Zentralschweiz Klassik, Sounds, Bühne, Kunst: Das sind die wichtigsten Kultur- und Ausgeh-Tipps für die Region In den nächsten Tagen finden zahlreiche kulturelle Höhepunkte in der Region statt. Unsere Redaktion hat die wichtigsten Tipps zusammengestellt.

Inhaltsverzeichnis Klassik

Sounds

Bühne

Kunst

Zwei«Elvira Madigan» mit Luzerner Orchestern

Rollentausch mit Rudolf Buchbinder und Fazil Say.

Pioniere und Nachfolger

Vokalensemble Zürich mit französischem Programm

Das vom Luzerner Peter Siegwart ­gegründete und geleitete Vokalensemble Zürich gehörte vor 30 Jahren zu den Pionieren eines neuen, mit professionellen Stimmen schlank besetzten Chortypus. Es feiert das Jubiläum mit einem ganz individuell zusammen­gestellten Programm um Amor und Psyche: Dass im ersten Teil französische Barockmusik (mit Cembalo und Gambe) und im zweiten Teil der romantische Zauber von Gabriel Fauré (Klavier: Ivo Haag) im Zentrum steht, stellt die Qualitäten des mit solistischen Stimmen besetzten Ensembles von unterschiedlichen Seiten vor. (mat)

Montag, 14. März, 20.00, Matthäuskirche, Luzern.

Accademia Barocca Lucernensis mit Bachs Messe

Die 2014 gegründete, also um eine Generation jüngere Accademia Barocca Lucernensis überträgt das barocke Stilideal eines Vokalensembles mit Barockorchester ins Grossformat – mit Bachs Messe in h-Moll im Konzertsaal des KKL. Ebenfalls der historischen Aufführungspraxis entspricht, dass die in namhaften internationalen Formationen mitwirkenden Solisten (Barbara Jäggi, Remy Burnens u. a.) im Chor mitsingen. Unter der Leitung von Javier Ulises Illán sind das ideale Voraussetzungen für ein Meisterwerk, das majestätische Grösse mit virtuoser Wendigkeit (im unvergleichlichen Gloria-Jubel) verbindet. (mat)

Donnerstag, 19.30, Konzertsaal KKL, www.kkl-luzern.ch.

The Haymen mit «Hydraena»

The Haymen spielen im Chäslager ihren dritten Longplayer. Bild: PD

Es soll ein Neuanfang unter anderem Namen sein: Sämi Locher, Domi Flaig, David Bucher und Simi Käslin legen als The Haymen ihren aktuellsten Longplayer vor. «Hydraena» ist das dritte Album der Band, die vormals Buschi & Anni hiess. Ihren genreübergreifenden, mehrsprachigen Folk haben die vier Jungs beibehalten. Mal wagen sie Ausflüge in poppige Welten, mal bauen sie Elemente aus Country, Rock oder Chanson mit ein. (sw)

Samstag, 12. März, 20.00, Chäslager Stans.

Urs Leimgruber: Artist in Residence

Der Luzerner Saxofonist Urs Leimgruber lädt von März bis Juni vier Musiker in sein neues Musikatelier The Space ein, um zwei Tage zusammenzuarbeiten und dann ein Konzert zu geben. Die Artist-in-Residence-Konzertreihe startet am Samstag mit Hans Peter Pfammatter und wird fortgeführt mit Gerry Hemingway (9. April) und Thomas Lehn (7.Mai). Den Abschluss macht Leimgruber am 3. und 4. Juni mit Jacques Demierre. (reg)

Samstag, 12. März, 20.00, The Space, Sempacherstrasse 6, Luzern. Reservation erforderlich: the-space21@bluewin.ch oder per Telefon unter 079 825 76 58.

Mit «Herzmusik» will er sein Publikum glücklich machen

Konzentriert sich auf seine Kernkompetenz: Adrian Stern. Bild: PD

Adrian Stern kann sein Schüür-Konzert endlich nachholen und bringt mit seiner Band «pure, analoge Mundart-Herzmusik» nach Luzern. Das jüngste Album des Liedermachers, «Meer», ist nach der Trennung von Sony in Eigenregie entstanden. Neu sind eine Prise Humor und Wortspielereien, verschwunden die elektronsichen Sounds vom letzten Album. Geblieben sind die Geschichten voll von Träumen und Sehnsüchten. (reg/sk)

Freitag, 11. März, 20.00, Schüür, Luzern.

