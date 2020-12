1 VIRUS – 100 SCHICKSALE «Ich kann mich wirklich nicht erinnern, wann ich in meinem Leben derart krank war»: Dan Tangnes (41), Headcoach des EV Zug Der Norweger Dan Tangnes trainiert seit der Saison 2018/2019 den National-League-Eishockeyclub EV Zug. Der Coronavirus hat ihn flach gelegt. Es sorgt ihn aber etwas anderes.

EVZ-Trainer Dan Tangnes, gebürtiger Norweger. Bild: PD

«Der Coronavirus hat mich im Oktober erwischt, als die Temperaturen noch angenehm waren. Ich hatte am Anfang hohes Fieber, jedoch keinen Husten. Ein paar Tage später kam dann noch sehr starkes Kopfweh dazu. Ich kann mich wirklich nicht erinnern, wann ich in meinem Leben derart krank war. Ich musste lange im Bett bleiben. Es vergingen elf Tage, bevor ich mich zum ersten Mal kurz aus der Wohnung wagte. Ich liess mir dann auch Zeit, um den Tritt wieder zu finden. In dieser Phase habe ich auch sehr viel geschlafen. Obwohl seit meiner Corona-Erkrankung schon Wochen vergangen sind, fühle ich mich immer noch matt. Das merke ich etwa dann, wenn ich nach einem Mannschaftstraining selber noch ein bisschen Sport treiben möchte. Ich werde sehr schnell müde. Wichtig ist, dass die EVZ-Spieler sich diesen Virus nicht einfangen. Das wäre ein grosses Problem für unsere National-League-Mannschaft.»