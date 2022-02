Video: 3+

3+ «Sing meinen Song»: Die dritte Staffel wird emotional Das Schweizer Tauschkonzert «Sing meinen Song» geht in die dritte Runde. In den acht Folgen covern sieben Musiker die Lieder der anderen und auch diesmal erfahren wir die zum Teil ergreifenden Geschichten hinter den Songs.

Sieben Schweizer Künstlerinnen und Künstler und sieben Songs pro Episode. In der dritten Staffel von «Sing meinen Song» wird wieder fleissig gesungen, gelacht und es wird auch manchmal ernst. Ausgestrahlt wird die Staffel ab dem 2. März auf 3+.

Konzept bleibt gleich

Wie schon in den beiden vorherigen Staffeln treffen sich die Musiker in einem Haus auf Gran Canaria, wo sie an sieben Abenden jeweils einen Song ihrer Staffel-Kollegen neu interpretieren. Am achten Abend werden ausgewählte Lieder im Duett gesungen.



Zusätzlich geben sie auch Einblicke in ihr Leben. Sie sprechen über Geschichten hinter den Songs und Lebensabschnitte, die ihre Musikkarriere geprägt haben – was nicht immer nur schöne Erinnerungen sind.

Von Volksmusik bis Rap

Auch dieses Jahr sind wieder verschiedene Musikgenres vertreten. Dabei sind der Rapper Stress, Volksmusikerin Melanie Oesch, R&B-Newcomerin Naomi Lareine, Dabu-Fantastic-Mitglied David Bucher, Soulsängerin Caroline Chevin und Pegasus-Frontman Noah Veraguth. Und natürlich der Gastgeber Seven, R&B- und Soul-Sänger. (red)