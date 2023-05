Zentralschweizer Kinostarts Letzte Gelegenheit in der Zentralschweiz, das Porträt über den Einsiedler Kunstmaler zu sehen Die neue Kinowoche vom Donnerstag, 11. bis Mittwoch, 17. Mai in den Zentralschweizer Lichtspielhäusern mit Specials wie Ridley Scotts visionäres Meisterwerk «Blade Runner» im Final Cut, «Dida» zum Muttertag sowie Pianist Igor Levit und Lucerne Festival – der Dokfilm als Vorpremiere.

Letzte Tage in Einsiedeln, dafür Start im Rest der Deutschschweiz: «Der Förster und St. Benedikt», Porträt über Christian «Jimmy» Lienert. Bild: Magenta Film

Blade Runner – Final Cut ­(Special)

Ridley Scotts Meisterwerk aus dem Jahr 1982 in dessen neuer Fassung (2007) mit neuen und erweiterten Szenen, neuer Musik, verbesserten Spezialeffekten sowie verbessertem Ton (5.1).

Book Club: The Next Chapter

Deutschschweizer Start.

Das Lehrerzimmer

Deutschschweizer Start.

Der Förster und St. Benedikt

Deutschschweizer Start. «Coiffeur, Förster, Macher, Betrachter, Denker, Schöpfer, Maler. Der Film ist dem Einsiedler Kunstmaler Christian «Jimmy» Lienert gewidmet und eröffnet uns dessen ebenso spannendes wie aussergewöhnliches Leben und Wirken. Aus hunderten von Gemälden und Skizzen hat Filmer Franz Kälin sorgsam die interessantesten Werke herausgesucht und – zusammen mit gefilmten Sequenzen aus dem Alltag und der Arbeit von «Jimmy» – einen liebenswert-berührenden Dokumentarfilm komponiert.» (Cinéboxx)

Dida – Muttertagsspecial

Dida lebt in Belgrad. Sie hat Lernschwierigkeiten und war immer schon auf ihre Mutter angewiesen. Was, wenn Baba einmal nicht mehr da ist? Was als persönliche Auseinandersetzung Nikola Ilićs mit der hilfsbedürftigen Mutter begann, entwickelte sich zum ersten Kinodokumentarfilm des Luzerner Filmemacher-Ehepaars Nikola Ilić und Corina Schwingruber Ilić. Ein wunderbarer, warmherziger Film, der humorvoll ist und zugleich nachdenklich stimmt.

El agua

Deutschschweizer Start. Eine Besprechung erscheint am Freitag, 12. Mai.

Fast X (Fast & Furious 10) – ­Vorpremieren am Mittwoch, 17. Mai

Mehr dazu lesen Sie am Samstag, 20. Mai: «Binge-Watching – zehnmal ‹The Fast and the Furious›. Wie aus einem Trash-Format Kult wurde».

Igor Levit: No Fear

La nuit du 12 – Vorpremiere

Love Will Come Later – ­Studiofilm Altdorf

Zum Saisonabschluss wird der Dokumentarfilm von Julia Furer (CH 2021) gezeigt, der am Zurich Film Festival (ZFF) 2021 für ein Goldenes Auge im Fokus Wettbewerb nominiert war: «Inmitten der pulsierenden Medina Marrakeschs sehnt sich Samir nach Liebe und einer Zukunftsperspektive, die er in seiner Heimat nicht zu finden glaubt. Seine Sommerflirts enden immer am Flughafen, und er bleibt zurück in einem Land mit begrenzten Möglichkeiten. Als sich Samir so richtig verliebt, steht er vor der Entscheidung seines Lebens: Soll er auf seine Schwester hören und eine traditionelle Ehe in Marokko eingehen, oder der Liebe und dem Traum von einer besseren Zukunft in Europa folgen? Der Film gewährt uns einen einzigartigen Einblick in das Liebesleben eines Marokkaners im Spannungsfeld zwischen Moderne und Tradition.» (ZFF)

Röbi geht

Deutschschweizer Start.

Sisu

Deutschschweizer Start.