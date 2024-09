Zurich Film Festival Kein glanzloses Festival: Die Hollywood-Stars Jessica Chastain und Ethan Hawke kommen ans ZFF Trotz Schauspiel-Streik hat es das Festival geschafft, illustre Namen anzulocken. Und auch das Programm hält unter anderem mit Preisträgern aus Venedig und Cannes einige Highlights bereit.

Exklusiv für Abonnenten

Jessica Chastain auf dem roten Teppich am Filmfestival in Toronto. Im Oktober kommt die Schauspielerin nach Zürich. Bild: Andrew Lahodynskyj / AP

«Dass wir Ihnen das Programm heute so vorstellen können, ist keine Selbstverständlichkeit», sagte Christian Jungen, der Artistic Director des Zurich Film Festivals, eingangs an der Medienkonferenz des Filmfests am Donnerstagmorgen. Die Auswirkungen des Streiks in Hollywood seien ein «herber Schlag» gewesen, er habe sich gefühlt wie ein Kandidat bei «Wetten, dass ...?», der in letzter Minute seine Wette verliert. Im Vergleich zur diesjährigen Ausgabe sei die Coronazeit organisatorisch «ein Kindergeburtstag» gewesen.

Ja, das ZFF hatte merklich zu kämpfen in diesem Jahr mit dem Streik in Hollywood, der es den Schauspielerinnen und Schauspielern verbietet, jegliche Art von Promotion für ihre Filme zu betreiben: keine Interviews, keine Juryarbeit, keine Annahme von Preisen. Dabei ist Prominenz auf dem grünen Teppich am Sechseläutenplatz ein absolutes Markenzeichen des Festivals.

Hundert Regisseurinnen und Regisseure anwesend

Die Stardichte in Zürich mag zwar in der Vergangenheit höher gewesen sein. Doch das ZFF steckte nicht auf, konnte alle Filme halten, die es vor dem Streik zugesichert bekommen hatte, und bemühte sich um weitere. Angesichts der Umstände kann sich sowohl das Programm als auch die Liste der Anwesenden sehen lassen. Es ist definitiv «kein glanzloses Festival», wie Christian Jungen betonte.

Der diesjährige Superstar ist unbestritten die Schauspielerin Jessica Chastain, die 2022 den Oscar als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in «The Eyes of Tammy Faye» erhielt. In Zürich kann sie wegen einer Ausnahmegenehmigung am 1. Oktober mit dem Golden Icon Award geehrt werden. Im Liebesdrama «Memory» von Michel Franco – auch der Mexikaner ist unter anderem als ehemaliger Jurypräsident kein Unbekannter am ZFF – spielt Chastain eine Sozialarbeiterin mit Traumaerfahrung. Die Begegnung mit einem alten High-School-Bekannten hat für beide gravierende Folgen.

Ethan Hawke spricht im ZFF Masters über sein Schaffen

Gerade machten erst Meldungen die Runde, dass Ethan Hawke den Greyhound-Bus zum Toronto Film Festival nehmen musste, da sein Flug ausgefallen war. In Kanada präsentierte er, ebenso wie bald in Zürich, seine Regiearbeit «Wildcat», ein Biopic über die amerikanische Südstaatenautorin Flannery O’Connor, in der Hawkes und Uma Thurmans gemeinsame Tochter Maya die Hauptrolle spielt. Zudem wird der Schauspieler, Regisseur und Schriftsteller im Rahmen eines ZFF Masters über sein Schaffen sprechen.

Ethan Hawke zusammen mit seiner Tochter Maya Hawke an der Premiere von «Wildcat» in Toronto. Bild: Joel C Ryan / AP

Mit dem «A Tribute to… Award» wird der amerikanische Regisseur Todd Haynes ausgezeichnet, der sein Drama «May December» persönlich präsentiert. Zudem kommen mit Diane Kruger, Wim Wenders und Margarethe von Trotta drei prominente deutsche Filmschaffende. Insgesamt werden hundert Regisseurinnen und Regisseure in Zürich anwesend sein. Ohnehin nie komplett auszuschliessen sind weitere Überraschungsgäste; im Vorjahr etwa stand «Marlowe» mit Liam Neeson nicht im Programmheft.

Gewinner aus Cannes und Venedig

148 Filme zeigt das ZFF insgesamt, darunter sind 52 Erstlingswerke und 52 Welt- bzw. Europapremieren. Einmal mehr bringt das Programm ein kleines Best-of der A-Festivals Cannes und Venedig in die Limmatstadt. Etwa «The Zone of Interest»: Die Adaption des Romans von Martin Amis über das bürgerliche Leben der Familie Höss unmittelbar neben dem Konzentrationslager Auschwitz erhielt an der Croisette die zweitwichtigste Ehrung, den Grossen Preis der Jury.

Video: YouTube/SearchlightPictures

Aus Venedig hat sich das ZFF den Gewinner des Goldenen Löwen geangelt, der als einer der stärksten Filme des Jahres auch bei der Oscarverleihung 2024 gross mitmischen dürfte: «Poor Things» von Giorgos Lanthimos. Eine sensationell unterhaltsame Gothic-Geschichte mit einer grossartigen Emma Stone als wiedererweckten Frau, der das Gehirn eines Babys eingesetzt wurde. Auch Sofia Coppolas Biopic «Priscilla» und der neue Film des japanischen «Drive my Car»-Oscarpreisträgers Ryūsuke Hamaguchi, die verrätselte Ökologie-Parabel «Evil Does Not exist» finden sich im Programm.

Eröffnet wird das Festival am 28. September vom schrägen «Dream Scenario» mit einem kaum wiederzuerkennenden Nicolas Cage, der einen Professor spielt, der unerwartet zum Medienstar wird. Einen Tag zuvor, am Mittwoch, dem 27. September, findet die Einweihung der neuen Spielstätte des dort dauerhaft eingemieteten ZFF statt: das ehemalige Kosmos, das neu Frame heisst. Zu diesem Anlass läuft der von CH Media mitproduzierte neue Gangsterfilm «Early Birds» des Schweizer Regisseurs Michael Steiner.

Video: YouTube/AscotElite

«Kultur plus» im Frame

Im Gegensatz zum Festival, das dieses Jahr in seine 19. Ausgabe geht, sei das Frame noch ein Baby, das viel Aufmerksamkeit brauche, sagte Jennifer Somm, die Direktorin der Spoundation Motion Picture AG. Tatsächlich ist abgesehen vom neuen, labyrinthischen Namenschriftzug noch nicht so viel Veränderung vor Ort zu sehen. Zukünftig will das Frame «Kultur plus» bieten, eine kuratierte Auswahl mit Filmen, die entweder persönlich oder per Video eingeführt werden. «Bei uns werden Sie nach der Vorführung nicht durch den Notausgang auf die Strasse gestellt», sagte Christian Jungen.

Eine diskursive Einbettung hätte dem Festival bei der Sektion «Masculinity» ebenso wenig geschadet wie bei derjenigen, die das Gastland Südkorea beleuchtet, seit Jahren eine der aufregendesten Kino-Nationen. Immerhin werden die anderen Sektionen zu reden geben: Mit insgesamt 36 Beiträgen in der Sektion «Gala-Premieren» und 21 in der Sektion «Special Screenings» und den drei Wettbewerben hält das ZFF ein breites Programm voller Entdeckungen parat.