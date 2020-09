Zentralschweizer Jugendsinfonieorchester: Geisterritt, Liebestod und das Comeback eines vergessenen Genies Das Zentralschweizer Jungendsinfonieorchester ehrte bei seinem Konzert in Hergiswil auch einen vernachlässigten Schweizer Komponisten.

Exklusiv für Abonnenten

Das Zentralschweizer Jugendsinfonieorchester brillierte in der Hergiswiler Aula Grossmatt. Bild: Pius Amrein (29. August 2020)

Erstaunlich, mit welcher Regelmässigkeit das Zentralschweizer Jugendsinfonieorchester auf hohem Niveau konzertiert. Auftritte im KKL oder Proben mit externen Fachleuten wie James Gaffigan, Dirigent des Luzerner Sinfonieorchesters, zeugen davon. Dies, obwohl das Orchester sich regelmässig quasi neu erfinden und formen muss. Rein altersmässig ist ein konstanter Wandel im Gange. Beim neuesten Konzertprojekt «Sehnsucht» spielen rund 25 Neulinge mit. Dass diese jährliche Integration funktioniert, zeigt der erste Abend der Auftrittsserie vom Samstag in der gut besuchten Aula Grossmatt in Hergiswil.

Vor Masken tragendem Publikum ist vor allem die Aufführung der 5. Sinfonie von Joachim Raff ein echter Höhepunkt. Nur selten wird dieser Schweizer Komponist aus Lachen heute aufgeführt. Dabei war er zu Zeiten von Johannes Brahms und Richard Wagner der wohl meistgespielte Sinfoniker.

Die 5. Sinfonie «Leonore» mit ihrer eindringlichen, teils burlesken und unheimlichen Geschichte ist prädestiniert für eine Wiederentdeckung Raffs. Die wartende Jungfrau, der als Geistersoldat wiederkehrende Geliebte, wilde Ritte durch die Nacht, Leonores Tod am Sarg der Sehnsucht – die Zutaten könnten besser nicht sein für ein packendes Tongedicht.

Die jungen Musikerinnen und Musiker spielen das aufreibende Abenteuer lebendig und akzentreich. Ein weiter Bogen und konstante Spannung geben der Musik Weite und Intensität. Der 24-jährige Dirigent Jonas Bürgin leitet das Orchester präzise durch die anspruchsvollen Läufe. Perfekt zeichnen Oboe und Klarinette Poesien im ersten Satz. Die tanzende Flöte und das darüber singende Horn-Solo im zweiten, der übernehmende Gesang der Oboe: Es ist ein Vergnügen, den jungen Solisten zuzuhören. Herrlich, wie das Fagott im «Andante» den sterben Schluss einleitet. Ein verklingendes Flüstern, wo das Orchester weit in die Ferne fabuliert. Der letzte Satz wogt hin und her. Eine stimmige Bewegung, eine grosse Linie mit agilem und kompakten Streichersatz.

Der Schlusstanz als Hoffnungsfunke

Nur im marschartigen dritten Satz gewinnt der jugendliche Enthusiasmus gar etwas die Überhand. Grossartig im Moment, wo das Stampfen wieder leiser wird, dürfte die Balance in lauten Momenten ausgeglichener sein. Die kleine Trommel als auch das Blechregister – welche mit Präzision und Klang überzeugen – müsste man hier besser in das Orchester einbinden.

Der Dirigent fordert in den Tutti-Stellen teils etwas gar viel Kraft, worunter Intonation und Klarheit leidet. Dies mag partiell an der Akustik liegen. Doch trotz seiner Kleinheit lässt der Saal in Hergiswil erstaunlich viele Nuancen zu. Von einem Vorhang gedämpft, knallt es selten unkontrolliert, sind die Solisten gut zu vernehmen. Aber wenn das Orchester aus dem Vollen schöpft, die erste Violine richtig ihren Schwung ausspielt, dann bräuchte der Raum ein paar zusätzliche Längenmeter.

Bild: Pius Amrein (29. August 2020)

Die Sehnsucht nach dem grossen Fest

Auch in den anderen drei Stücken spielt das Orchester seine Stärken aus. «Finlandia» von Jean Sibelius erklingt als dichtes Klanggemälde, überzeugend in den langen Melodien. In der «Nocturne Nr. 2» (Claude Debussy) sind die gedämpfte Trompete, das begleitende Zupfen in Harfe und Cello oder die melodischen Wechsel zwischen Holzbläsern und Waldhorn perfekt. Einzig dem «Vorspiel und Liebestod» zu Tristan und Isolde (Richard Wagner) – wohl im obersten Segment für ein Jugendorchester – fehlt es etwas an Unendlichkeit, neigt die Interpretation gar dem Pompösen zu.

Fazit: ein packendes Konzert eines Zentralschweizer Jugendorchesters auf hohem Niveau, dessen zwei Fortsetzungen wärmstens empfohlen seien. Als Zugabe spielt des die Walzersuite «Maskerade» von Aram Khachaturian. Prall und üppig zelebriert sie die Sehnsucht nach dem grossen Fest, der Ausgelassenheit einer tanzenden Menschenmenge. Auf dass es bald wieder Wirklichkeit werde.