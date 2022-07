Zentralschweiz Klassik, Sounds, Bühne, Kunst: Das sind die wichtigsten Kultur- und Ausgeh-Tipps für die Region In den nächsten Tagen finden zahlreiche kulturelle Höhepunkte in der Region statt. Unsere Redaktion hat die wichtigsten Tipps zusammengestellt.

Inhaltsverzeichnis KLASSIK

SOUNDS

KINO

BÜHNE

KUNST

Trouvaillen seines Lebens als Musiker

Spielt Trouvaillen aus seinem breiten Repertoire: Pianist Patrizio Mazzola. Bild: PD

Nicht nur der Werdegang des Pianisten Patrizio Mazzola (66) war eng mit unserer Region verbunden, auch sein Abschiedskonzert als Dozent an der Musikhochschule Luzern setzt ein Zeichen: Mit dem Reinerlös des Konzerts übernimmt Mazzola, der in Genua geboren wurde und in Kriens aufwuchs, «Stuhlpatenschaften» im Salquin-Saal im Neubau der Musikhochschule. Und widmet diese Personen, die ihm im Leben musikalisch begegnet sind.

Mit dazugehören dürfte der englische Pianist Hubert Harry, bei dem Mazzola das Solistendiplom am Konservatorium Luzern «mit Auszeichnung» bestand und der ihm unter anderem den Weg zu Rachmaninow und Chopin wies. Dies und weitere Auszeichnungen wie der Kunstanerkennungspreis der Stadt Luzern spiegeln sich im Programm. So spielt Mazzola musikalische Trouvaillen aus seinem künstlerischen Lebensweg und erzählt Geschichten von musikalischen Begegnungen mit Menschen, die ihm wichtig sind. Seine Vernetzung mit Persönlichkeiten der Musik verspricht Spannung wie unterhaltende persönliche Einblicke. Im Anschluss an das Konzert gibt es einen Apéro und die Möglichkeit, die Musikhochschule zu besichtigen. (mat)

Orgelmatineen werden zu «Sommerfestival»

Bis zum 14. August verbindet der Organist Hans-Jürgen Sommer seine Orgelmatineen in der Reformierten Kirche Zug zu einem eigenen «Sommerfestival».

Vorkonzert zu den Rigi Musiktagen

Im Vorkonzert der Rigi Musiktage (15. bis 17. Juli) erklingen Werke von Ernst von Dohnanyi und Brahms (Klavierquartett ­g-Moll; Dan Zhu, Violine; Ivo Haag, Klavier).

Orgelgewitter eröffnen Orgelfestival in der Hofkirche

Stéphane Mottoul führt den Orgelsommer in der Hofkirche Luzern in anderer Form weiter. Gleich bleiben sich die Orgelgewitter, die der Hoforganist bereits jetzt selber gibt (mit Regenmaschine, jeden Dienstag, 12.15). Die abendlichen Konzerte von Mottoul und Gastorganisten werden konzentriert zum Orgelfestival an zwei Wochenenden (22. bis 24., 28. bis 30 Juli).

Er singt ergreifend Geschichten in seiner Muttersprache Xhosa

Bongeziwe Mabandla besingt das Leben. Bittersüss, manchmal auch ausgelassen. Bild: Justice Mukheli/PD

Mit «Ndokulandela» ist dem Südafrikaner mit der zerbrechlichen, berührenden Stimme ein Hit gelungen. Nach «Mangaliso» hat Bongeziwe Mabandla 2020 sein drittes Album veröffentlicht, «iimini». Für die neue Reihe «frtwk im Süden» holt ihn das Kulturmagazin «frachtwerk» in den Südpol. Da passt seine Musik, ein Stilmix aus Singer-Songwriting, Folk und einem Schuss Elektronik, wunderbar hin. (reg)

Das JBL mit Gästen aus Stuttgart

Das Jugendblasorchester Luzern beim Konzert im KKL. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 20. Mai 2018)

