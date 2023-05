Zentralschweizer Kinostarts Emotionales Finale der Weltraumsaga «Guardians of the Galaxy» sowie Film und Diskussion über Begleitung in der letzten Lebensphase Die neue Kinowoche vom Donnerstag, 4. bis Mittwoch, 10. Mai in den Zentralschweizer Lichtspielhäusern: Weitere Specials in Luzern wie «Herr der Ringe», und die «Arabische Filmreihe» geht weiter.

Book Club: The Next Chapter – Vorpremiere am 9. und 10. Mai

Der Bauer und der Bobo – Fliz-Filmclub

Der Dokumentarfilm (A 2022) berichtet von einer ungewöhnlichen Freundschaft über den Stadt-Land-Graben hinweg.

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Deutschschweizer Start.

Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song – Cinema am Nachmittag

Lars Eidinger – Sein oder nicht Sein

Deutschschweizer Start (Link zum Artikel siehe unten).

Les jeunes amants – Studiofilm Altdorf

Französisch-belgisches Liebesdrama (2021) mit Fanny Ardant und Melvil Poupaud.

Not Just Your Picture – ­Arabische Filmreihe

Ramsis und Layla Kilani, junge palästinensisch-deutsche Geschwister, wurden vor Jahren von ihrem Vater Ibrahim verlassen, als dieser aus Deutschland nach Gaza zurückkehrte und eine neue Familie gründete. Im Sommer 2014 erfuhren Ramsis und Layla, dass Ibrahim samt seiner zweiten Frau und ihren Halbgeschwistern von israelischen Bomben getötet worden waren. Die Suche der Kilanis nach ihren Wurzeln verschränkt sich mit ihrem Kampf um Gerechtigkeit. «Eine herzzerreissende Geschichte.» (Ken Loach) Von der preisgekrönten Fotografin und Videofilmerin Anne Paq und Dror Dayan, in Jerusalem geborener Filmemacher, politischer Aktivist und Filmwissenschaftler.

Plan 75

Deutschschweizer Start, dreimal im Stattkino Luzern. Japan, in einer nahen Zukunft. Das Regierungsprogramm «Plan 75» ermutigt ältere Menschen zur freiwilligen Euthanasie, um eine überalterte Gesellschaft zu verhindern. Eine ältere Frau, die nicht mehr unabhängig leben kann, ein pragmatischer Plan-75-Verkäufer und eine junge philippinische Pflegerin stehen vor der Entscheidung über Leben und Tod. Neben der «Caméra d’Or» in Cannes letztes Jahr hat Japans Oscarbeitrag am Internationalen Filmfestival Freiburg gleich drei Preise gewonnen.

Röbi geht – Vorpremiere

Im Zentrum steht der todkranke Robert Widmer-Demuth, kurz Röbi. Seine Diagnose: Lungenkrebs und eine Lebenserwartung zwischen einem Monat und einem Jahr.

Eine kleine Crew begleitet Röbi und seine Frau Heidi während der letzten sechs Monate seines Lebens. Vorpremiere von «Röbi geht» mit Fachpersonen. Bild: Royal Film

The Lord of the Rings Trilogy – Special

Un cuento chino – Cine Español

Der argentinische Kinohit aus dem Jahr 2011 ist eine Komödie mit Ricardo Darín als Eisenwarenladenbesitzer, dessen geordnetes Leben durcheinandergerät, als er sich eines jungen Chinesen annimmt.

Under the Fig Trees

Die «Arabische Filmreihe» im Stattkino geht weiter, und zwar mit einem regulären Deutschschweizer Start: In ihrem ersten Spielfilm, der an der «Quinzaine des cinéastes» in Cannes Premiere feierte, nähert sich die engagierte tunesische Filmemacherin Erige Sehiri im Nordwesten Tunesiens einer Gruppe junger Feigenpflückerinnen und -pflückern und schliesst mit der Fiktion nahtlos und überzeugend an ihre in der Berufswelt verankerten dokumentarischen Arbeiten an.