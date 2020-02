Multimedia-Story Alles zum Skiland Schweiz in 9 Grafiken In welchem Alpenland stehen die meisten Schneekanonen und haben die Österreicher die längeren Pisten? Unsere Grafiken verraten es Ihnen.

Offiziell heisst es Sportferien, doch alle reden von Skiferien – und das trifft den Nagel auf den Kopf. 24,9 Millionen Tageskarten wurden in der Schweiz in der letzten Wintersaison in einem der 200 Skigebiete verkauft. 2486 Bahnen stehen dafür bereit. Doch welches ist das teuerste, welches das höchste oder das kleinste Skigebiet der Schweiz?