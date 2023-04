Zentralschweizer Kinostarts Dieser erotische Science-Fiction-Film aus dem Jahr 1968 verhalf Jane Fonda zum Durchbruch Die neue Kinowoche vom Donnerstag, 20. bis Mittwoch, 26. April in den Zentralschweizer Lichtspielhäusern. Auch zwei Luzerner Filme werden nochmals gezeigt.

All the Beauty and the ­Bloodshed – Vorpremiere

Oscarnominierter Dokumentarfilm von Laura Poitras über Nan Goldin, eine der bedeutendsten Fotografinnen der Gegenwart, und ihren Kampf gegen die Pharmadynastie Sackler.

Amine – Held auf Bewährung

Deutschschweizer Start.

Barbarella (1968) – Kultfilm

Im Jahr 40000 auf einem fremden Planeten: Barbarella (Jane Fonda). Bild: MUBI/PD

«Der erotische Science-Fiction-Film von Roger Vadim hat Kultstatus, und dies nicht nur wegen Jane Fondas legendärem Striptease in Schwerelosigkeit. Die offenen sexuellen Anspielungen und pubertären Spässe weisen Barbarella als Vorboten der sexuellen Revolution der späten sechziger Jahre aus. Genau wie bei der gleichnamigen Comic-Vorlage von Jean-Claude Forest wird Sex hier jedoch weniger als das Bewusstsein verändernde revolutionäre Praktik verstanden, sondern durchaus als Verkauf förderndes Marketinginstrument für ein erwachsenes Publikum. So findet Jane Fonda in jeder Situation einen Grund, einen weiteren Teil ihres ohnehin knappen Kostüms zu verlieren. Gerade dieser Unernst sicherte den kommerziellen Erfolg und verhalf Hauptdarstellerin Jane Fonda zum internationalen Durchbruch.» (Arte, 2. 9. 2008).

Empire of Light

Deutschschweizer Start. Den Artikel dazu, am 20. April in der Zeitung, lesen Sie unten.

L’amour du monde

Deutschschweizer Start. Link zum Trailer.

Matter Out of Place – Studiofilm Altdorf

Dokumentarfilm von Nikolaus Geyrhalter (A 2022). Der Artikel «Die Vermüllung: Ein globales Phänomen ästhetisch inszeniert» ist am 24. März erschienen.

Munje: Opet!

Serbische Komödie/Roadmovie.

Neneh Superstar – Frauenkino

Tragikomödie von Ramzi Ben Sliman (F 2022).

Princess Principal: Crown Handler 1 + 2 – Special

Die Filmreihe setzt nach dem Ende der Serie an. Nach dem vereitelten Mordanschlag auf Princess Charlotte setzt das Königreich Albion auf stärkere Gegenspionagemassnahmen und stösst dabei letztendlich auf Control, die verdeckte Organisation der Republik Albion. Die hat bereits das Königshaus infiltriert und droht nun aufzufliegen. Auch das Geheimnis von Princess Charlotte und Ange könnte bereits keines mehr sein, denn ein eigener Spion im Königshaus, der auch die Prinzessin noch aus ihren Kindertagen kennt, steht im Verdacht, als Doppelagent für beide Seiten zu arbeiten. Der neue Auftrag für das Agentinnenteam lautet daher: Kontakt mit dem Spion aufnehmen und seine Loyalität sicherstellen! (www.anisearch.de)

Sennen-Ballade (1996) – restauriert und digitalisiert

Deutschschweizer Start. Den Artikel dazu, am 20. April in der Zeitung, lesen Sie unten.

Simone Veil – Ein Leben für Europa

Deutschschweizer Start.

Späte Liebe – Verlieben im Alter (Film zum Marktplatz 60plus)

SRF Dok von Andrea Pfalzgraf (17. 1. 2019, 50 Min.): Geschieden oder verwitwet, angekommen im dritten Lebensabschnitt und alleine. Einen neuen Partner in sein Leben zu lassen ist aber nicht einfach – gerade ab einem gewissen Alter. Was, wenn man sich dann nochmals leidenschaftlich verliebt? Ein hoffnungsvoller Film über Schmetterlinge im Bauch, wenn man sie gar nicht mehr erwartet.