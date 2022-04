50 Jahre Interrail «Nacktbaden auf Stromboli und illegal geteilte Hotelzimmer»: Wie Irène Kälin, Dodo, Karin Keller-Sutter und andere Promis Interrail erlebten Seit 50 Jahren können Jugendliche für wenig Geld mit dem Zug durch ganz Europa reisen. Anlass genug um bei 5 Prominenten nachzufragen, wie sie Interrail-Reisen erlebt haben.

Marco Kunz ist Musiker (36). Bild: zvg

Ich bin just jetzt gerade auf einer Interrail-Tour. Zusammen mit meiner Frau und unseren zwei Kindern sind wir die nächsten paar Tage unterwegs. Zuerst nach Paris dann nach London und dann wieder zurück. Immer mit einem etwas ausgedehnten Aufenthalt in den Städten. Ich war früher schon einmal so quer durch Europa mit dem Zug bis nach Stockholm unterwegs. Verdiente mir dabei mit Strassenmusik immer wieder einen Batzen.

Was damals deutlich einfacher war: Ohne Kinderwagen und Kinder ist es also schon unkomplizierter. Der TGV und der Buggy sind keine Freunde. Aber sonst habe ich also nichts zu motzen. Reisen mit dem öffentlichen Verkehr ist super. Das Buchen war etwas kompliziert. Das muss besser werden.

Karin Keller-Sutter ist Bundesrätin und Vorsteherin des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (58). Bild: zvg

Interrail. Das war die grosse Freiheit. Die Möglichkeit, in kurzer Zeit Europa zu entdecken. Ich war 17, als mir meine Eltern eine solche Reise zusammen mit Freunden erlaubten. Zuvor hatte ich an der Kasse eines Supermarktes gearbeitet, um das notwendige Geld für die Reise zu verdienen. Das Ticket war ja günstig, aber man brauchte Taschengeld für Essen und Übernachtungen. Und Paris, London und Amsterdam waren damals schon teuer.

In besonderer Erinnerung geblieben ist mir die Rückreise. Mit gerade noch etwa 50 Rappen in der Tasche habe ich die Fahrt Belgrad–Buchs ins Interrailticket eingetragen. Die Reise durchs ehemalige Jugoslawien war abenteuerlich. Verpflegt wurde ich von Saisonniers, die auf ihrer Rückreise in die Schweiz waren. Es gab vakuumierten Fleischkäse aus der Migros!

Christian Levrat ist Verwaltungsratspräsident der Post (51).

Schon seit jeher haben junge Menschen, die es sich leisten konnten, eine Initiationsreise unternommen. Im Mittelalter reisten sie von Universität zu Universität. Im Zeitalter der Aufklärung war es die «Grand Tour» ans Mittelmeer. Heute ist die Praxis glücklicherweise demokratischer geworden, aber der Wunsch, andere Horizonte zu sehen, gehört immer noch zum Erwachsenwerden. Schüleraustausch, Erasmus und Interrail – meine Generation hat das Europa des Reisens und des Austauschs entdeckt. Einen Monat lang allein unterwegs sein. Um offen für alle Begegnungen zu sein. Um zuzuhören und zu teilen. Um die Orte und ihre Schwingungen zu spüren.

Ein Luxus, den ich mir mit 19 Jahren dank Interrail gönnen konnte. Ein paar Wochen auf einer Baustelle arbeiten, um das nötige Geld für die Reise zusammenzubekommen, dann ging es los! Budapest und seine Bäder, Mostar vor dem Krieg, Belgrad und seine Schachpartien, Bukarest nach dem Sturz von Ceausescu, Nordgriechenland und seine Klöster. Leidenschaftliche Diskussionen in Bars, Cafés und Gasthäusern. Dann eine endlose Rückreise über Patras und Brindisi, pleite, aber glücklich.

Irène Kälin ist amtierende Nationalratspräsidentin (35). Bild: zvg

Verliebt. Noch keine 20. Zwei Rucksäcke voll zum Überleben. Zwei Interrailtickets und ein paar Euro in der Tasche. Los. Kreuz und quer durch Italien. Eine halbe Nacht neben Obdachlosen in Rom Termini schlafen und lernen, dass Bänkli mit Zwischenarmlehnen eine dumme Erfindung sind. Tauben jagen in Venedig. Ewig auf einen Zug warten, der mit Sicherheit irgendwann kommt. Wann weiss niemand. Mit dem Zug ins Schiff. Nacktbaden auf Stromboli. Den Ätna besteigen. Viel Pasta essen: Selber zubereitet mit Gaskocher. Geht ideal mit Meerwasser.

Einen Abstecher nach Slowenien machen, einfach weil es möglich ist. Und wenn wir schon da sind: Tropfsteinhöhlen besuchen. Wir wollten doch noch Pompeji sehen! Also zurück. Den Kopf aus dem Zugfenster strecken und den Wind in den Haaren. Ich habe selten so wenig geduscht, so einseitig gegessen, und so viel Zug gefahren bin ich auch nie mehr. Aber so frei habe ich mich nie mehr gefühlt.

Dodo ist Musiker (45). Gerade erschien sein neuer Song Fudi auf Spotify. Bild: zvg

Es war die perfekte Reise. Mit etwa 18 Jahren verbrachten wir vier Freunde die Sommerferien auf Interrail. Deutschland, Dänemark, Holland, Frankreich und Belgien. Wir hatten nur zwei Kleidergarnituren dabei. Uns haben wir schon gewaschen, aber die Kleider leider nie. Zum Ende der Reise sind wir von Belgien nach Paris gefahren. Als wir in den Zug eingestiegen sind, war unser Wagen noch proppenvoll. In Paris angekommen, waren wir alleine drin. Wir müssen so gestunken haben, die Nacht davor haben wir in einem Park geschlafen.

Interrail ist die perfekte Art für junge Menschen, um durch die Welt zu reisen. So lernst du viele Menschen kennen. Und natürlich war es bei uns auch ein bisschen «Sex, Drugs and Hip-Hop». Ich würde es sofort wieder machen. Vielleicht dieses Mal mit mehr Kleidern und öfter in einem Hotel statt in einem Zelt. Ein Hotel hatten wir nur in Amsterdam, da mussten wir uns aber jeden Abend reinschmuggeln. Wir teilten uns illegalerweise ein Doppelzimmer mit zwei Girls, die wir kannten und schliefen da zu sechst.