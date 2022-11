Zentralschweiz Die Ausgangstipps fürs Wochenende Ob auf der Bühne, in den Galerien oder im Museum:

Unsere Ausgehtipps für die Zentralschweizer Kulturhäuser gibt's hier.

Die Grande Dame des Mundart-Pop kommt nach Luzern

Sina präsentiert live ihr neuestes Album mit «Potenzial zum Klassiker».

Von der Walliser Rocklady bis zur Grande Dame des Schweizer Pop: Sina. Bild: Pat Wettstein/PD

«Das Konzeptalbum ‹Ziitsammläri› von Sina ist ein Bravourstück. Ein Teamwork mit Schweizer Autorinnen wie Sibylle Berg, Simone Meier sowie Autoren wie Bänz Friedli, Jürg Halter oder Franz Hohler», zeigt sich unser Musikredaktor Stefan Künzli begeistert. Mit den Liedern, Songs und Chansons zum Träumen, Schwelgen und Sinnieren zum Thema Zeit kommt die 56-jährige Walliserin in die Schüür. (reg)

Bandfestival in der Musikstadt

There Are Worse Bands: 13 Tage Musik in einschlägigen Luzerner Szenen-Lokalen.

Hendricks the Hatmaker engagieren sich im Verein Luberjack und treten selber am TAWB auf. Bild: Gango Luege/PD

Es ist und bleibt ein cooler Name, den der Verein Lumberjack seinem Festival 2014 gegeben hat: Das «There Are Worse Bands»-Festival, kurz TAWB, geht erneut im Herbst und zum zweiten Mal wieder nach altem Konzept über die Bühne. Von Montag an spielen während dreizehn Tagen 33 Bands in dreizehn verschiedenen Locations, verteilt über die ganze Stadt Luzern: Man stellt sein Lokal zur Verfügung und bekommt dafür einen Act und neben alten vielleicht auch neue Gäste.

Don Friso (Rap), Call Me Clark (Indie-Rock), zweimal Sebastian Schwarz und Lukas Bircher (Into Orleans, Maple Tree Circus), Moes Anthill (Americana), Pixie Dust (Indie, Punk), Tobi Gmür (Mundart-Rock) … – bewährte und weniger erfahrene Formationen verschiedener Stilrichtungen aus der Zentralschweiz, so geht Einheimischenförderung nach Lumberjack.

Nicolas Sigrist, Ramona Dal Ponte und Stefan Stangl sind Lumberjack, zusammen mit Claude Bachmann, – und das Avantgarde-Folk-Punk-Trio Hendricks the Hatmaker. Am 25. November wird ihre zweite EP erscheinen. Da erscheint es nur folgerichtig, dass sie sich am TAWB auch selber eine Bühne geben. (reg)

Spagat zwischen Folk, Pop und Barockmusik

Elise Tricoteaux kombiniert verschiedene Gitarren und historische Zupfinstrumente mit poppigen Klängen zu Baroque Pop. Mit Band tauft sie ihr Début «Sunlight».

Esther Bächlin solo und in Interaktion mit Publikum

Bei Esther Bächlin, Gesang und Piano, verschmelzen Jazz, Latin, Pop, Singer-Songwriting und balladeske Instrumentalstücke zu einer eigenen Musiksprache.

Balkan Beats mit Band aus Zürich und DJ aus Luzern

The Nozez, «die balkan-strassen-roma-chabis-jazz band aus Züri» (Eigenlabel), heizen tüchtig ein, und DJ U.R.S.N schaut, dass das Feuer so schnell nicht ausgeht.

Jazzcafé: Estermann, Jerjen & Woll mit Kristin Berardi

Die australische, in Luzern lebende Sängerin Kristin Berardi hat international einen guten Namen – und ein neues Album veröffentlicht: «The Light and the Dark».

Yves Bossart auf Lesetour durch die Welt des Humors

Der Luzerner Moderator von «Sternstunde Philosophie» und Co-Gastgeber der Theater-Show «Standup Philosophy!» Yves Bossart liest aus seinem neuen Buch «Trotzdem lachen».

Musikalischer Spoken-Word-Abend

Mit «Nachsitzen» knüpfen die Spoken-Word-Humoristin Patti Basler und Pianist Philippe Kuhn an ihr Programm «Frontalunterricht» an. Dabei ergründen sie den Menschen als stets dazulernendes Wesen im grossen Ganzen.

