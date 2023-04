Zentralschweizer Kinostarts Historischer Schweizer Politthriller, eine skurrile Mär über das Alter, ein Bär auf Koks und Animes Die neue Kinowoche vom Donnerstag, 13. bis Mittwoch, 19. April in den Zentralschweizer Lichtspielhäusern. Auch zwei Luzerner Filme werden nochmals gezeigt.

A Forgotten Man

Politthriller von Laurent Nègre über den Berner Botschafter Heinrich Zwygart, der im nationalsozialistischen Deutschland die Schweizer Interessen vertrat und nach dem Krieg politisch nicht mehr genehm war. Mit Michael Neuenschwander in der Hauptrolle, für einen Schweizer Filmpreis nominiert. Der Spielfilm (CH/GB 2022) basiert lose auf Thomas Hürlimanns Stück «Der Gesandte».

Aller Tage Abend

Bratsch – Ein Dorf macht Schule (Cinema am Nachmittag)

Mit seinem neuen Schulkonzept stellt der visionäre junge Pädagoge Damian Gsponer im Oberwalliser Bergdorf Bratsch das gängige Unterrichtsmodell auf den Kopf – und gewinnt damit das Interesse der Öffentlichkeit genauso wie die Herzen seiner Schülerinnen und Schüler. Läuft regulär noch im Bourbaki, Luzern, und in der Cinéboxx, Einsiedeln.

Cocaine Bear

Empire of Light – Vorpremiere

Der neue Film von Sam Mendes (Regie und Drehbuch) über einen wunderschönen, etwas in die Jahre gekommenen Filmpalast in einer englischen Kleinstadt am Meer mit Olivia Colman u. a.

Foudre

Im Land der verbotenen Kinder – Fliz-Filmclub

Den Artikel «Zerrissene Familien: Gastarbeiterkinder erzählen vom Leben in der Illegalität», erschienen am 6. Januar, lesen Sie online.

La Ligne – Studiofilm Altdorf

Tiefschürfende Studie familiärer Beziehungsstrukturen mit Valeria Bruni Tedeschi als Mutter und Stéphanie Blanchoud als Tochter – eben mit einem Schweizer Filmpreis ausgezeichnet, wie auch zusammen mit Regisseurin Ursula Meier und Antoine Jaccoud für das beste Drehbuch. Der Quartz für die beste Nebendarstellerin ging an die «kleine Schwester» Elli Spagnolo.

Les trois mousquetaires: ­D’Artagnan

Nezouh

Suzume

Heimkind – und jetzt? – ­Zusatzvorführung

Den Artikel «Das Kinderheim Titlisblick Luzern: ‹Es ist eine unglaublich wichtige Station in meinem Leben›», erschienen am 9. März, lesen Sie online.

Princess Mononoke – Special

Der japanische Zeichentrickfilm von Hayao Miyazaki und dessen Studio Ghibli, 1998 mit dem Preis für den besten japanischen Film ausgezeichnet, gilt als eines der Meisterwerke des Anime.

Metallica: 72 Seasons – Global Premiere (Special)

Der Film zum lang erwarteten zwölften Studioalbum, mit exklusiven Interviews mit Metallica.

Coldplay – Music of the Spheres: Live at River Plate (Special)

Der Film folgt der Tournee von ­Coldplay ins River Plate Stadion in Buenos Aires mit Einblicken hinter die Kulissen und Interviews.