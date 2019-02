Abschied von einem Exzentriker: Wie Karl Lagerfeld zum Alleinherrscher der Modewelt wurde Modeschöpfer Karl Lagerfeld war eine Legende. Nun ist er tot. Ein Arbeitstier ist zur Ruhe gekommen – etwas, das Lagerfeld zu Lebzeiten nicht kannte. Rahel Koerfgen

Wenn ein Modezar vor den Schöpfer tritt... (Illustration: Silvan Wegmann)

Der Tod kam nicht auf leisen Sohlen. Vielmehr lautstark, auf hohen Hacken. Bereits im Januar musste sich die Modewelt eingestehen: Der Meister, er wird den Stift bald ablegen, für immer. Denn Karl Lagerfeld, Kreativdirektor von Chanel, blieb seiner Haute-Couture-Schau in Paris fern. Trat nicht zum Finale auf den Laufsteg, um den Applaus entgegenzunehmen.

Wer Karl Lagerfeld auch nur ein bisschen kannte, wusste: Das kann nur Schlimmes bedeuten. Keine einzige Schau hatte der Deutsche verpasst, seit er im Modehaus die Fäden zog. Seit 35 Jahren. Die Mode, sie war sein Leben. Er sah das, was er tat – er verantwortete alle Haute Couture-, Prêt-à-Porter- und Accessoires-Kollektionen des Unternehmens – nicht als Arbeit:

«Am Fliessband stehen, das ist Arbeit! Was ich mache, ist Freizeitgestaltung mit beruflichem Hintergrund.»

Am Dienstag kurz vor Mittag spekulierten die ersten französischen Medien noch darüber, am Nachmittag folgte dann die Bestätigung aus dem Hause Chanel: Karl Lagerfeld ist am frühen Morgen in einem Pariser Spital gestorben. Die Todesursache ist noch unklar. Er wurde 85 Jahre alt.

Es begann mit einem Wollmantel

Mit Lagerfeld hat der letzte «Grosse» aus der alten Garde der Stardesigner das Zeitliche gesegnet. Seit 2008 galt er als Alleinherrscher der Modewelt; in jenem Jahr starb Konkurrent Yves Saint Laurent. Der exzentrische Deutsche und der scheue Franzose mochten sich nie, respektierten sich aber. Wenn auch nur verhalten. Überhaupt konnte es Lagerfeld nur mit den wenigsten Berufskollegen. Zu Wolfgang Joop liess er sich einst zu folgender Bemerkung hinreissen:

«Er sieht aus wie eine alte Geisha. Er kann alles gut imitieren, aber er hat keinen eigenen Stil.»

Nicht nur für seine Entwürfe, auch für seine kontroversen Sprüche war der Deutsche bekannt. Einer der berühmtesten:

«Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.»

Entsprechend übertrumpften sich die Kommentatoren in den sozialen Medien am Dienstag mit einer Abwandlung dieser Aussage, etwa auf Twitter: «Wer tot ist, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.» Und der deutsche Satiriker Jan Böhmermann ätzte: «Ab heute ist jeder Tag Weltjoggingtag.»

Seine Karriere begann im Wollmantel

Mit Freizeitbekleidung hatte Lagerfeld tatsächlich nie etwas am Hut. Jahrzehntelang trat er im selben Tenue auf: Er inszenierte sich stets mit schwarzem Anzug, dunkler Sonnenbrille, weissem gepudertem Mozart-Zopf, Vatermörderkragen und riesigen Fingerringen.

Karl Lagerfelds Karriere begann jedoch mit einem Wollmantel: 1955 gewann der damals 20-Jährige den Preis des Internationalen Wollsekretariats. Pierre Balmain, der den Mantel produzierte, stellte Lagerfeld daraufhin ein. Es folgten Engagements für Valentino und Krizia und 20 Jahre als künstlerischer Leiter bei Chloé sowie viele Kreationen unter seinem eigenen Namen, ehe er endlich das Mutterschiff enterte: Chanel.

1983 ernannte ihn das damals ziemlich angestaubte französische Modehaus zum Kreativdirektor, und hier blieb er bis Dienstag, bis zu seinem Tode. Verhalf der Marke zu neuem, modernem Glanz mit einem Twist. Chanel war Lagerfeld, und Lagerfeld war Chanel. Wie kann das ohne den Deutschen nur weiter gehen? An der Fashionweek in Paris, die in fünf Tagen beginnt, wird dies das Tuschelthema Nummer eins sein. Das Unternehmen seinerseits gab am Dienstag bekannt, dass künftig Virginie Viard die Kollektionen des Modehauses entwerfen soll. Sie arbeitete jahrzehntelang eng mit Lagerfeld zusammen.

Keine Jogginghosen im Himmel

Es wird etwas vom Schwierigsten sein, Karl Lagerfeld zu ersetzen. Geht es nach Claudia Schiffer – seiner wohl grössten Muse –, ist dies sogar unmöglich: «Was Warhol für die Kunst, war er für die Mode; man kann ihn nicht ersetzen», schrieb das ehemalige Supermodel am Dienstag auf Instagram, um seine Trauer zu bekunden. Unter ein Bild, das sie und ihren Entdecker, den Modezar, in den 1990er-Jahren zeigt. Arm in Arm, und sie im süssen Engelskleid.

Karl kann das alles egal sein jetzt. Er ist zur Ruhe gekommen; etwas, das er, das Arbeitstier, zu Lebzeiten nicht kannte. Bleibt zu hoffen, dass die Engel und deren Chef im Himmel adrett gekleidet sind. Jogginghosen sind da oben ab sofort tabu.