Schweizer-Buchpreis-Nominierte in Stans

Von insgesamt fünf für den Schweizer Buchpreis 2022 nominierten Autorinnen und Autoren lesen im Zentralschweizer Literaturhaus deren drei aus ihren aktuellen Werken: Simon Froehling aus «Dürrst», Lioba

Happel aus «Pommfritz aus der Hölle» und Thomas Röthlisberger aus «Steine zählen». Moderation: Tabea Steiner.

Singende Revolutionen

Mystische Chormusik zu Bruder Klaus, aus dem Baltikum und dem Barock.

In der «Dorothea»-Kantate hochemotional als Frau von Bruder Klaus: Jodlerin Nadja Räss. Bild: Maximilian Lederer

Der Obwaldner Komponist Joël von Moos schrieb seine «Dorothea»-Kantate über Niklaus von Flüe und seine Dorothee Wyss für das «Mehr Ranft»-Gedenkjahr 2017. Aber sie hat weit darüber hinaus Bestand und wird – nach bisher 4000 Besuchern – jetzt in einer weiteren Konzertserie aufgeführt. Teil des Erfolgsgeheimnisses sind neben der Verbindung von emotionalen Orchesterlandschaften mit Jodel und Männerchor Mitwirkende wie die Jodlerin Nadja Räss und der Organist Wolfgang Sieber (Freitag, 11. November, 20.00, Pfarrkirche, Sachseln; Samstag, 12. November, 20.00, Lukaskirche, Luzern).

Mystische Stimmungen erklingen auch in einem nordischen Konzert in der Kirche St. Katharina Horw. Mit dem Organisten Martin Heini und der Geigerin Silviya Savova-Hartkamp singt der Konzertchor Harmonie Zürich baltische Chormusik, die in Zeiten der Sowjetunion die Rolle einer «Singenden Revolution» spielte (Sonntag, 13. November, 17.00).

Zum Abschluss ihres Heinrich-Schütz-Zyklus bringen die Ensembles der Hofkirche Luzern mit Solisten unter der Leitung von Ludwig Wicki noch einmal dessen frühbarocke Musik zum Leuchten – mit den Psalmen Davids, Auszügen aus der Symphoniae sacrae und dem Schwanengesang. (mat)

Robert Schumann von der Geburt bis zum Tod

Grosser Abschluss der erstmals durchgeführten Reihe «Aegeri Concerts»: Die Pianistin Huijing Han und Sprecherin Ulrike Hübschmann geben mit Musik, Briefen und Tagebucheinträgen Einblick in Robert Schumanns Seelenleben von der Geburt bis zum Tod.

Baarer Kammerorchester: Mozart mit Pianist Engeli

Das mit Zuzügern bis hin zu Pauken und Trompeten verstärkte Baarer Kammerorchester spielt Werke von Mozart. Solist im c-Moll-Klavierkonzert ist der bekannte Pianist Benjamin Engeli, den beschwingten Abschluss macht die Linzer Sinfonie.

«Ach Oper» mit Manuela Hager und Bläserquintett

Das Zuger Bläserquintett und Manuela Hager (Sopran) fragen, ob neben den «grossen Gefühlen», mit denen grossspurig um Opernbesucher geworben wird, auch die «kleinen Gefühle» eine Opernrolle spielen.

Gruppenausstellung am Richard-Wagner-Weg

Noch bis zum 27. November geht die Gruppenausstellung in der Luzerner Galerie am Richard-Wagner-Weg 2. Es stellen unter anderem Marie-Theres Egli, Lis Malzach, Rolf Stocker oder Roland Zweili aus. Geöffnet ist die Galerie jeweils Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr.

Künstler Franz Bucher ist am Sonntag anwesend

In seiner Ausstellung «Bildfelder» am Landenberg in Sarnen ist der Künstler Franz Bucher am kommenden Sonntag, 13. November, anwesend. Die Ausstellung dauert noch bis 4. Dezember 2022. Geöffnet ist sie Mittwoch, 14 bis 17 Uhr; Freitag und Samstag, 16 bis 19 Uhr, sowie Sonntag, 14 bis 17 Uhr.

Klaus Brandner stellt in der Kunsthandlung Pigmento aus

Der Künstler Klaus Brandner stellt in der Luzerner Kunsthandlung Pigmento am Schwanenplatz 7 «Fantasiewelten» in Acrylmischtechnik aus. Die Ausstellung eröffnet am 12. 11. unter Anwesenheit des Künstlers.