Arbeiten Sie nicht vom Sofa aus: Fünf Tipps fürs Home-Office

Interview

Die Revolution der Arbeit: «Statt gestresst im Stau stehen, einfach am Wohnort arbeiten.»

Die Digitalisierung verändert die Arbeitswelt tiefgreifend, was auch Arbeitnehmer stark fordert. Remo Rusca arbeitet mit Village Office in der Ostschweiz an einer Lösung, damit diese dezentral arbeiten können und dadurch mehr Lebensqualität erfahren.