Alzheimer Ein Hoffnungsträger für Alzheimerpatienten mit Ursprung in der Schweiz Die amerikanische Arzneimittelbehörde (FDA) hat der ersten Therapie, die den Krankheitsverlauf bei Alzheimer abbremsen könnte, die Zulassung erteilt. Doch der Wirkstoff von Biogen ist erst wenig getestet und es gibt einige offene Fragen.

Die US-Firma Biogen stellt ein Alzheimer-Medikament mit dem Wirkstoff Aducanumab her. AP

Die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA hat am 7. Juni dem Alzheimer-Wirkstoff Aducanumab die beschleunigte Zulassung erteilt. Gleichzeitig hat die FDA den US-Pharmakonzern Biogen aufgefordert, mit einer weiteren Studie, den klinischen Nutzen des Medikament noch deutlicher zu machen.

95 Prozent der Dementen sind von Alzheimer betroffen. Bei der Krankheit sterben Nervenzellen in bestimmten Abschnitten des Gehirns ab. Die Forschung geht heute davon aus, dass die beiden Eiweissstoffe Beta-Amyloid und Tau für das Absterben verantwortlich sind. Diese Eiweissstoffe entstehen durch fehlgeleitete Abbauprozesse im Gehirn. Sie lagern sich dort als Plaque ab und führen zum Sterben der Nervenzellen. Das Hirnvolumen von Alzheimer-Patienten schrumpft um bis zu 20 Prozent.

Forscher der Universität Zürich und der Firma Neurimmune in Schlieren, einem Spin-off der UZH, war es gelungen, schützende Antikörper gegen den Eiweissstoff Amyloid bei gesunden älteren Menschen sowie Patientinnen und Patienten mit nur langsam fortschreitender Demenz zu identifizieren. Diese Antikörper erkennen die Amyloid-Ablagerungen im Hirngewebe von Patienten.

Die Untersuchung der Antikörper durch das Forschungsteam von Uni-Professor Roger Nitsch, der auch CEO von Neurimmune ist, führte schliesslich zur Entdeckung von Aducanumab. Der Wirkstoff wurde schliesslich an die US-Firma Biogen verkauft, die nun von der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA (U.S. Food and Drug Administration) eine Zulassung erhalten hat.

Der Wirkstoff ist ein humaner monoklonaler Antikörper. Im Alzheimer-Medikament wird er intravenös verabreicht. Der Wirkstoff Aducanumab überwindet die Blut-Hirn-Schranke, bindet an das Eiweiss Amyloid im Gehirn und beseitigt es mit Hilfe des Immunsystems.

Der Wirkstoff heilt den Patienten nicht. Der Wirkstoff stoppt die Bildung der für die Alzheimer-Krankheit typischen Eiweissablagerungen nicht, die Therapie kann diese Ablagerungen aber abbauen und so das Absterben von Nervenzellen verhindern. Damit lässt sich der Krankheitsverlauf verzögern. In klinischen Studien konnte Biogen zeigen, dass Aducanumab dosis- und zeitabhängig das Amyloid im Gehirn entfernt.

Nach eineinhalbjähriger Behandlung war das Amyloid um 59 bis 71 Prozent reduziert, schreibt die Firma Neurimmune. Diese Reduktion von Amyloid habe die beschleunigte Zulassung der FDA ermöglicht, da dieser Effekt mit grosser Wahrscheinlichkeit die Verlangsamung des Krankheitsverlaufes anzeige, heisst es bei Neurimmune.

De US-Firma Biogen hatte im März 2019 überraschend erklärt, doch keine Zulassung bei der amerikanischen Arzneimittelbehörde zu beantragen. Anscheinend war die Wirksamkeit des Medikaments bezweifelt worden. Im Herbst 2019 folgte dann die Kehrtwende. Eine Gesamtanalyse der Studien zeige, dass eine Zulassung doch beantragt werde, meldete Biogen im November 2019.

Unabhängige Experten sagen aber immer noch, dass die Studien nicht zweifelsfrei gezeigt hätten, dass dadurch der Abbau des Gehirns wirklich verlangsamt werde. Eine zu frühe Zulassung des Medikaments könnte den Patienten mehr schaden als helfen, wird kritisiert. Zeit und Ressourcen würden verschwendet, um ein Produkt bereitzustellen, das nicht funktioniert.

Zur Zeit ist es nur eine bedingte Zulassung des Wirkstoffes, weil die Datenlage noch umstritten ist. Alzheimer Schweiz sagt, damit trage die FDA einerseits den bisherigen positiven Studienergebnissen Rechnung, andererseits werden zusätzliche Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten für die Einführung des Medikaments bei Patienten in den USA verlangt, um damit Bedenken auszuräumen, die durch die unklaren Ergebnisse der beiden bisherigen Studien entstanden sind.

«Dies ist vor allem für das Vertrauen der Patientinnen und Patienten, aber auch der behandelnden Ärztinnen und Ärzten in das Medikament ein wesentlicher Beitrag», schreibt Jaqueline Wettstein von Alzheimer Schweiz.

Uni-Professor und Neurimmun-CEO Roger Nitsch ist sich sicher, dass die Alzheimerbekeämpfung über die Amyloid-Therapie richtig ist. «Die wissenschaftlichen Resultate aus drei separaten klinischen Studien zeigen eindeutig, dass Aducanumabs biologische Aktivität das Amyloid im Gehirn von Alzheimer Patienten reduziert.

Basierend auf unserem Verständnis der Alzheimer-Erkrankung ist die weitgehende Beseitigung des Amyloids erforderlich, um das Fortschreiten der Krankheit zu verlangsamen», sagt Nitsch in der Stellungnahme von Neurimmune.

Die Alzheimer-Krankheit ist die häufigste Demenzform und gilt als eine der grössten gesundheitlichen Herausforderungen weltweit. Allein in der Schweiz sind gemäss der Organisation Alzheimer Schweiz rund 144'000 Menschen erkrankt.

Nein. Eine Heilung oder eine Therapie, welche das Fortschreiten der Erkrankung verhindern könnte, gibt es bis heute nicht. Bisherige Studien sind an der Entwicklung eines entsprechenden Medikaments gescheitert. Deshalb hält Alzheimer Schweiz die beschleunigte Zulassung des Wirkstoffs Aducanumab durch die FDA am 7. Juni für einen ersten wichtigen Schritt in Richtung eines wirksamen Medikamentes.

Mitte April 2021 hat Biogen ein Zulassungsgesuch für die Schweiz beim schweizerischen Heilmittelinstitut Swissmedic eingereicht. Das Institut evaluiert zurzeit, ob der Prüfungsantrag angenommen werden soll.