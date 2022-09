Zentralschweiz Die Ausgangstipps fürs Wochenende Ob auf der Bühne, in den Galerien oder im Museum:

Unsere Ausgehtipps für die Zentralschweizer Kulturhäuser gibt’s hier.

Inhaltsverzeichnis Sounds

Klassik

Bühne

Kunst

Kino

Urban Music Radio feiert mit Schweizer Rapkönig: Aus Radioindustrie in Zug wurde 2017 Jam On Radio, das erste Schweizer Urban Music Radio – jeden Sonntag ab 14 Uhr gibt es dort einen Einblick in die Zuger Kultur. Dann fusionierte es mit dem Online-Magazin Aightgenossen.ch, das seit 2000 über Hip-Hop in der Schweiz berichtet. Stargast des Abends zum Fünfjährigen ist Nativ, der mit «Marathon» im Mai ein – für uns – Fünf-Sterne-Album herausgebracht hat. (reg)

Ruhige Spielfreude: Philipp Leon Fankhauser & Friends: Der Singer-Songwriter Philipp Leon Fankhauser (Gesang, Gitarren, Ukulele, Mundharmonika) singt über Erlebnisse, Eindrücke und Orte, die zu inneren Freunden werden – zusammen mit Roger Konrad (Posaune, Alphorn) und Stefan Mattig (Kontrabass).

The Baseballs mit «Rock Me Amadeus» von Falco: «The Baseballs drehen im Capitol Pophits durch den RockabillyWolf», hiess es in der «Hannoverschen Allgemeinen Zeitung». Nach Deutschland und Österreich sind die drei Jungs aus Reutlingen in der Schweiz angekommen. Auf dem aktuellen Album «Hot Shots» bleiben sie ihrem Stil treu: Covers mit einem Schuss Eigenem.

Big Daddy Wilson (USA) am Blues’n’More: Electric Blues, Soul-Blues, dafür ist der 62-jährige, in North Carolina, USA, geborene Big Daddy Wilson bekannt. Der Sänger und Songschreiber mit der warmen, tiefen Stimme ist durch die ganze Welt getourt.

Zum Bettag Besinnung für alle Kunstsinne: Es gibt auch dieses Jahr traditionelle Musik zum Bettag vom Sonntag, 18. September, wie etwa die englische Kathedralmusik der Luzerner Kantorei im Gottesdienst in der Jesuitenkirche (17.00). Aber mehrere Konzerte gehen mit Besinnung neue Wege. Ausdrücklich ein «Konzert für alle Kunstsinne» ist jenes der «Resonart Camerata» in ihrer Reihe zum Thema «Dialog»: Dazu gibt es zwischen Schönbergs «Verklärte Nacht» und Werken von Pärt und Mozart (grosse g-Moll-Sinfonie) Sprechbeiträge und Textlesungen von der Stimmkünstlerin Lara Süss (17.00, Marianischer Saal, Luzern). Texte stehen auch im Zentrum eines vom Kulturkreis Rigi veranstalteten Bettagkonzerts. Da erklingen György Kurtágs «Kafka-Fragmente», in denen der ungarische Komponist hintersinnige Sprachformeln von Kafka ebenso knapp vertont und intensiviert (Sopran: Martina Fausch, Violine: Monika Baer, Lesung: Michael Wolf; 16.00, ref. Bergkirche auf Rigi-Kaltbad). Auf einen Gedicht-Zyklus von Silja Walter schrieb der Zuger Komponist Carl Rütti seinen «Tanz des Gehorsams». Der Organist spielt es mit der Harfenistin Praxedis Hug-Rütti zusammen mit Werken von Bach und Franck (beide mit Harfe und Orgel) sowie der Toccata aus Widors fünfter Orgelsinfonie (20.00, ref. Kirche, Zug). (mat)

Musikalische Kernschmelzen: Das Orchester Santa Maria treibt die «Fusion» von Klassik, Jazz und Rock auf die Spitze. Eine Kernschmelze zwischen Spätromantik und Moderne ist Anton Weberns langsamer Satz für Streichquartett von 1905. Der Jazzgeiger Simon Heggendorn, der mit Kompositionen für namhafte Ensembles und Orchester hervorgetreten ist, verbindet in «Saturation» für Streichorchester mit solistischer Jazzvioline und Kontrabass (André Pousaz) postromantische Klassik, Jazz und Folk: bis zum «Glissando in die Ewigkeit» ein Wurf, wie ein Musiker des Opernorchesters Zürich dem Werk attestierte. Takashi Yoshimatsu, der von der Rockmusik zur Klassik fand, erweist mit seiner «Atom Hearts Club Suite» den Beatles und Pink Floyd die Reverenz. (mat)

Sternlauf hin zum Theaterplatz: Wegen Corona wurde sie zweimal verschoben, jetzt findet sie zum zweiten Mal wieder statt: An der Luzerner Chornacht präsentieren sich 13 Chöre der Stadt Luzern mit einem vielfältigen Programm von Mozart über Tschaikowsky bis Ellington. Weil die Konzerte kürzer sind und wiederholt werden, kann man sich lückenlos durchs ganze Programm mäandern, sagt die Dirigentin Moana N. Labbate von der Organisationsgruppe um Ulrike Grosch (Ausgabe vom Mittwoch). Die Chöre treten ab 17 Uhr in fünf Kirchen und im Luzerner Theater auf. Am Ende kommen alle 450 Sängerinnen und Sänger auf dem Theaterplatz für einen gemeinsamen Auftritt zusammen (23.15 Uhr).(mat)

Con fuoco: Neues Jugendstreichorchester: Mit der Capella con Fuoco stellt sich ein neues Streichorchester mit talentierten Jugendlichen aus der Zentralschweiz und dem Kanton Zürich vor.

