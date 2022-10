Zentralschweiz Unsere Ausgangstipps fürs Wochenende Ob auf der Bühne, in den Galerien oder im Museum:

Unsere Ausgehtipps für die Zentralschweizer Kulturhäuser gibt's hier.

Inhaltsverzeichnis Sounds

Bühne

Klassik

Kunst

Kino

Ihre alten Hits ­brauchen Slime nicht

Mit neuem Sänger (Tex Brasket) und neuer Platte («Zwei») hat die Hamburger Punkband Slime, gegründet 1979 und schon zweimal aufgelöst, wieder ist ein neues Kapitel aufgeschlagen. Brasket singt mit grosser Dringlichkeit, wütend und emotional, und erzählt vom Leben als obdachloser Strassenmusiker. Man spürt den Liedermacher und die Punkenergie der Band – vom Refrain über die Hardrock- bis zur Hardcore-Songstruktur. «Erzähl du mir nichts von Punkrock», singt Brasket, «ich mach einfach nur mein Ding.» (reg)

Über den Klang seiner Klarinette kommuniziert er mit dem Publikum

«Klang der Hoffnung» heisst das Buch von Giora Feidman zu seinem 85. Geburtstag. Bild: Facebook

Giora Feidman, war mit dafür verantwortlich, dass es in den 1970er-Jahren zu einem Klezmer-Aufleben in den USA und Europa kam. Heute 86-jährig, spielt er weiter, bis «Gott mich zu sich ruft», wie er gegenüber dieser Zeitung sagte (siehe Ausgabe vom 7. Oktober). Zum 75-Jahr-Bühnenjubiläum tritt der Klarinettist und Pianist mit Freunden auch in Luzern auf. (reg)

Rapper Don Friso will die Welt besser machen – Plattentaufe

Mit den fünf Songs der EP «Achterbahn» fordert Don Friso den Verstand seiner Zuhörerschaft: Underground-Hip-Hop mit Selbst- und Gesellschaftskritik.

Minimale rhythmische Strukturen und komplexe Klangwelten

Der in Luzern wohnhafte Pianist und Komponist Raphael Loher (Kali Trio) stellt sein erstes Solo-Album «Keemun» vor.

Es wird funky am «Blues'n'More»

Als Funkgitarrist tourte Paulo Mendonça etwa mit Tina Turner. Als Singer-Songwriter hat der Schwede mit portugiesischen Wurzeln fünf Studioalben und eine Liveplatte produziert.

No Sex for Sandy wollen die Pop-Kultur verändern

«Chicks & Gigs» (2020) hat das Zürcher Indierock-Trio in der Schweiz herumgeführt. Mit Einflüssen von Modern Indie Pop und Synth Pop gehen sie neue Wege.

Mit bitterbösem Gruss aus Österreich

Zum runden Jubiläum schöpfen die Verantwortlichen der Surseer Comedy-Tage mit der grossen Kelle an. Fünf Tage lang geben sich diverse nationale Grössen der Kabarett-Szene die Klinke in die Hand. Gekrönt wird das Programm zum 20. Geburtstag des Anlasses vom Duo Stermann/Grissemann, dem kongenialen TV-Gespann, welches mit seiner Sendung «Willkommen Österreich» Kultstatus geniesst.

Grosse Satirestars aus Wien: Christoph Grissemann (links) und Dirk Stermann. Bild: PD/Soorser Comedy Täg

Dirk Stermann und Christoph Grissemann sind die Satiriker-Stars schlechthin in unserem Nachbarland und auch darüber hinaus bekannt – so durch Filme wie «Immer nie am Meer» oder eben ihre Shows, mit denen sie live in Bühnenhäusern auftreten und nicht nur im Fernsehen. In Sursee präsentieren sie ihr Programm «Gags, Gags, Gags!» – bitterbös-schwarzer Humor garantiert.

Den Start am Mittwoch machen Beat Schlatter und der Luzerner Theatermacher Christoph Fellmann mit ihrem Stück «Ab die Post». Es folgen Auftritte von Michel Gammenthaler, Lisa Christ oder dem Kabarett-Brüderduo Oropax. (sw)

Das Kleintheater macht ernst mit Virtual Reality

Die digitale Revolution schreitet unaufhörlich voran – und erfasst auch das so typisch analoge und altehrwürdige Theater. Es ist nicht übertrieben, wenn man dem Luzerner Kleintheater diesbezüglich eine Pionierrolle in der Schweizer Bühnenlandschaft zuschreibt (wir berichteten).

Mit der Produktion «Meine Sprache und ich» untermauert das Haus diese Stellung. Ab diesem Wochenende können sich experimentierfreudige Theaterfans an ein spezielles Virtual-Reality-Erlebnis wagen. Die junge Berner Regisseurin Sarah Elena Müller lotet dabei Wahrnehmungsgrenzen aus und nimmt das Publikum mit auf eine Reise in eine traumwandlerisch-virtuelle Welt.

Impression aus der virtuellen Welt, die Müller mit ihrem Team erschuf. Bild/Design: Benjamin Rudolf

Inhaltlichen Ausgangspunkt bilden Texte der bedeutenden österreichischen Nachkriegsautorin Ilse Aichinger. «In Anerkennung ihres kritischen Sprachverständnisses werfen Sarah Elena Müller und ihr transdisziplinäres Team mit dem VR-Experiment Fragen nach Lesart, Auslegung und Funktion literarischer und programmierter Welten auf», wie es im Programmheft des Kleintheaters heisst.

