). Die Orchesterparade wird durch Wunschkonzerte abgeschlossen. So spielt das Cleveland Orchestra unter Franz Welser-Möst Bruckners Neunte Sinfonie (Do, 8. September, 19.30) und Schuberts Grosse C-Dur-Sinfonie (Fr, 9. September, 19.30). Die Bamberger Symphoniker unter Jakub Hrusa fügen zwischen Wagners «Tristan»-Vorspiel und Mahlers vierter Sinfonie ein Stück «Diversity» ein: mit Liedern von Alma Mahler und der Sängerin Joélle Harvey.

Am Sonntag, 11. September, 11 Uhr, fragt in der Matthäuskirche ein Themengottesdienst, inwiefern die Kirche für alle Menschen so offen ist, wie das Jesus vorgelebt hat (mit Solisten des Ensemble Corund und Aphasiechor). Um 17 Uhr tritt im KKL das aus People of Colour zusammengesetzte Chineke! Orchestra aus England auf, dessen Jugendformation das Festival eröffnet hatte. Nach Schostakowitschs zweitem Cellokonzert erklingt zum Schluss Levi Dawsons «Afro-American Folk Symphony», die 1934 vom Philadelphia Orchestra unter Leopold Stokowski uraufgeführt wurde. (mat)

Parallelen zum Fall Bührle: Festival zeigt Othmar Schoecks viele Seiten

Konzert, Puppenspiel und Podium um historische Verantwortung.

Die Werke des 1886 in Brunnen geborenen Othmar Schoeck wurden von den berühmtesten Dirigenten seiner Zeit uraufgeführt. Das Schoeck-Festival will sein Schaffen mit einem breiten Spektrum an Veranstaltungen von 9. bis 11. September in Brunnen wieder vermehrt in der schweizerischen und internationalen Öffentlichkeit verankern.

Das Podium «Kunst und Politik im 20. Jahrhundert» diskutiert die durch die Bührle-Sammlung neu entfachte Frage nach Aufarbeitung und historischer Verantwortung in der Schweiz in Bezug auf die Rezeption von Schoecks Wirken in Deutschland (Freitag, 9. September, 18.00, Villa Schoeck).

In der Werkhalle Dettling Holzbau kombiniert das verstärkte Mondrian Ensemble Werke von Dieter Ammann und Felix Nussbaumer mit Schoecks Liedzyklus «Gaselen» (Samstag, 10. September, 20.00). Ausgehend von Schoecks Oper «Don Ranudo» entwickelt der Puppenspieler Lutz Grossmann mit einem Ensemble ein Spiel über das Festhalten an Dingen und Denkmustern. Eine Ausstellung stellt Schoecks Freund und Librettisten Armin Rüeger vor, eine Tagung thematisiert «Balzac auf der Opernbühne» mit Bezug zu Schoecks «Massimilla Doni». (mat)

Stanser Orgelmatinee: Zweitälteste Orgel der Schweiz

Lara Morger singt Musik der Renaissance und des Frühbarock, begleitet von David Erzberger an der Chororgel von 1646, der zweitältesten der Schwe

Sibylle Tschopps «Klangwelt-Konzert» im «Geigenhimmel»

Die Geigerin Sibylle Tschopp spielt ein besinnliches Programm u.a. mit Bachs C-Dur-Sonate, Ysaÿes Sonate über «Dies irae» und Ravels «Kaddisch»-Gebet.

Barock und Tango treffen sich in den «Jahreszeiten»

Das Luzerner Ars Excelsis Ensemble spielt mit der Bratschistin Isabel Charisius die «Jahreszeiten» von Vivaldi und Piazzolla.

Madelaine Wibom eröffnet Kulturmühle Horw

Die aus Schweden stammende Sopranistin erzählt Anekdoten aus ihrem Leben auch auf der Bühne des Luzerner Theaters, (am Flügel: Yvonne Lang).

Umnutzungsvorschlag für Benzeholz in Meggen

Lorenz Olivier Schmid, 1982 in Aarau geboren, ist Künstler, Fotograf und leidenschaftlicher Instrumentenbauer. Innerhalb seiner künstlerischen Forschung übersetzt er mit viel Präzision ­Alltagsphänomene wie zerquetschte Blumen, Früchte oder Schnee von gestern in stimmungsvolle Bildmomente. Die Schau im Benzeholz Raum für zeitgenössische Kunst in Meggen ist Schmids bisher umfassendste Einzelausstellung, wobei er für das Haus selbst einen Umnutzungsvorschlag kreiert.

Gruppenausstellung bei Zsuzsa in Adligenswil

Papier ist der verbindende Werkstoff der drei Künstlerinnen der Ausstellung «fein – seitig» in Zsuzsa`s Galerie in Adligenswil. Marlis Spielmann holt den traditionellen Scherenschnitt in die Gegenwart. Sie stört die Symmetrie und flicht frauenpolitisches Engagement in streng regulierte tänzerische Bewegungsabläufe ein. Bei Kathrin Biffi werden Papierelemente in variablen Konstellationen zu persönlichen Tagebuchnotationen. Und Lisa Enderli gibt dem Papier ein ganz neues Gesicht.