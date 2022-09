Zentralschweiz Don’t Worry Darling und Peter von Kant: Diese Filme starten in den Zentralschweizer Kinos Wir liefern die Übersicht, welche Filme am Donnerstag in den Zentralschweizer Kinos starten.

«Auf der Suche nach dem Schlüsseltier.» Vom Thurgauer Tierfilmer Ruedi Plattner.

Bevor am 14. Dezember die Fortsetzung «Avatar: The Way Of Water», ebenfalls von Regisseur James Cameron, ins Kino kommt.

Bourbaki, Luzern: Mi 12.15 (Lunch-Kino); in der Sonntagsmatinee ab 2.10.

Weiter zu Meinrad Inglin: «Die graue March» (So 14.00), Work in Progress mit Charlotte Waltert und Alvaro Schoeck.

Das Original von Rainer Werner Fassbinder von 1972 als Ergänzung zur Neuverfilmung (siehe «Peter von Kant»).

Lange vor dem Start in aller Munde. Das lag zum einen an der prominenten Besetzung mit Popstar Harry Styles und dessen mutmasslich beim Dreh entstandener romantischer Beziehung mit Regisseurin Olivia Wilde. Zum anderen wurde von Auseinandersetzungen zwischen der Hauptdarstellerin Florence Pugh und Wilde berichtet. Zur Premiere auf dem Filmfest Venedig erschien Pugh – sehr ungewöhnlich für die Hauptdarstellerin – nicht zur Pressekonferenz. Mit ihrer einnehmenden Performance steht sie ganz im Vordergrund dieses knalligen Science-Fiction-Thrillers, der von Frauen in der amerikanischen Gesellschaft erzählt. (dpa)

Türkischer Animationsfilm.

François Ozons Version der Geschichte von Rainer Werner Fassbinders «Die bitteren Tränen der Petra von Kant» spielt in einer Kölner Wohnung in den 70er-Jahren. Regisseur Peter (Denis Ménochet) behandelt seinen Assistenten Karl ziemlich miserabel. Peter bekommt Besuch von einer bekannten Schauspielerin (Isabelle Adjani) und verliebt sich kurzerhand in den jungen Amir. Während das Original von einer tyrannischen Modedesignerin erzählt, die sich in ein weibliches Model verliebt, besetzt Ozon die Geschichte mit Männern. Manche sehen darin einen Kniff, mit dem Ozon es schafft, das Leben Fassbinders zu kommentieren. Nach der Uraufführung an der Berlinale wurde viel überlegt, welche Hinweise auf Fassbinders Leben wo versteckt sind. Das macht den Film ziemlich speziell. In Fassbinders Original dagegen hat der Fokus auf eine Frauenliebe auch zum Nachdenken über Geschlechterrollen geführt. (dpa)

Oper von Giacomo Puccini.

Anna (Nicole Lechmann), eine erfolgreiche urbane Frau aus der Deutschschweiz, erbt von ihrer Stieftante Hannah ein kleines Haus im Val Bavona.

Luc Schaedler (CH 2013).

«Vermächtnis und Verantwortung, eine Talgeschichte.» Von der Innerschweizer Filmemacherin Claudia Steiner.