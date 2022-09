Zentralschweiz Unsere Ausgangstipps fürs Wochenende Ob auf der Bühne, in den Galerien oder im Museum: Unsere Ausgehtipps für die Zentralschweizer Kulturhäuser gibt’s hier.

Verspielte Jurassier und Slowenen mit vielen Fans

Am Freitag spielt das The Watch­making Metropolis Orchestra aus La Chaux-de-Fonds seinen Blaskapellen-Gypsy-Blues-Punk (21.00), und am Samstag ist die slowenische Elektropop-Band Torul im Sedel zu Besuch (23.00).

Zeitgenössische Volksmusik mit Duo Brun und Brunner

Albin Brun (Schwyzerörgeli, Sopransax) und Kristina Brunner (Cello, Schwyzerörgeli) im intimen musikalischen Zwiegespräch.

Oesch’s die Dritten feiern 25 Jahre mit einer Tour

Ein Vierteljahrhundert gibt es Oesch’s die Dritten nun schon, die Volksmusikgruppe aus dem Berner Oberland. Versprochen wird «Es Fescht». Unterstützt werden sie dabei vom Schwyzerörgeli-Trio Vollgas.

Viel mehr als Latin Pop: ­Gaby Moreno und Band

Die guatemaltekische Singer-Songwriterin ist im Besitz eines Latin Grammy Awards und war mit Calexico auf Europa-Tour.

Kammersolisten Zug: Barock – schön im Rhythmus

Tänze sind das Fundament der Barockmusik und decken das ganze Leben ab: von der Trauer in langsamen bis zur Lebensfreude in raschen Tänzen.

Messa di Voce: Zum Jubiläum ein Requiem

Das Vokalensemble Messa di Voce singt zum 20-jährigen Jubiläum das Requiem von Cimarosa (Einführung durch Ensem­blegründerin Manuela Hager).

Doppelkonzert mit Harfe, Geige und Klavier

Violeta Ramos tritt mit ihrer paraguayischen Harfe solo auf – und gemeinsam mit dem klassischen Duo Eva und Martin Kovarik (Geige, Klavier).

Begegnungen an den «Castle Concerts»

An den «Castle Concerts» erklingen Violinsonaten von Franck und Debussy, anschliessend begegnen sich in «Réflexions Musicals» Alte und Neue Musik.

Sarah Kuratle liestaus «Greta und Jannis»

Der Luzerner Schweizerhof öffnet seine Lesungsbühne für die junge Autorin Sarah Kuratle, die ihr Romandébut «Greta und Jannis» über eine verbotene Liebe mit im Gepäck hat.

«Im Reinen»: Brückenschlag zwischen Text und Musik

Das Künstlertrio Bruecker/Meister/Trauffer präsentiert sein Programm «Im Reinen», ein Brückenschlag und eine Verschränkung zwischen Text und Musik. Premiere feierte das «Wortkonzert» vor rund einem halben Jahr im Rahmen des Kulturprojekts «Innereien» der Albert-Koechlin-Stiftung.

Kurt Aeschbacher begrüsstwieder seine Sonntagsgäste

Vergangene Saison beglückte er sein Publikum im Casino Theater Zug, nun begrüsst TV-Moderatorenlegende Kurt Aeschbacher in seiner mehrteiligen Talk-Show-Matinee seine Überraschungsgäste im Kleintheater. Auch in Luzern wird er von Phil Dankner musikalisch begleitet.

Fotoausstellung im B74 Raum für Kunst an der Baselstrasse

Eine Ausstellung mit zeitgenössischer Kunstfotografie gibt es aktuell im Kunstraum B74 an der Luzerner Baselstrasse. Es stellen Oliver Kümmerli, André Schäffer, Cécile Jund, Michael Scherer, Karyna Herrera und Helen Eggenschwiler aus. Unter dem Titel «You Do Not Take a Photograph. You Make It.» geht es um die technischen und methodischen Bereiche der Kunstfotografie. Organisatorinnen sind Karyna Herrera und Helen Eggenschwiler, zwei Künstlerinnen, die in Kriens und Luzern arbeiten und als Kollektiv «Make Art Happening» seit zwei Jahren Projekte organisieren, mit dem Ziel, Künstlerinnen und Künstler zu vernetzen. Finissage ist am Freitag, 7. Oktober, um 18 Uhr.

Bilder von einer Reise durch die Schweiz

Die Galerie im Tenn in Gelfingen in der Heideggstrasse 12 lädt zur Ausstellung mit Ann-Trix Zgraggen ein. Die Kunstschaffende zeigt kleinformatige Arbeiten, die in den vergangenen 30 Monaten auf dem Weg durch die Schweiz entstanden sind. Die Galerie ist täglich von 14 bis 18 Uhr offen.