1 virus – 100 Schicksale «Langsam komme ich wieder in Form»: Tobias Baggenstos (27), Läufer aus Gersau Erst noch nahm Tobias Baggenstos an den Schweizer Meisterschaften über 10 Kilometer und die Halbmarathon-Distanz teil. Dann erkrankte er an Covid-19 und durfte fast sechs Wochen lang keinen Sport treiben.

Tobias Baggenstos (27) wohnt in Gersau. Bild: PD

«Vor wenigen Wochen konnte ich wieder mit dem Lauftraining anfangen, nachdem ich am 20. Oktober positiv auf Covid-19 getestet wurde. Nebst den bekannten Symptomen und einer Abwesenheit an meinem Arbeitsplatz als Primarlehrer hiess das: fünfeinhalb Wochen keine Bewegung. Ich weiss nicht, wann ich zuletzt eine solch lange Pause gemacht habe, es muss an die zehn Jahre her sein. Momentan trainiere ich zwar nur moderat, merke aber, dass ich wieder besser in Form komme. Auch wenn doch noch einiges fehlt, bis ich wieder bei 100 Prozent bin. Allerdings wurden die meisten Läufe abgesagt und ich plane so oder so, erst im kommenden Frühling oder Sommer wieder wettkampfmässig zu laufen. So gesehen habe ich noch genug Zeit, mich vorzubereiten und werde sicher nichts überstürzen.»