War das Jugendblasorchester Luzern unter der Leitung von Sandro Blank 2018 zu Gast beim Sinfonischen Jugendblasorchester der Stuttgarter Musikschule, ist es nun umgekehrt. Das Programm «Into A New World» verspricht eine musikalische Reise durch die Zeit: Nach originaler Blasorchesterliteratur aus Italien und dem alten Europa wird eine Brücke zu den USA geschlagen. Wie Musik über Ländergrenzen hinweg verbindet, zeigen sie gleich doppelt. (reg)

Bar 59 groovt in der Schüür – Instrumente mitbringen

Die Schüür macht «Sommer statt Pause» (s. 23. 6.). Nun verlagert die Bar 59 ihre donnerstäglichen Groove- und Jazz-Jams in Nachbars Garten. Heute Opening-Session, danach offen für alle.

Sie schreibt und komponiert Deutschpop-Lieder

Die Luzerner Singer-Songwriterin und studierte Theaterpädagogin Sabrina Fischer tauft unter dem Alias Brino ihre Deutschpop-Début-EP «Von Linien und Kreisen».

Band mit ansteckender Spielfreude auf der Wander-Böhni

Sie wollen draussen eine Party feiern? Die neunköpfige Ruswiler Band 8ontime weiss das Publikum seit 1996 v. a. mit erlesenen Soul-, Funk- und Pop-Coversongs zu begeistern.

«Jazz in Baar – im Sommer» wird zum Hexenkessel

Die multinationale deutsche Band The Sazerac Swingers mit Sängerin Emily Rault spielt den New-Orleans-Jazz nicht retro, sondern aktuell und eigen.

Performance für die kleinen Literaturfans

Das «Buchstart»-Team erzählt im Rahmen des Kinderklubs im Neubad jeweils eine kurze Geschichte, illustriert mit Fingerversen, Gedichten und Liedern. Zudem kann man Bilderbücher entdecken und ausleihen.

Bissige Satirevon Renato Kaiser

In seinem Programm «Hilfe» führt Renato Kaiser sein Publikum durch die komplizierte Welt von heute. Mit bissigem Humor macht er intelligente Gesellschaftssatire mit Anspruch.

«Caleidoskop» zu Gast auf dem Sonnenberg

Das Spiel- und Verzehrtheater Varieté Caleidoskop feierte im Mai auf dem Emmer Seetalplatz Premiere seines allerersten Programms. Seither ist die Wanderbühne auf Tournee und macht nun Halt auf dem Sonnenberg. Das Premierenstück vereint typische Varieté-Showelemente mit viel Musik und Theater.

Keramik und Poesie im Kunstraum Hochdorf

Im Kunstraum Hochdorf startet am Sonntag, 10. Juli, um 16 Uhr die Ausstellung «ceramiche&­poesie» mit Viviana Galli. Zur Vernissage gibt es ab 17.30 Uhr ein Konzert mit «Salon Bleu» – das sind Lea Stuber (Vocals/Synth Bass) und Dominique Zihlmann (Synthesizer/Nord Stage). Die Künstlerin und Musikerin Viviana Galli, geboren 1954, malt, modelliert und schreibt Gedichte – parallel zur Musik. Im Kunstraum Hochdorf ist erstmals ein breiterer Überblick auf ihr künstlerisches Werk zu sehen.

Ein Intermezzo mit drei Kunstschaffenden im «Ductus»

Unter dem Titel «Intermezzo 1-3» finden in der Luzerner Galerie Ductus vom 7. Juli bis zum 7. August drei kurze Ausstellungen statt. Den Auftakt macht Dario Borelli. Der gebürtige Römer aus der Nachbarschaft zeigt seine neuesten Werke. Vasilena Weder präsentiert ihre malerischen Arbeiten, die sich zwischen griechischer Mythologie und Street-Art bewegen. Andreas Fuhrer dürfte Quartierbewohnern aus der «Heilsarmee Factory» bekannt sein. Nun zeigt er sein fotografisches Werk.