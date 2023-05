Zentralschweizer Kinostarts Luftig-leicht, schwer und heiss – Christian Petzolds preisgekröntes Beziehungsdrama «Roter Himmel» als Vorpremiere in Luzern und Zug Die neue Kinowoche vom Donnerstag, 18. bis Mittwoch, 24. Mai in den Zentralschweizer Lichtspielhäusern mit arabischem Kino, französischem Hit, Asterix und Obelix sowie Trash, aus dem Kult wurde («Fast X»).

«Ihm gelingt mit seiner berührenden, manchmal sanft quälenden, oft umwerfendkomischen Performance eine perfekte Verkörperung mürrischer Selbstbezogenheit.» «Screen Daily» über Thomas Schubert als Leon in Christian Petzolds «Roter Himmel» – in Luzern und Zug als Vorpremiere. Bild: Filmcoopi

Arielle, die Meerjungfrau (The Little Mermaid) – ­Vorpremiere

Disney-Realverfilmung von Rob Marshall («Chicago», «Mary Poppins ­Returns»).

Asterix & Obelix im Reich der Mitte

Deutschschweizer Start. Lesen Sie hier den Artikel vom Montag, 15. Mai «Asterix verirrt sich nach China, aber den Chinesen ist das gar nicht so recht».

Daughters of Abdul-Rahman – Arabische Filmreihe

Regiedebüt von Zaid Abu Hamdan (Jordanien 2021): Als ihr allmählich senil werdender Vater eines Tages plötzlich verschwunden ist, ruft die alternde Näherin Zainab ihre entfremdeten drei Schwestern zusammen. Ein tragikomisches Porträt von vier Frauen, die Facetten der Gesellschaft Jordaniens verkörpern.

Fast X (Fast & Furious 10)

Deutschschweizer Start. Der Artikel «10-mal ‹The Fast and the Furious› – wie aus einem Trash-Format Kult wurde» erscheint voraussichtlich am Freitag, 19. Mai.

La nuit du 12 – In der Nacht des 12.

Deutschschweizer Start. «Der neue Spielfilm von Dominik Moll ist ein Krimi mit ungewöhnlicher Herangehensweise und klugen Fragen zu Männlichkeitsbildern bei der Polizei», meint Filmkritiker Matthias Lerf. Seine Kritik mit O-Ton vom Regisseur erscheint voraussichtlich am Freitag, 19. Mai.

Roter Himmel – Vorpremiere

In einem einsamen Ferienhaus zwischen Wald und Meer treffen die Freunde Leon und Felix auf die im nahe gelegenen Küstenort jobbende Nadja und den Rettungsschwimmer Devid. Während Leon, der seinen zweiten Roman beenden will, gedanklich unentwegt um sich selbst kreist, gehen die anderen drei zusammen schwimmen, reparieren ein Dach, kochen. Es sind schwebende, wie aus der Welt gefallene Tage. Und wie ein Funke genügt, um die ausgetrockneten Wälder in der Gegend in Brand zu setzen, lodern unmittelbar Sehnsüchte, Zweifel, Hoffnungen auf. Christian Petzolds («Undine», «Transit», «Barbara») Beziehungsdrama wurde an der Berlinale mit dem Grossen Preis der Jury ausgezeichnet.

Saint Seiya: Die Krieger des Zodiac – Der Film (Knights of the Zodiac)

Deutschschweizer Start.

Tout le monde aime Jeanne

Deutschschweizer Start.