Luzerner Rock: 30 Jahre Mothers Pride

Auf ihrer «Back on Track»-Tour spielen die Luzerner Rocker von Mothers Pride Songs aus 30 Jahren Bandgeschichte. Ein Best-of-Set gespickt auch mit neuem Material.

Freitag, 11. März, 20.00, Kleinbühne Kultur, Neuenkirch.

Luzerner Brazz-Funk: 30 Jahre Spinning Wheel

Auch die Band Spinning Wheel feiert mit «Spinni2022» 30 Jahre Luzerner Brazz-Funk. Als Special Guest zu erwarten ist eine «international erfahrene Sängerin».

Samstag, 12. März, 20.30, Schappe-Saal, Kriens.

Heinz Affolter mit Band Appletree

Der ausgebildete Luzerner Jassgitarrist Heinz Affolter gibt ein erstes grösseres Konzert mit seiner neuen Rockband Appletree (Charlie Weibel, Drums; Yannick Affolter, Bass).

Samstag, 12. März, 20.00, Restaurant & Bistro Pyramide, Meggen.

Volksmusik meets Techno, Jass, Klassiker und Elektronik

Der Schwyzer Kontrabassist und Komponist Pirmin Huber präsentiert mit «Alone» ein Programm zwischen neuer Schweizer Volks- und elektronischer Musik.

Sonntag, 13. März, 18.00, Zwischenbühne, Horw.

Literatur im Pool

Das Literaturfestival Luzern gibt sich ein neues Branding und präsentiert im stimmungsvollen Rahmen des Neubad ein vielseitiges Programm.

Musikalische Lesung mit Philosoph Safranski

Der deutsche Literaturwissenschafter und Philosoph Rüdiger Safranski befasst sich bei seinem Gastspiel in Oberkirch mit der Frage, wie wir Menschen mit dem Umstand umgehen, «Einzelne» zu sehen. In Zeiten, in denen ausgeprägter Individualismus oft in Hedonismus überschwappt, nähert sich Safranski mittels Philosophen wie Rousseau oder Kierkegaard der Thematik. Zudem liest er aus seinem Buch zu Friedrich Hölderlins 250. Geburtstag. Musikalisch begleitet wird er von Anders Miolin. (sw)

Samstag, 12. März, 18.00, Hotel Hirschen, Oberkirch (Voranmeldung: welcome@hirschen-oberkirch.ch).

Die erste Adlige-Art zeigt ein breites Kunstschaffen

Ein Novum: Die Adlige-Art zeigt in einer Kooperation von Kulturkommission Adligenswil und Zsuzsa's Galerie Werke von fast 40 Künstlerinnen und Künstlern, die in Adligenswil arbeiten, leben oder anderweitig mit der Gemeinde verbunden sind. Ort des Geschehens: das Zentrum Teufmatt und Zsuzsa's Galerie.

Vernissage ist kommenden Samstag, 12. März von 14 bis 18 Uhr in der Galerie. Finissage ist am Samstag, 9. April von 14 bis 17 Uhr im Zentrum Teufmatt. Adligenswil, 12. März bis 9. April. www.zsuzsas-galerie.ch.

Musik- und Kunstprojekt PlaySchubert im Südpol

Die Band Extrafish auf Schuberts Spuren.

Führt man heute Schubert im Konzertsaal auf, fehlen oft die jungen Menschen. Das Musik- und Kunstprojekt PlaySchubert katapultiert die Winterreise in die Gegenwart: Popmusik im Dadagewand. Die Band Extrafish und die Videoperformerin Caroline Schenk interpretieren Schuberts Liederzyklus neu. In Form eines Urbanmusic-Konzerts und einer Multikanal-Videoinstallation.

Die Ausstellung startet am 14. März und geht bis am 26. März. Vernissage und Konzert am 17. März. Südpol Luzern, 14. März bis 26. März, Konzert am 17. März.