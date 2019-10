«Zu Hause kann man Frust ablassen»: Das sagt Ken Loach zum Kinostart seines neuen Films

Auch mit über 80 Jahren arbeitet der vielfach ausgezeichnete britische Regisseur Ken Loach unermüdlich für die Arbeiter und die Schwachen und hat damit die sozialrealistische Filmtradition in seiner Heimat weiterentwickelt. Mit «The Wind That Shakes the Barley» über den irischen Freiheitskampf hat er 2006 seine erste Goldene Palme gewonnen. Zu seinen bekannten Werken gehören «My Name Is Joe», «Sweet Sixteen» oder «The Angels Share». Seit über 20 Jahren arbeitet er mit Drehbuchautor Paul Laverty zusammen. (reg)