«Meine Sprache und ich» soll nebst dem ungewohnten Eintauchen in ein digitales Universum auch zum Nachdenken über theatrale Settings, das Rezipieren von Texten sowie menschliche und nicht menschliche Kommunikation anregen. Konzipiert ist das Ganze als ein Spiel für jeweils eine Einzelperson mit einer Länge von 40 Minuten – also dann: VR-Brille auf und ab in das digitale Theatervergnügen. (sw)

Improvisationstheater ist zurück im Burgbachkeller

«Theatersport» improvisierter Natur bringen die Ensembles «ab und zufällig» sowie «ImproVision» auf die Bühne, wo jeder Abend Uraufführung und Derniere zugleich ist.

Lesung mit Günter Struchen

Einen Krimi mit starkem Regionalbezug hat Günter Struchen im Gepäck. Bei seiner Lesung aus «Hauptkommissar Theobald Weinzäpfli und die vergifteten Weggen von Meggen» begleiten ihn Die Ammoniten musikalisch.

Thema Frauen im Theater bei Fokus Drama

In der Reihe «Fokus Drama» widmet sich Livio Beyeler – Hausregisseur beim Theater Uri – ausgewählten Themen mit Bezug zu Weltliteratur-Dramen. Die zweite Staffel trägt den Titel «Frauen im Theater» und beschäftigt sich unter anderem mit Fragen, wie und von wem Frauenfiguren geschrieben wurden. Beim Auftakt wird Euripides’ Medea untersucht.

Einzigartig: Saxofon und Akkordeon

Zum Abschluss der Scherenschnitt-Ausstellung im Hans-Erni-Museum im Verkehrshaus in Luzern spielen David Zucchi, Saxofon, und Iñigo Mikeleiz, Akkordeon, ein länder- und zeitübergreifendes Programm aus Klassik und Jazz. Inspiriert von Tradition und Moderne, interpretiert und improvisiert das kanadisch-spanische Duo einen Tango Nuevo von Piazzolla, aus Gershwins Liederbuch, eine Praetorius-Suite oder eigens arrangierte «Children’s Songs» des US-amerikanischen Jazzmusikers Chick Corea. (reg)

Klassische Musik, die man auch schmecken kann

Im Programm «Schokoladensaiten» des «Trio Re:» gibt es schwelgerische Werke aus der Romantik und, passend zur Musik, handgemachte Pralinen.

Politische Messe für Theologen und Widerstandskämpfer

Ein Oratorium über das Schicksal Dietrich Bonhoeffers von Hans-Jürgen Hufeisen (Musik) und Christoph Sigrist (Libretto).

Der Musik «fühlend oder auch fragend begegnen»

Pianist Attilio Wichert begibt sich in «Im Gegenüber» auf die «Klangspuren einer inneren Transzendenz» – mit Musik von Chopin, Debussy, Cowell und Cage.

Zuger Abendmusiken: ­«Der Herr ist mein Hirte»

30 Minuten Lieder (Michael Kreikenbaum, Bariton, und Tobias Renner, Orgel) und 30 Minuten Duos (Katharina Schwarze, Cello, und Aurore Baal, Orgel).

Orgelvespern mit Bach und Romantik

Die Orgelvespern in der Jesuitenkirche Luzern starten ihre Saison mit Grundpfeilern der Orgelmusik. Monika Henking, ehemalige Orgeldozentin an der Musikhochschule Luzern, umrahmt in ihrem Bach-Programm Werke über «Allein Gott in der Höh sei Ehr» mit Präludium und Fuge C-Dur BWV 547 (Di, 18. Oktober). Friedemann J. Wieland (Ulm) stellt Bachs Fantasie G-Dur Werke der deutschen und französischen Romantik gegenüber, unter anderem von Mendelssohn und Guilmant (Di, 25. Oktober). (mat)

Rolf Winnewisser stellt im Luzerner «Apropos» aus

Der Schweizer Künstler Rolf Winnewisser (73) stellt in der Luzerner Galerie Apropos in der Sentimattstrasse 6 aus. Vernissage ist kommenden Samstag um 16 Uhr. Die Ausstellung trägt den Titel «sviluppo di solidi», «Verflüchtigung des Festen». Der Künstler selbst sagt, hier an Vorbeiziehende zu denken, mit ihren Lücken und Leerstellen, die sie hinterlassen oder evozieren. So wie manche Texte von irgendwo aufscheinen und sich um einen imaginären Kern drehen würden, der einem wieder entwischt.

Die Galerie Kriens nimmt am Projekt «Dessin» teil

Mit einer Gruppenausstellung nimmt die Galerie Kriens in der Obernauerstrasse 1d am Projekt «Dessin» zur Zeichnung in der Zentralschweiz teil. Unter dem Titel «Dessin: Aspects (Im)matériels» stellen unter anderem Guy Markowitsch oder Claude Seeberger aus. Im Kaminraum stellt Thomas Baggenstos aus. Vernissage ist am 21. Oktober um 19 Uhr. Ein Gespräch mit den Kunstschaffenden gibt es am 13. November um 14 Uhr. Die Galerie ist geöffnet Mi/Sa von 16–18 Uhr und So von 14–18 Uhr.