Liebesgeschichte mit Hindemith und Morgenstern: Ein Ensemble um die Sängerin Melia Inglin erzählt eine Liebesgeschichte mit Serenaden von Paul Hindemith und Gedichten von Christian Morgenstern

Luzerner Sinfonieorchester: «Wien, nicht nur du allein»: Musiker des Luzerner Sinfonieorchesters starten die Wien gewidmete Kammermusikreihe mit Klavierquartetten von Mahler und Mozart (KV 478 g-Moll).

«Der Geigendieb»: Familienkonzert mit Streichquartett: Als der Reihe nach Instrumente verschwinden, rettet eine Kommissarin mit Hilfe des Publikums Mozart, Piazzolla und einen Tanz mit Händen und Füssen.

Mit Blick aufs Experimentelle: Auch wenn die Tore des Südpols dank Gartenbistro gar nie wirklich zu waren über die heissen letzten Wochen und seit dem Ende der Sommerpause auch indoor bereits wieder einiges zu erleben war: Mit dem Eyes On Festival lanciert das Mehrspartenhaus im Süden Luzerns die neue Saison so richtig. Zum dritten Mal nach 2020 und 2021 dient der Anlass dazu, die ausgeprägte Interdisziplinarität, für die das Kulturzentrum steht, zu zelebrieren. Während fünf Tagen sind insgesamt rund zwei Dutzend Künstlerinnen und Künstler aus den Sparten Theater, Performance, Spoken Word, bildende Kunst und Musik zu erleben. Dieses Jahr stehe gemäss Medienmitteilung besonders das Experimentelle im Fokus. Auch Formate zum Mitmachen stehen auf dem Programm. Auftakt mit Slam-Poetry und Tanztheater Den Auftakt macht am Dienstagabend die Slam-Poetin Mia Ackermann, bevor es mit dem Tanztheater «Dr Churz, dr Schwung und dr Böös» von Johanna Heusser weitergeht. Musikacts im Laufe des Festivals sind unter anderem das Experimental-Duo Fhun & Zoé und die Singer-Songwriter von Bougainville. Mehr Infos unter www.sudpol.ch. (sw)

Klassische Musik trifft auf Spoken Word Wortklang: Was ist eine «Slam Symphony»? Wenn sich ein Ensemble der klassischen Musik mit einer geistreichen Spoken-Word-Künstlerin und einem witzigen Slam-Poeten zusammentut (oder umgekehrt). In diesem Fall das Berner Kammerorchester, Fatima Moumouni und Renato Kaiser. Erstere sorgen für Fanfaren, Rodeos (Copland, Tower) und Orchesterkompositionen (Márquez, Ginastera; Letztere beide «bringen die gesellschaftlichen Hintergründe der Werke in den Kontext der heutigen Zeit». Das neue Format macht gwundrig. (reg)

Stans Lacht unter anderem mit Peach Weber und Mike Müller: Den gestrigen Eröffnungsabend des Humorfestivals Stans Lacht beging das Luzerner Duo Ohne Rolf. Heute präsentiert Comedy-Legende Peach Weber sein Programm «Gäxplosion». Am Freitag folgt Barbara Hutzenlaub, bevor am Samstag die für den Anlass schon traditionelle Swiss Comedy Night mit gleich mehreren Acts zu erleben ist. Den sonntäglichen Abschluss macht dann Mike Müller mit seiner «Erbsache».

Frisch-Klassiker in Sursee: Während im Luzerner Theater ein Dürrenmatt-Stück anläuft (siehe Vorderseite 37), ist in Sursee wiederum ein Frisch-Klassiker zu sehen. Das Potsdamer Theater Poetenpack ist mit «Biedermann und die Brandstifter» zu Gast.

Ursus Wehrli tritt an zum «Kunst aufräumen»: Ursus Wehrli (Ursus & Nadeschkin) erklärt seine Sicht von Chaos und Ordnung.

Vera Mühlebach verwaltet Kunst im «Keinraum»: Heute um 19 Uhr ist Vernissage von «we want me – to want it» mit Vera Mühlebach im «Keinraum» in der Bireggstrasse 36 in Luzern. Mühlebach funktioniert den Kunstraum in einen künstlerischen Verwaltungsort um. Dieser kann als Ort für ästhetische, soziale und wirtschaftliche Werte verstanden werden. Während der Ausstellung lädt die «Verwaltung» dazu ein, sich mit den bewussten oder latenten Wertvorstellungen der Kunst auseinanderzusetzen. Vera Mühlebach lädt zur direkten Interaktion ein.

Willkommen zum Atelierrundgang beim «Bildzwang»: Der «Werkverein bildzwang» auf der Reussinsel 59 in Luzern, gegründet 1985 als Verein zur Förderung des Kunstschaffens im Raum Luzern/Zentralschweiz und der Schaffung kostengünstiger Ateliers, lädt am kommenden Samstag, 17. September, von 14 bis 19 Uhr zum Atelierrundgang ein, im Rahmen des Tags der offenen Ateliers. Auf dem Programm stehen der Kontakt mit den Künstlerinnen und Künstlern, ein Apéro sowie ab 17 Uhr der Genuss eines Risottos. Neugierige herzlich willkommen!