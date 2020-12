1 VIRUS – 100 SCHICKSALE «Ein Riesenkompliment an meine Fahrgäste»: Buschauffeur Stefan Grimm (51) aus Luzern Stefan Grimm ist Buschauffeur bei den Verkehrsbetrieben Luzern (VBL). Sein Berufsalltag hat sich wegen der Pandemie stark verändert.

Stefan Grimm steuert den VBL-Bus durch Luzern. Bild: PD

«Der erste Tag des Lockdowns war geradezu erschreckend: Ich war mitten in der Rushhour vom Verkehrshaus Richtung Innenstadt unterwegs. In meinem Bus sass ein einziger Fahrgast, die Strasse war leer. Das ist mir schon massiv eingefahren. Jetzt, in der zweiten Welle, ist es anders. Die Busse sind wieder voller als noch im Frühling. Aber trotzdem fehlt der Kontakt mit den Menschen: Niemand darf aktuell vorne einsteigen, auch die vordersten Sitze bleiben aus Sicherheitsgründen leer. Neuerdings haben wir als zusätzlichen Schutz für die Mitarbeitenden auch noch eine Scheibe bei der Führerkabine. Die kleinen Gespräche mit den Fahrgästen fehlen – man hat da jeweils viele schöne und auch traurige Geschichten erfahren. Heute trauen sich die Leute kaum noch, den Chauffeur anzusprechen. Generell machen die Leute aber das beste aus der Situation. 99 Prozent der Fahrgäste tragen eine Maske – da möchte ich ihnen wirklich ein Riesenkompliment machen!»