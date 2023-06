Zentralschweizer Kinostarts «Greatest Days»: Das Take-That-Musical kommt im Dezember in Emmen auf die Bühne Neben Vorpremieren des Take-That-Musicals als Film und der Komödie mit Jennifer Lawrence gibt es eine Schweizer Doku über ein älteres japanisches Improvisationsduo und die südkoreanische Boygroup BTS – die neue Kinowoche vom Donnerstag, 15. bis Mittwoch, 21. Juni in den Zentralschweizer Lichtspielhäusern.

Adiós Buenos Aires

Deutschschweizer Start.

Asteroid City

Deutschschweizer Start. Der Artikel «Wes Andersons ‹Asteroid City› ist ein lethargischer Fehlschuss aus dem Geist der Corona-Isolation» erscheint am Freitag, 16. Juni.

Blade Runner 2049 – Special

Nach dem Original von Ridley Scott aus dem Jahr 1982 nun das auch sehr gelungene Sequel von Regisseur Denis Villeneuve (2017) mit Ryan Gosling in der Hauptrolle.

BTS Solo Dokus – Musikfilme

Zur Feier des zehnjährigen Bestehens der südkoreanischen Boygroup. «j-jope IN THE BOX»: (Bourbaki, Luzern: Sa, 17.6., 13.30, So, 18.6., 15.30; Maxx, Emmen­brücke: Sa 15.00, So, 19.00).

«SUGA: Road To D-Day»: (Bourbaki, Luzern: Sa 15.30, So 13.30; Maxx, Emmen­brücke: Sa 19.00, So 15.00).

Greatest Days – Vorpremiere

Das offizielle Take-That-Musical als Film (Vorpremiere, regulär ab 22. Juni). Und ab 14. Dezember auf der Bühne im Le Théâtre, Emmen – als Schweizer Premiere.

La montagne

Deutschschweizer Start.

Lichtspieler – Matinee

«Wie Lavanchy-Clarke die Schweiz ins Kino holte», Dokumentarfilm von Hansmartin Siegrist (CH 2022).

No Hard Feelings – Vorpremiere

Komödie von Gene Stupnitsky mit Jennifer Lawrence, Andrew Barth Feldman.

Sound and Silence

Dokumentarfilm von Thomas Lüchinger (CH 2023, 64 Min.): Toshio und Shizuko Omiro, beide über siebzig Jahre alt, leben seit 1981 in Kawasaki, Japan. Mit ihrem freigeistigen Lebensstil verfolgt das Improvisationsduo weiterhin seine Vision, die Welt auf unangemessene und ungebührliche Weise in eine friedlichere zu verwandeln.

The Flash

Deutschschweizer Start.