Zentralschweizer Buchhandlungen Abwechslung macht das Lesen süss - was Buchläden so alles können Den neuen Roman von Karl Ove Knausgård suchen, Kaffee trinken, Christbaumschmuck kaufen. Buchhandlungen haben vieles zu bieten. Wir haben stellvertretend acht von ihnen angeschaut. Um Sie anzuregen, die vielen Zentralschweizer Buchhandlungen zu besuchen.

Im Zentrum von Zug wartet Bücher Balmer ausser mit viel Lektüre auch mit einer erholsamen Kaffeeecke auf. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 16. Dezember 2022)

Mit dem Potenzial zum Stammcafé

Es gab eine Zeit, da war ich Stammgast im «Café Bücher Balmer Zug». Als meine älteste Tochter noch klein war, fuhr ich sie jede Woche zum Ballettunterricht nach Zug. Die beiden noch jüngeren Geschwister konnte ich nicht alleine zu Hause lassen. Und so sassen wir denn Woche für Woche in dieser gemütlichen Kaffeeecke zwischen Büchern und warteten darauf, die grosse Schwester wieder abzuholen. Bücher Balmer in Zug ist nicht nur wegen des freundlichen Personals meine Lieblingsbuchhandlung. Sondern auch, weil es hier auf drei Stockwerken sehr viele Bücher von Bestsellern bis zu Biografien gibt. Zudem gibt es Grusskarten und Geschenk-, neu auch Papeterieartikel. Auch DVDs findet man hier noch, Hörbücher sowieso. Eine Wohlfühloase! Susanne Holz

Bido in Altdorf bietet im oberen Stock eine schöne Auswahl an Büchern für Kinder und Jugendliche. Bild: Arno Renggli (Altdorf, 13. Dezember 2022)

Bücher und anderes, was Spass macht

Der erste Eindruck von Bido in Altdorf ist eher nüchtern. Was ganz mein Geschmack ist. Sofort fällt auf, dass es vor allem auch viele Papeterie- und Partyartikel gibt. Bücher hat es auf den ersten Blick vor allem Bestseller, erfreulicherweise auch regionale wie Eva Maria Müllers toller Roman «Mädchenträume» über ihre Urner Urgrossmutter. Mehr Bücher hat es im oberen Stock: eine schöne Auswahl für Kinder und Jugendliche, dann recht viel aus den Bereichen Spiritualität, Psychologie, Gesundheit mit passenden Duftartikeln. Bei den Romanen sind fast die Hälfte Krimis, mit einer starken und aktuellen Auswahl. Am Ende denke ich: Nächstes Mal nehme ich meine Kinder mit. Sie werden neben den Büchern auch an den bunten Papeterieartikeln viel Spass haben. Arno Renggli

Geschäftsführerin Jenny Lipp in der Filiale von Orell Füssli im Emmencenter in Emmen. Hier gibt es Lesesessel und ein Spielhaus für Kinder. Bild: Urs Mattenberger (Emmen, 16. Dezember 2022)

Tom Hanks und Meg Ryan friedlich vereint

Orell Füssli im Emmencenter erinnert doppelt an den Film «You got Mail», in dem Tom Hanks’ Grossbuchhandlung Meg Ryans Bücherladen um die Ecke verdrängt. Denn die Buchhandlung ist zwar eine Filiale des grössten Schweizer Buchhandelsunternehmens. Aber Lesesessel, das Spielhaus für Kinder und Geschenknischen schaffen eine familiäre Atmosphäre. Das grosse Grundsortiment an Belletristik, Kinder- und Sachbüchern ergänzt Geschäftsführerin Jenny Lipp mit Blick auf ihre Kundschaft, etwa mit der Biografie von Dario Cologna oder dem schönen Klassiker «Der grosse Gatsby». Gross ist das Kinder- und Jugendsortiment, wo «Harry Potter» oder «Greg’s Tagebuch» ungebrochen im Top sind.

Urs Mattenberger

Mit einer richtig coolen Kaffeebar wartet die neue Filiale von Orell Füssli im Bahnhof Luzern auf. Die Kundschaft schätzt aber auch das Angebot an Geschenkartikeln und Büchern in englischer Sprache. Bild: Susanne Holz (Luzern, 16. Dezember 2022)

Einen Espresso macchiato zum Buch, bitte

Die Filiale von Orell Füssli im Bahnhof Luzern gibt es erst seit Ende April 2022. Wie nicht anders zu erwarten, erfreut sie sich aber schon sehr grosser Beliebtheit. Eine Buchhandlung habe im Bahnhof noch gefehlt, sagt Filialleiterin Darja Minder. Speziell schätzten die Kunden hier das Angebot an Geschenkartikeln sowie an Büchern in englischer Sprache. Und natürlich zieht die Kombi aus Buchhandlung und Kaffeebar. Der «Kaffeekranz» (beheimatet im Luzerner Himmelrich mit eigener Rösterei) verströmt Lokalkolorit und Baratmosphäre in einem. Man wähle einen Espresso macchiato, Americano, Flat White ... Liebevolles Detail bei dieser Bar: eine Buchauswahl zum Thema Kaffee. Susanne Holz

