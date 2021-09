Zentralschweiz Klassik, Sounds, Bühne, Kunst: Das sind die Kultur- und Ausgeh-Tipps fürs Wochenende In den nächsten Tagen finden zahlreiche kulturelle Höhepunkte in der Region statt. Unsere Redaktion hat die wichtigsten Tipps zusammengestellt.

Inhaltsverzeichnis Klassik

Sounds

Bühne

Kunst

Barocke Raritäten: Der Bass, der zum Sopran wurde

Beate Schnaithmann (Cello) und Erwin Schnider (Cembalo) emanzipieren das Bassinstrument zum solistischen Cello piccolo. Sa, 4. September, 18.00, Beinhaus Stans; So, 5. September, 17.00, ­Mirjamskirche, Malters

Castle Classics präsentiert Perlen von Schubert

Nach «Liedern ohne Worte» von Franz Schubert (für Cello und Klavier, 17.00) spielt ein Ensemble um die Geigerin Myrtha Spahr dessen Streichquintett (19.00). Sonntag, 5. September, 17.00/­19.00, Kommende, Hohenrain

Charlie Chaplin und «Harry Potter» im Taschenformat

Das 21st Century Orchestra spielt in einer 10-köpfigen Salon-Formation Filmhits von Chaplin bis zu Kino-Blockbustern. So, 5. September, 10.00, Gemeindesaal, Steinhausen; www.kultursteinhausen.ch

Prominenz am Orgelsommer in der Hofkirche

Die Organisten Naji Hakim und Marie-Bernadette Dufourcet aus Paris spielen allein oder zu zweit Bach, je eigene Werke und Improvisationen. Dienstag, 7. September, 20.00, Hofkirche, Luzern

Lesung I: Arno Camenisch

Der Bündner Autor liest aus dem Roman «Der Schatten über dem Dorf». Es ist ein sehr persönliches Buch, welches von einer Tragödie in einer Berggemeinde handelt. Für die Musik sorgt Multiinstrumentalist Roman Nowka. Donnerstag, 2. September, 19.00, Stattkino, Luzern

Ein Frauenensemble rückt dem Western auf den Pelz

In «Just Another Western» gibt sich ein Frauenensemble einem Genre hin, welches vor Klischees nur so strotzt. Das Stück ist mit eigenem Soundtrack versehen und wird mittels Videoprojektionen zum Multimediaerlebnis. Fr bis So und Mi, 3. bis 5. und 8. September (weitere Vorführungen bis 1. Oktober), jeweils 20.00 (sonntags 17.00), Theater Uri, Altdorf

Lesung II: Hanspeter Müller Drossaart

Der Schauspieler hat für seine szenisch-musikalische Lesung das Stück «Die Mondfinsternis» von Friedrich Dürrenmatt ausgegraben, eine frühe Fassung von «Der Besuch der alten Dame». Musikalische Begleitung: Flötist Matthias Ziegler. Sonntag, 5. September, 11.00, Theater altes Gymnasium, Sarnen

Claudia Kübler und Zora Berweger in der Galerie Kriens

«We met in lithosphere», ist diese Ausstellung betitelt – die Lithosphäre, die äussere Gesteinshülle der Erde, der feste Grund, der mal auseinanderdriftet und dann wieder zusammenkommt, als Bild für zwei Künstlerinnen, die sich hier begegnen. Stabilität und der mögliche Verlust derselben: Ein Stein schwebt in der Luft, eine sich drehende Schüssel kommt nicht zur Ruhe, eine Melone ragt über den Rand ihres sicheren Sitzes, riesige Keile arretieren die Wände ... Bis 19. September in der Galerie Kriens. www.galerie-kriens.ch

Michele Staub und Petra Breitschmid in der Bibliothek

Zwei Frauen, vier Hände, acht Leinwände, unendlich viel Weite. Letzteres verspricht eine Ausstellung, die inmitten der grossen Welt der Bücher ihren Platz gefunden hat. Bis 25. September in der Stadtbibliothek Luzern

Hans Grob in der SUST in Stansstad

Unter dem Titel «Spuren» stellt der Luzerner Künstler Hans Grob in der SUST in Stansstad aus. Vernissage ist am Freitag, 18 Uhr. 3. bis 26. September in der SUST am Dorfplatz Stansstad