1 Virus – 100 Schicksale «Ich musste das Loslassen einüben – Dank dem heimtückischen Chäferli!»: Pater Andri Tuor (46), Benediktinermönch und Rektor der Stiftsschule Engelberg Auch das Kloster Engelberg blieb vom Coronavirus nicht verschont. Pater Andri Tuor wurde positiv getestet, jetzt gewinnt er davon sogar etwas Positives ab.

Pater Andri Tuor, Benediktinermönch aus Engelberg. Bild: PD

«Seit Monaten versuche ich möglichst die Hygienemassnahmen einzuhalten. Als Schulleiter bin ich für die Schutzkonzepte verantwortlich. Ich lebe aber in einer Gemeinschaft, in der die Regeln nur zum Teil eingehalten werden. Das auszuhalten, fiel mir von allem Anfang an schwer. Denn früher oder später wird sich so das Virus bemerkbar machen. Nun bin ich in der Gemeinschaft einer von vierzehn positiv Getesteten geworden. Zuerst einmal war das für mich eine Entlastung: Jetzt ist der befürchtete Moment da, die Spannung hat ein Ende!

Meine einzige Angst: Hoffentlich habe ich niemanden angesteckt. Ich hatte nur milde Symptome und konnte gut im Home-Office arbeiten. Erst als nach 10 Tagen Isolation die Nase immer noch tropfte und die Kopfschmerzen zunahmen, wurde ich ungeduldig und argwöhnisch. Ich musste Schritt für Schritt lernen, wahrzunehmen, was sich zeigt, so wie es ist. Und mir wurde die Möglichkeit geschenkt, das Loslassen einzuüben. Dank dem heimtückischen Chäferli!»