Buchhändler Alban Dillier in Sarnen und seine Mitarbeiterin Anna Portmann legen gerade jetzt besonderen Wert auf festlich verpackte Bücher. Bild: Romano Cuonz (Sarnen, 15. Dezember 2022)

Lesen und lesen lassen

2009 hat Gerhard Dillier die Christliche Sarner Buchhandlung «Pfammatter» gekauft und zu einem geräumigeren, schönen Buchladen umgebaut. Geschäftsführer ist Buchhändler Alban Dillier, der die Kundschaft mit siebenköpfigem Team berät. «Wir haben uns auf Kinderbücher, Belletristik, Sachbücher, Kochbücher und Reiseführer spezialisiert.» Auch biete man regionale Literatur, die ausserhalb des Kantons kaum erhältlich sei. Ein Markenzeichen von Dillier in Sarnen ist die «IG Buch». Für ihre 130 Mitglieder lässt sie im Buchladen jedes Jahr renommierte Schriftstellerinnen und Schriftsteller lesen. Der aktuelle Verkaufshit? Ausgerechnet das Nidwaldner «Wildheiwer-Buch»!

Romano Cuonz

Buchhändler Martin von Matt in Stans im Gespräch mit Kunde Urs Elsener in seinem berühmten Antiquariat. Bild: Romano Cuonz (Stans, 15. Dezember 2022)

Lokale Literatur und ein Antiquariat

Die 1836 gegründete Buchhandlung von Matt in Stans gehört zu den renommiertesten Buchläden der Zentralschweiz. Martin von Matt führt sie in der sechsten Generation. «Unser Sortiment ist zugeschnitten auf die Nidwaldner Bevölkerung. Parallel führen wir ein Antiquariat mit wissenschaftlich, theologischer Literatur.» Im Laden gibt es eine «Schnäiggi-Eggä». Da darf man ohne Kaufzwang in Büchern blättern. Jedes Jahr gibt von Matt die «Nidwaldner Brattig» heraus. Ab und zu erscheint im eigenen Verlag auch lokale Literatur. Ein Renner jetzt: «Das Blaue Blut vom Grunggis». Man erfährt, warum ein Wolfenschiesser Bauer ein uneheliches Kind des englischen Königs Eduard des VII ist!

Romano Cuonz

Bietet nicht nur eine umfangreiche Kinderabteilung und viel Reiseliteratur samt grosser Kartenauswahl: das Buchhaus Stocker in Luzern. Es ist mit bis zu 100 000 Titeln die mit Abstand grösste Buchhandlung in der Region. Bild: Regina Grüter (Luzern, 15. Dezember 2022)

Die Grossstadtbuchhandlung im Zentrum

Das Buchhaus Stocker in Luzern ist mit bis zu 100 000 Titeln die mit Abstand grösste Buchhandlung in der Region. Nurmehr Bücher zu verkaufen, zieht in der heutigen Zeit nicht mehr. Was Popcorn und Cola fürs Multiplex, sind Spiele und Geschenke fürs Buchhaus – den obligaten Adventskalender habe ich heuer im Stocker gekauft. Dennoch greift der Vergleich zu kurz. Mit der umfangreichen Kinderabteilung und der Reiseliteratur samt grosser Kartenauswahl bewegt sich die Filiale der Lüthy Group ausserhalb des Mainstream. Und auf allen drei Stockwerken kann man sich gemütlich hinsetzen und blättern – oder an einem der schönen Holztische im Buchcafé die Zeitung lesen. Auch gut. Regina Grüter

Klein aber fein: Blick in die Hirschmatt-Buchhandlung. Bild: Stefan Welzel (Luzern, 16. Dezember 2022)

Die Institution mit grosser Reise-Sektion

Sie ist nicht wegzudenken aus dem urbansten Viertel der Zentralschweiz: Die Hirschmatt-Buchhandlung ist eine Luzerner Institution. Klein, aber fein und dank eines Hauchs Wohnzimmer-Charme besticht sie mit Intimität und gutem Kundenservice. Hier schmökert man gerne. Aufgrund des beschränkten Platzes staunt man über die Vielzahl an Sektionen. Natürlich ist die Auswahl bei der einen oder anderen naturgemäss überschaubar – aber man findet hier fast zu allem etwas. Herausragend ist, auch im Vergleich zu grösseren Häusern, die Reise-Sektion samt vielen Wanderkarten. Aber auch die aktuelle Belletristik kommt nicht zu kurz. Sehr hübsch zudem: die kleine Leseecke im Obergeschoss. Stefan Welzel