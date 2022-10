Alfred Altherr junior Enkelin von Schweizer Designer veröffentlicht 50 Jahre nach dessen Tod eine Reloaded-Kollektion seiner Entwürfe Enkelin Johanna Altherr haucht den Klassikern des Schweizer Designers und Architekten Alfred Altherr junior neues Leben ein.

Die Stehlampe von Alfred Altherr junior als Teil der Reloaded-Kollektion seiner Enkelin. zvg

Er war Alfred Altherr junior, «aber trotz dem Junior mein Grossvater», sagt Johanna Altherr schmunzelnd während der Kollektionspräsentation in den Werk- und Wohnateliers der Familie Rotzler vergangene Woche im zürcherischen Gockhausen. Die Szenografin und Innenarchitektin ist Miterbin eines mannigfaltigen Altherr-Nachlasses – jener Architekten- und Gestalterdynastie, deren Mitglieder mit Talent und Leidenschaft generationenübergreifend unterschiedliche Szenen geprägt haben.

Als Johannas Vater, Jürg Altherr, Bildhauer und einer der wichtigsten Plastiker der Schweiz, vor vier Jahren verstarb, stiess die Tochter nicht nur auf Trouvaillen in seinem Œuvre, sondern immer wieder auch auf Spuren des Grossvaters. Der Designer und Architekt, 1972 verstorben, gilt bis heute als Pionier der Schweizer Wohnkultur.

Überraschend puristisch und zeitlos

Sein gestalterisches und pädagogisches Wirken ist für die Schweizer Architektur- und Designgeschichte bis heute relevant. So entwarf Alfred Altherr junior unter anderem 1939 mit Charles Hoch die hierzulande wohl bekannteste Sitzbank für die Firma Embru, die Landi­bank. Altherr, der unter anderem bei Le Corbusier und Pierre Jeanneret in Paris arbeitete, kreierte 1953, als die Schweiz gerade der Ära des Heimatstils entwuchs, eine überraschend puristische und zeitlose Stehlampe. Noch heute gehört sie zu den Klassikern unter den Stehlampen.

Johanna Altherr war derart angetan vom unvergänglichen Design ihres Grossvaters, dass sie beschloss, die Tradition mit einer Selektion von Trouvaillen fortzuführen. Seit vier Jahren tüftelt sie an dieser Reloaded-Kollektion, deren Teile der Grossvater unter anderem für die Ferienhäuser im Centovalli entworfen hat.

Den finalen Ausschlag und damit den Booster, die Re-Edition unter dem Label altherrundaltherr mit einer ersten Produktion von 50 Lampen (Firma Stahl- & Traumfabrik, Schlieren) zu starten, war «die Bestellung von mehreren Dutzend Lampen von Mijong Architecture and Design für deren neues Interiorkonzept im Hotel du Barrage im Val d’Hérens bei Sion», erzählt Johanna Altherr. Im renovierten Hotel im Wallis leuchtet bereits jetzt, was Menschen mit einem zeitlosen Geschmack ebenfalls schätzen könnten.

Die Lampe ist in diversen Farben erhältlich, rund 1950 Franken. Das Label altherrundaltherr ist an der Designmesse Blickfang vom 18. bis 20. November 2022 in Zürich zu sehen. www.altherrundaltherr.ch